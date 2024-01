Der jüngste Preisanstieg bei Kryptowährungen hat zu einer Verschiebung des Nettovermögens der wichtigsten Akteure der Branche geführt. Laut Bloomberg stieg das Nettovermögen von Changpeng Zhao, im Volksmund als CZ bekannt, auf über 26 Mrd. $. Forbes beziffert sein Nettovermögen auf 15 Mrd. $, was ihn zu einem der reichsten Spieler der Branche macht.

Brian Armstrong, der Gründer von Coinbase, hat sein Nettovermögen ebenfalls um Milliarden erhöht, da die Aktien des Unternehmens sprunghaft angestiegen sind. Bloomberg beziffert sein Nettovermögen auf 5,4 Mrd. $ und Forbes auf 5,8 Mrd. $. Der Aktienkurs von Coinbase hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt, was einer Marktkapitalisierung von über 31 Mrd. $ entspricht.

Nettovermögen der Winklevoss-Zwillinge

Unterdessen haben die Winklevoss-Zwillinge in den letzten Monaten ihr Nettovermögen trotz großer Herausforderungen ebenfalls erhöht. Tyler und Cameron Winklevoss binden den größten Teil ihres Nettovermögens an Gemini, die von ihnen gegründete Kryptobörse.

Gemini ist heute eine der größten Börsen der Welt. Wie andere Börsen erlebte auch Gemini 2022 einen Umbruch, als die Preise für Kryptowährungen sanken und FTX zusammenbrach. Infolgedessen waren Tyler und Cameron gezwungen, Gemini 100 Mio. $ zu leihen, um das Unternehmen am Leben zu halten.

Sie gerieten auch unter Druck, als Genesis, ein führendes Unternehmen der Digital Currency Group, bankrott ging. Die Zwillinge hatten Investitionen in das Unternehmen getätigt, aber laut New York Post gelang es ihnen, über 280 Mio. $ abzuheben, bevor es zusammenbrach.

Die Winklevoss-Zwillinge mussten auch eine Herausforderung bestehen, als die SEC Gemini verklagte und behauptete, dass die Börse nicht registrierte Wertpapiere anbot. Die SEC hat auch Genesis, Coinbase und Kraken verklagt, solche Wertpapiere anzubieten.

Nach Angaben von Forbes sind Cameron und Tyler Winklevoss jeweils 1,4 Mrd. $ wert. Zusätzlich zu ihrem Gemini-Besitz besitzen die beiden auch Tausende von Bitcoins. Infolgedessen haben sie davon profitiert, da Bitcoin von 15.000 $ im Dezember 2022 auf über 40.000 $ angestiegen ist.

Gemini wurde bei einer Kapitalbeschaffung im Jahr 2021 mit über 7,1 Mrd. $ bewertet. Da es sich um ein privates Unternehmen ohne öffentlich zugängliche Finanzdaten handelt, ist es schwierig, seine wahre Bewertung zu ermitteln. Aber nach der Performance von Coinbase zu urteilen, können wir davon ausgehen, dass die Bewertung bei über 7 Mrd. $ liegt.

Kluge Investoren

Die Winklevoss-Zwillinge haben sich zu versierten Investoren entwickelt. Den größten Teil ihres Reichtums verdanken sie Facebook, von dem sie 65 Mio. $ in bar und in Aktien erhielten. In einem Rechtsstreit argumentierten die beiden, dass Facebook ihre Idee war und Mark Zuckerberg sie von ihnen gestohlen hatte.

Das bedeutet, dass sie diese Finanzierung durch Investitionen in Bitcoin, Gemini und möglicherweise andere Kryptowährungen in Milliarden von Dollar umgewandelt haben. Ihnen gehört auch Winklevoss Capital, eine Risikokapitalgesellschaft, die unter anderem in verschiedene Firmen wie Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin, Flexport, Messari, Stacks, Work & Co und Tezos investiert hat. Work & Co wurde kürzlich von Accenture übernommen.