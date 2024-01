Wir alle träumen davon, in das richtige Unternehmen zu investieren oder mit ihm zu handeln, wenn es gerade groß oder noch größer wird. Und manchmal geben die Unternehmen den ersten Hinweis auf diese großen Enthüllungen in ihrer nächsten Ergebnispräsentation.

Aber die Berichtssaison kann mit viel Lärm verbunden sein – das ist sogar so gewollt. Daher ist es wichtig, dass Sie genau wissen, worauf Sie achten müssen, um zu vermeiden, dass Sie von gewieften CEOs in einen sinnlosen Rausch gepeitscht werden.

Wenn Sie bereits Investor und/oder Händler sind, kennen Sie sich mit der Fundamentalanalyse aus. Und es kann hilfreich sein, die Ergebnisberichte wie eine Übung in der Fundamentalanalyse zu behandeln, genau wie beim Lesen jeder anderen Bilanz.

Im Folgenden finden Sie fünf Dinge, auf die Sie bei den Finanzberichten in dieser Berichtssaison achten sollten.

1. Die Nachhaltigkeit der Dividende für das Unternehmen

Der Standpunkt vieler Anleger während der Berichtssaison lautet: “Zeig mir das Geld”. Eine hohe Dividendenausschüttung ist zwar schön, aber es lohnt sich auch, diese Dividende im Vergleich zu Ihrem persönlichen Risiko-Ertrags-Verhältnis zu bewerten.

Viele Aktien mit besonders hohen Ausschüttungen sind auch mit einem höheren Risiko behaftet: entweder sind sie weniger bewährt und etabliert als andere Unternehmen in ihrem Sektor oder sie sind stärker schwankungsanfällig. Lesen Sie zum Beispiel unseren jüngsten Artikel darüber, wie die hohen Dividenden der großen Ölgesellschaften im Jahr 2024 ihre unsichere Zukunft verschleiern können.

Bei der Betrachtung einer angekündigten Dividendenausschüttung im Einklang mit den Gewinnen kann es sich lohnen, eine Berechnung der Dividendenrendite vorzunehmen, um zu sehen, welchen Prozentsatz des Gewinns das Unternehmen als Dividende ausschüttet.

Im Allgemeinen gilt eine Dividendenrendite von weniger als zwei Prozent als recht niedrig, wobei drei bis fünf Prozent ein guter Wert sind. Dividendenrenditen von mehr als sechs Prozent können für das Unternehmen in Zukunft nicht mehr tragbar sein.

2. Wie sich die Einnahmen und Gewinne im Vergleich zu den engsten Konkurrenten und Leitwerten entwickeln

Wir wissen, dass wir uns nicht auf die Umsatz- und EBITDA-Zahlen selbst konzentrieren sollten, sondern eher darauf, ob sie den Erwartungen entsprechen oder nicht. Was viele Anleger jedoch vergessen, ist der breitere Kontext.

Bestimmte Unternehmen sind dafür bekannt, dass sie als Vorreiter in ihrer Branche gelten. Wenn ihr Aktienkurs aufgrund der allgemeinen Marktstimmung steigt oder fällt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dies auch für andere ähnliche Aktien in derselben Branche gilt.

Nvidia beispielsweise war in den letzten Jahren in den Köpfen vieler Anleger eng mit der Zukunft der künstlichen Intelligenz verbunden, und der Aktienkurs des Unternehmens spiegelte den optimistischen Optimismus des Marktes direkt wider.

Es lohnt sich, darauf zu achten, ob Ihre Aktie das widerspiegelt, was die Aktienkurse und Indizes zu sagen scheinen, und ob ihre Gewinne im Großen und Ganzen mit denen ihrer engsten Konkurrenten übereinstimmen oder nicht.

3. Bedeutende Zukunftspläne (die detailliert sind)

Fast ausnahmslos kündigen Unternehmen in ihren Ergebnispräsentationen spannende Zukunftspläne an oder erinnern die Anleger daran. Aber nicht alle davon sind gleich.

Nachrichten, die noch weit in der Zukunft liegen und vage Daten und Details enthalten, können sich direkt auf Sie auswirken oder auch nicht. Nachrichten mit konkreten Zeitplänen, Budgets und Details hingegen werden sich mit ziemlicher Sicherheit auswirken.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Strategie von McDonald’s zur Beschleunigung der Bögen”, die etwa zeitgleich mit den Ergebnissen für Q3 2023 bekannt gegeben wurde und sicherlich in den Q4-Ergebnissen dieses Monats erwähnt werden wird.

4. Die Nachhaltigkeit der Verschuldung des Unternehmens

Wenn Sie investieren, spielen Sie ein langfristiges Spiel. Das bedeutet, dass die Ergebnisse an sich nur eine Hälfte der Gleichung darstellen. Die andere Seite ist: Sind diese Ergebnisse und Anstrengungen nachhaltig?

Keine Kennzahl ist hier wichtiger als der Gewinn und die Verschuldung. Die Nachhaltigkeit eines Unternehmens in Bezug auf seine Verschuldung ist wohl der stärkste Indikator für eine gut funktionierende Maschine, da eine außer Kontrolle geratene Verschuldung oft das erste Anzeichen für Missmanagement und künftiges Versagen ist.

Zu diesem Zweck kann es sich lohnen, eine Berechnung des Schuldendienstdeckungsgrads bzw. des Verschuldungsgrads durchzuführen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie komfortabel ein Unternehmen seine Schulden allein aus seinen Einnahmen zurückzahlen kann, ohne auf andere Ressourcen zurückgreifen zu müssen. Ein Schuldendeckungsgrad von etwa 1,5x oder noch höher gilt als ideal.

5. Was uns diese (und andere) Gewinne über die Weltwirtschaft sagen

Nicht zuletzt kann die Ertragssaison als Ganzes ein guter Gradmesser für die Marktstimmung gegenüber Aktien insgesamt und gegenüber dem Sektor, in dem Ihr Unternehmen tätig ist, sein. Es lohnt sich, auf makroökonomischen Gegen- und Rückenwind zu achten, auch wenn diese wichtigen Nachrichten nicht isoliert betrachtet werden sollten. Letztlich sind sie eher ein Frühindikator dafür, was sich für die von Ihnen ausgewählte Aktie am Horizont abzeichnet (oder auch nicht).