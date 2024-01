Die Citigroup Inc. meldete am 12. Januar einen Nettoverlust von 1,8 Mrd. $ für das 4. Quartal 2023, wobei der Nettogewinn 2023 bei 9,2 Mrd. $ im Vergleich zum Vorjahr lag.

Im Vergleich dazu lag der Nettogewinn der Bank im 3. Quartal 2023 bei 3,5 Mrd. $. Dies lag unter den Markterwartungen, dass der Bankengigant einen Ertrag von 18,88 Mrd. $ im Quartalsvergleich ausweisen würde.

Im Jahresvergleich bedeutete dieser Nettogewinn einen Verlust von 5,6 Mrd. $ im Vergleich zu seinem Nettogewinn von 14,8 Mrd. $ im GJ 2022.

Seine Stammdividende lag bei insgesamt 1,16 $ pro verwässerter Aktie, die in Form von Stammdividenden und Aktienrückkäufen ausgezahlt wurde, und blieb damit im Vergleich zu den 1,5 Mrd. $ des 3. Quartals oder 1,63 $ pro verwässerter Aktie unverändert, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Der Umsatz lag bei 18 Mrd. $, gegenüber 20,1 Mrd. $ im 3. Quartal 2023. Im Jahresvergleich sank der Umsatz insgesamt um 3 % gegenüber den 75,3 Mrd. $ im Jahr 2022.

Die Nettokreditverluste beliefen sich im 4. Quartal 2023 auf 71 Mio. $, ein deutlicher Anstieg gegenüber 28 Mio. $ im 3. Quartal. Die Gesamtbetriebskosten sanken dagegen von 1,22 Mio. $ im 3. Quartal auf 1,15 Mio. $ im 4. Quartal.

Die gesamten Kreditkosten der Citigroup beliefen sich im 4. Quartal auf 185 Mio. $, verglichen mit nur 62 Mio. $ im 3. Quartal.

Die Aktie des Unternehmens wurde bei Börseneröffnung am Freitag mit 51,84 $ gehandelt. Die Stimmung am Markt war im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse allgemein positiv, doch insgesamt sank der Aktienkurs in den Morgenstunden vor der Veröffentlichung um etwa 1,7 %.

