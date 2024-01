Es ist denkbar, dass die Europäische Zentralbank sich gegen eine Zinssenkung im Jahr 2024 entscheidet, sagt Robert Holzmann – Gouverneur der Zentralbank von Österreich.

Die Inflation bleibt in der Eurozone ein Problem

In einem Interview mit CNBC beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Montag sagte Holzmann, dass diejenigen, die eine Zinssenkung im April erwarten, „zutiefst enttäuscht“ sein werden.

Sein Kommentar kommt kurz nachdem die Inflation in der Eurozone für Dezember mit 2,9 % gemeldet wurde – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2,4 % im Vormonat. Ein Großteil dieses Anstiegs war auf die Energiepreise zurückzuführen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon über Zinssenkungen sprechen werden. Alles, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, deutet in die entgegengesetzte Richtung. Ich kann also davon ausgehen, dass es in diesem Jahr überhaupt keine Zinssenkungen geben wird.

Der Euro Stoxx 50 ist in den letzten dreißig Tagen um etwa 2 % gefallen.

Die geopolitischen Spannungen nehmen schnell zu

Holzmann hält eine Zinssenkung erst dann für möglich, wenn sich zeigt, dass die Inflation in Richtung des EZB-Ziels von 2 % sinkt.

🔴 ECB'S PRESIDENT LAGARDE: I SEE EURO ZONE INFLATION AT 1.9% IN 2025. — FinancialJuice (@financialjuice) January 11, 2024

Das EZB-Ratsmitglied begründete seinen Standpunkt am Montag auch mit dem laufenden Krieg zwischen Israel und der Hamas und den damit verbundenen geopolitischen Spannungen.

Die Preise können steigen, aber es besteht auch die Gefahr, dass wir die Art und Weise unserer Geschäftstätigkeit ändern, strukturelle Änderungen, die länger dauern, aber auch die Gefahr von Preisänderungen in der Zukunft bergen.

Ebenfalls heute senkten die Experten von Barclays ihre Erwartungen für den Rohölpreis (Durchschnitt) in diesem Jahr von 93 $ pro Barrel auf 85 $.