SEC genehmigt den ersten Spot-Bitcoin-ETF

In einer bahnbrechenden Entscheidung hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) die Einführung eines Spot-Bitcoin-ETF genehmigt und damit einen bedeutenden Meilenstein für die Kryptowährungsbranche markiert.

Dieser lang erwartete Schritt bietet sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern in den Vereinigten Staaten eine neue Möglichkeit, sich über ein reguliertes Finanzprodukt am Preis von Bitcoin zu beteiligen.

Ein Sprecher des großen Krypto-Vermögensverwalters Grayscale sagte:

Ich freue mich, bestätigen zu können, dass das Grayscale-Team die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten hat, um GBTC an der NYSE Arca zu notieren, und wir werden in Kürze eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen veröffentlichen.

Die Genehmigung erfolgt nach einer angespannten Zeit der Unsicherheit, die am Dienstag ihren Höhepunkt erreichte, als Berichten zufolge der offizielle X-Account der SEC (früher bekannt als Twitter) gehackt wurde. Das kompromittierte Konto gab vorzeitig die Genehmigung aller ausstehenden Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs bekannt.

Diese falsche Information, begleitet von einer manipulierten Grafik, sorgte für eine kurze, aber heftige Verwirrung in der Krypto-Community.

Das Drama um die falsche Ankündigung hat jedoch nicht die darauf folgende echte Genehmigung überschattet. Am Mittwoch begann die Cboe BZX Exchange mit den Vorbereitungen für die Notierung und den Handel von Anteilen dieser neu zugelassenen Spot-Bitcoin-ETFs, was darauf hindeutet, dass das offizielle grüne Licht der SEC unmittelbar bevorstehen könnte.

Die Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs ist eine bedeutende Entwicklung für die Kryptoindustrie.

Im Gegensatz zu früheren Bitcoin-ETFs, die auf Terminkontrakten basierten, ist ein Spot-ETF direkt an den aktuellen Bitcoin-Preis gebunden und bietet eine direktere und potenziell weniger volatile Anlageoption.

Dieser Schritt der SEC wird als Bestätigung für die wachsende Akzeptanz von Bitcoin im traditionellen Finanzsektor gesehen.

Er öffnet großen Vermögensverwaltern und Finanzunternehmen die Tür, um Bitcoin in ihre diversen Portfolios aufzunehmen und bietet damit eine regulierte und potenziell sicherere Anlagemethode sowohl für Kleinanleger als auch für institutionelle Anleger.

Das Drama um die Fake-News in den sozialen Medien verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen, denen sich die Regulierungsbehörden beim Umgang mit Informationen im digitalen Zeitalter gegenübersehen. Es unterstreicht jedoch auch das große Interesse und die Vorfreude, die wichtige Entscheidungen, die den Kryptowährungsmarkt betreffen, umgeben.

Die Genehmigung des Spot-Bitcoin-ETFs durch die SEC ist eine willkommene Entwicklung für die Kryptoindustrie und bietet ein neues Maß an Legitimität und Zugänglichkeit für Anleger, die das Potenzial dieses dezentralen digitalen Assets nutzen möchten.