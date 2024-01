SECs FOMO-Warnung löst ETF-Zustimmung aus; Memeinator-Vorverkauf überschreitet 3,1 Mio. $

Das Jahr 2024 bringt viele Erwartungen an die Kryptowährungsmärkte mit sich. Obwohl bemerkenswerte Entwicklungen erwartet werden, wird keine mit größerer Spannung erwartet als der weltweit erste Spot-Bitcoin-ETF. Tatsächlich prognostizieren Analysten eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 95 %, dass der ETF grünes Licht erhält. Daher erwarten die Anleger große Bewegungen auf dem Markt. Aber die SEC hat eine Warnung herausgegeben, während sich immer mehr Investoren dem Bitcoin-Zug anschließen. Unterdessen baut FOMO auf dem kommenden Projekt Memeinator auf, das im Vorverkauf die 3,1 Mio. $-Marke überschritten hat.

FOMO-Warnung als Bestätigung für den ersten Spot-Bitcoin-ETF?

Die Nutzer sozialer Medien waren begeistert, als die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vor den Risiken von Krypto-Investitionen warnte. Die SEC warnte Krypto-Enthusiasten davor, FOMO aufzubauen und um des Willens willen in digitale Assets zu investieren. Aus Investitionssicht bezieht sich FOMO (Fear of missing out) auf die Angst, eine Chance zu verpassen. Anleger zeigen zwanghaftes Verhalten, beispielsweise den Kauf eines Vermögenswerts aufgrund eines tatsächlichen oder vermeintlichen Gewinns.

Obwohl unklar ist, warum die SEC die Warnung ausgesprochen hat, haben die Benutzer sie als positives Signal für den Spot-ETF gedeutet. Dies geschieht, obwohl der Markt mit großem Optimismus auf eine mögliche Entscheidung bis zum Stichtag 10. Januar wartet. Folglich hat sich FOMO rund um die Kryptowährungsmärkte aufgebaut und Bitcoin dabei geholfen, über 44.000 $ zu klettern.

Laut SEC sollten Menschen einen bestimmten Vermögenswert nicht kaufen, weil andere es tun. Stattdessen sollten sie investieren, weil es ihren Anlagezielen entspricht. Die Regulierungsbehörde warnte Anleger auch davor, eine Investitionsmöglichkeit zu nutzen, weil bekannte Persönlichkeiten sie fördern.

Memeinator pflegt Meme-Erinnerungen: die Notierung naht

Abgesehen von Bitcoin sind Anleger auch über die schnell wachsende Meme-Landschaft besorgt. Da sich positive Nachrichten über Kryptowährungen rund um Bitcoin entwickeln, ist es offensichtlich, dass der Rest des Sektors davon profitieren wird. Eine Kryptowährung, die Aufmerksamkeit erregt hat, ist Memeinator. Es handelt sich um ein bevorstehendes Meme-Projekt, das KI nutzt, um den Meme-Sektor lohnenswert zu machen.

Memeinator nutzt KI, um das Web zu scannen und schwache und nicht originelle Memes zu erkennen. Anschließend werden sie vom Erdboden vernichtet und garantieren, dass nur Qualitätsprojekte gedeihen. Auf diese Weise bietet Memeinator eine Lösung für das heikle Problem des unkontrollierten Wachstums der Meme-Kryptowährung.

Analysten schätzen Memeinator sehr für seine Rolle und gehen davon aus, dass der Token die Meme-Trends im Jahr 2024 prägen wird. Je mehr sich das Projekt mit Gleichgesinnten messen kann, desto beliebter wird es, was seinen Preis auf eine voraussichtliche Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ treiben wird. Damit Memeinator einen so erheblichen Marktwert erreichen kann, haben Analysten einen bis zu 50-fachen Gewinn eingeplant.

Memeinator investiert auch in leistungsstarkes Marketing und Branding. Es wirbt um Top-Influencer und wird auf den besten Börsen notiert. Ziel ist es, weltweit bekannt zu werden und Anklang zu finden, seinem Meme-Label gerecht zu werden und viral zu werden. Daher wird erwartet, dass Memeinator exponentiell zulegen wird, wobei eine mögliche Notierung im Jahr 2024 erwartet wird.

132 % ROI im Vorverkauf und zukünftiger 50-facher MMTR-Wert

Der verlockende Vorverkauf von Memeinator wurde auch durch das Versprechen hoher Renditen beflügelt. Das Projekt liefert im Vorverkauf eine satte Rendite von 132 %. Beispielsweise begann der Vorverkauf in Stufe eins mit 0,01 $, aber MMTR liegt jetzt in Stufe 11 bei 0,0186 $. In der letzten 29. Stufe wird der Token einen Wert von 0,0485 $ haben.

Darüber hinaus könnte das zukünftige Wertpotenzial von Memeinator durch den Einsatz in anderen Web 3.0-Bereichen erschlossen werden. Besonders hervorzuheben ist Gaming, das am Ende des Vorverkaufs eingeführt werden soll.

Der Token wird auch zum Staking für passives Einkommen verfügbar sein. Es gibt auch Community-NFTs, in denen Benutzer etwas über die kreativen Arbeiten des Memeinator-Teams erfahren. Mit der Anwendung besteht zweifellos das Potenzial, dass MMTR in Zukunft um das 50-fache steigen wird. In der Zwischenzeit könnten Spekulationen nach der Notierung dazu führen, dass MMTR im Jahr 2024 einen 10-fachen Gewinn erzielen wird.