Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt, was nun?

Nach einem Jahrzehnt der Erwartung und der regulatorischen Hürden haben die Vereinigten Staaten endlich grünes Licht für börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) gegeben. Diese bahnbrechende Entscheidung wurde am Mittwochnachmittag von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bekannt gegeben.

Diese mit Spannung erwarteten Finanzprodukte werden ihr Debüt auf wichtigen US-Märkten geben, darunter der NYSE, Cboe Global Markets und Nasdaq, unterstützt von bedeutenden Handelsunternehmen, die bereit sind, die Liquidität zu erhöhen.

Die frühen Handelszeiten bereiten den Weg

Der Handel mit diesen innovativen ETFs könnte bereits um 4 Uhr ET (10:00 UTC) beginnen, lange vor den traditionellen Eröffnungszeremonien der US-Börsen. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Schritt zur Integration von Kryptowährungen in die Mainstream-Finanzmärkte dar.

Revolutionierung von privaten und institutionellen Anlagen

Diese ETFs werden die Landschaft für Privatkunden und traditionelle Finanzinstitute gleichermaßen verändern. Kunden können nun über herkömmliche Brokerage-Apps und Konten auf die Preisbewegungen von Bitcoin (BTC) zugreifen. Gleichzeitig können Institutionen in Bitcoin investieren, ohne sich mit der Komplexität von Kryptobörsen auseinandersetzen zu müssen.

Goldman Sachs erklärte in einem Bericht, dass die Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs für institutionelle Anleger von Vorteil sein könnte, da diese ETFs einen praktischen Ersatz für den Handel mit niedrigen Verwaltungsgebühren bieten. Darüber hinaus bieten sie Institutionen die Möglichkeit, sich effektiver an Arbitragestrategien und Optionsabsicherungen zu beteiligen.

Sheila Warren, CEO des Crypto Council for Innovation, sagt dazu:

Die Einführung eines Spot-Bitcoin-ETF hat nicht nur mit der Marktdynamik zu tun, sondern ist auch ein Katalysator für die regulatorische Entwicklung. Sie erfordert einen Rahmen, der der einzigartigen Natur von Kryptowährungen Rechnung trägt und möglicherweise zu einer angemesseneren und fundierteren Regulierungspolitik im Kryptobereich führt.

Ein Spot-Bitcoin-ETF ist ein Vorläufer einer Vielzahl innovativer Finanzprodukte und -dienstleistungen, die die Grenze zwischen traditionellem Finanzwesen und Kryptowährungen überschreiten und den Horizont für das erweitern, was innerhalb des Krypto-Ökosystems möglich ist.

Vorbereitete Liquiditätspools

Da 11 Spot-Bitcoin-ETFs auf den Markt kommen sollen – und Milliarden an Vermögenswerten bereits für ihr Debüt bereitstehen – haben sich Liquiditätsanbieter und Market Maker fleißig vorbereitet. Es wird erwartet, dass die Liquiditätsprogramme der NYSE und die natürlichen Absicherungen für Market Maker einen dynamischen und liquiden Markt gewährleisten.

Partnerschaft zwischen BlackRock und Coinbase

BlackRock ist durch seine Partnerschaft mit Coinbase in der Lage, einen bedeutenden Einfluss auf diesen neuen Markt auszuüben. Obwohl genaue Zahlen zum verwalteten Vermögen für den Bitcoin-ETF nicht bekannt gegeben wurden, wurde eine beachtliche Startinvestition in Höhe von 100.000 $ getätigt, was das langfristige Engagement des Unternehmens für dieses Vorhaben unterstreicht.