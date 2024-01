Japans Mercari erlaubt In-App-Käufe mit Bitcoin

Der japanische E-Commerce-Riese Mercari wird es den Nutzern seiner Plattform ermöglichen, in der App gelistete Produkte mit Bitcoin (BTC) zu kaufen. Lokale Berichte deuten darauf hin, dass Bitcoin-Transaktionen ab Juni über Mercaris Krypto-Tochter Melcoin erfolgen werden.

Mercari wird die Preise der Artikel in japanischen Yen anzeigen, aber die Käufer können sie mit Bitcoin bezahlen. Umgekehrt werden die Bitcoins über den Krypto-Börsenpartner in Fiat umgewandelt, so dass Verkäufer und Anbieter auf der Flohmarkt-App Zahlungen in der Landeswährung erhalten können.

Der jüngste Schritt unterstreicht, dass Mercari ein kryptoorientiertes Unternehmen ist. Die Plattform verfügt über einen Krypto-Handelsdienst, der es seinen Nutzern ermöglicht, Bitcoin unter Verwendung ihrer Verkaufserlöse zu verkaufen. Die Nutzer können auch Punkte aus dem Treueprogramm gegen die Kryptowährung eintauschen.

Zahlungen werden 22 Millionen monatlichen Nutzern zur Verfügung gestellt

Mercari wird als einer der größten Verbraucher-zu-Verbraucher-Online-Marktplätze in Japan bezeichnet. Der zehn Jahre alte Marktplatz hat über 22 Millionen monatliche Nutzer. Die Einführung von Bitcoin-Zahlungen zementiert die Akzeptanz von Kryptowährungen in Japan, während sich das asiatische Land als kryptofreundliches Land profiliert.

Japans Regierungspartei hat zunehmend einen regulatorischen Weg eingeschlagen, um das Web 3.0 zu erschließen und eine Rolle in der Kryptoindustrie zu spielen. Im Juni 2022 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Stablecoins als eine Form von Geld anerkennt. Der japanische Regulierungsrahmen verlangt auch, dass die Börsen die Kunden von den Börsenwerten trennen. Dank dieses ausgefeilten Regulierungsrahmens erhielten japanische Nutzer nach dem Zusammenbruch von FTX Ende 2022 ihr Geld zurück.

Kürzlich hat Japan nach der Abschaffung der umstrittenen Steuer auf nicht realisierte Gewinne einen milderen Ansatz bei der Besteuerung von Kryptowährungen gewählt. Die Änderung der Politik, die am 1. April 2024 in Kraft treten wird, sieht vor, dass Unternehmen nur besteuert werden, wenn sie ihre Kryptobestände verkaufen. Der Schritt verringert die Steuerlast und macht Krypto-Investitionen attraktiv.

