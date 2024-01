Pullix gewinnt an Dynamik; GameStop verlässt den NFT-Bereich

Bemerkenswerte NFT-Neuigkeiten kommen diese Woche vom Videospielhändler GameStop, der angekündigt hat, dass sein NFT-Marktplatz nächsten Monat geschlossen wird. Das börsennotierte Unternehmen begründet seine Entscheidung, das NFT-Geschäft einzustellen, mit „regulatorischer Unsicherheit“.

Unterdessen hat Pullix (PLX), eine aufstrebende Handelsbörse, die auch ein DeFi- und NFT-Launchpad anbieten wird, während ihres Vorverkaufs beträchtlich an Zugkraft gewonnen.

GameStop schließt NFT-Marktplatz

Copy link to section

GameStopNFT, die Blockchain-Plattform, die der in den USA ansässige Gaming-Einzelhändler Ende Oktober 2022 gestartet hat, hat auf seiner Website eine Mitteilung veröffentlicht, dass sein NFT-Marktplatz am 2. Februar 2024 geschlossen wird.

Laut GameStop ist seine Entscheidung auf die „anhaltende regulatorische Unsicherheit im Kryptoraum“ zurückzuführen. Ab dem Datum des Inkrafttretens können Benutzer zwar keine NFTs mehr auf der Plattform kaufen, verkaufen oder handeln, sie haben jedoch weiterhin Zugriff auf diese Funktionen für ihre Bestände auf anderen NFT-Marktplätzen.

„Ab dem 2. Februar 2024 können Kunden keine NFTs mehr kaufen, verkaufen oder erstellen. „Ihre NFTs befinden sich auf der Blockchain und bleiben über andere Plattformen zugänglich und verkaufbar“, heißt es in der Mitteilung.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Der Schritt von GameStop, seinen NFT-Marktplatz zu schließen, folgt auf den Schritt des letzten Jahres, die Krypto-Wallet des Unternehmens einzustellen. Es kommt auch einige Monate, nachdem die Securities and Exchange Commission (SEC) ein in den USA ansässiges NFT-Projekt wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze angeklagt hat.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Trotz dieser und anderer Durchsetzungsmaßnahmen der SEC ist die Kryptoindustrie zuversichtlich, dass die jüngste Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu mehr regulatorischer Klarheit ist. Das bedeutet, dass ein zunehmend optimistischer Markt neue Chancen wahrnimmt.

Pullix (PLX): Eine Hybridbörse

Copy link to section

Zentralisierte Börsen (CEXs) spielen weiterhin eine wichtige Rolle im Kryptoraum und bieten wichtige Einstiegsmöglichkeiten und Liquidität auf institutioneller Ebene. Aber die Nachteile der Nutzung dieser Krypto-Börsen sind nach massiven Implosionen, darunter FTX und andere, deutlich zutage getreten. Immer mehr Menschen, die nach Alternativen suchen, haben sich für dezentrale Börsen oder DEXs entschieden.

Starke Sicherheitsmaßnahmen und die Kontrolle über die eigenen Vermögenswerte verschaffen DEX-Plattformen einen Vorteil. Das Liquiditätsproblem führt jedoch dazu, dass auch DEX-Plattformen Mängel aufweisen. Stellen Sie sich nun eine Börse vor, die das Beste von CEX und DEX vereint.

Experten gehen davon aus, dass die hybride Börse, die daraus hervorgegangen ist, im Jahr 2024 und darüber hinaus ein wichtiger Trend sein könnte. Pullix strebt danach, der dominierende Akteur in diesem aufstrebenden Krypto-Bereich zu sein.

Was macht Pullix einzigartig?

Copy link to section

Für Krypto-Händler und -Investoren bedeutet das hybride Infrastrukturmodell, das Pullix bietet, eines: Zugang zu den Vorteilen der Nutzung einer dezentralen Plattform und gleichzeitig die Nutzung der Liquidität und Bequemlichkeit einer zentralisierten Plattform.

Pullix kombiniert nicht nur diese Funktionen, sondern bietet auch Zugriff auf ein einzigartiges Umsatzbeteiligungsmodell.

Durch den Handel und die Bereitstellung von Liquidität für automatisierte Market Maker verdienen Inhaber des nativen Tokens PLX sowohl an ihren Geschäften als auch an einem Anteil am täglichen Umsatz von Pullix. Auch wenn diese von der Community unterstützte Börse darauf ausgelegt ist, Yield Farming und Staking anzubieten, wird sie auch über ein DeFi- und NFT-Launchpad verfügen.

Die Vorteile von Pullix gehen also über Sicherheit und Liquidität hinaus. Auch auf dem gesamten NFT-Markt kann man passive Einkommensmöglichkeiten nutzen.

Da Hybrid-Börsen im Mittelpunkt des Marktes stehen, könnte sich Pullix mit seinem Ansatz von anderen abheben und das Wachstum nach der Einführung vorantreiben. Der Vorverkauf bietet Interessierten die Möglichkeit, frühzeitig einzusteigen, da der native PLX-Token derzeit in Phase 6 für 0,08 $ erhältlich ist.

Um mehr über diese hybride Börse und ihren PLX-Token zu erfahren, klicken Sie hier.