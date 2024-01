Wie geht es für CAKE weiter; PancakeSwap verbrennt 8,5 Millionen Token?

Die dezentrale Multi-Chain-Börse PancakeSwap hat einen weiteren großen Token-Burn bekannt gegeben. Am Montag teilte das Team mit, dass bei der letzten CAKE-Token-Burn der DEX-Plattform 8,5 Millionen Token dauerhaft aus dem Verkehr gezogen wurden.

Der “Burn”, der Teil des wirtschaftlichen Gesamtkonzepts für PancakeSwap ist, folgt auf die kürzliche Reduzierung des maximalen CAKE-Angebots von 750 Millionen auf 450 Millionen. Die Abstimmung der Community über die Reduzierung des Angebots um 300 Millionen CAKE fand Ende Dezember letzten Jahres statt.

Einige Tage vor der Abstimmung verbrannte PancakeSwap 10 Millionen Token. Bei dieser letzten Token-Burn handelte es sich um CAKE-Token im Wert von über 25 Mio. $.

Die “verbrannten” Token stammten aus Handelsgebühren für AMM V2, AMM V3 und Non-AMM, einschließlich Perpetual und Position Manager. Verbrannte CAKE stammte ebenfalls aus Vorhersagen, Lotterien, NFT und Spielen.

Wie geht es mit dem CAKE-Preis weiter?

Wie das Team inmitten des Vorschlags, das maximale Angebot auf 450 Millionen zu senken, hervorhob, könnten die langfristigen Auswirkungen auf die Stabilität des Projekts und die Akzeptanz im gesamten Ökosystem des dezentralen Finanzwesens (DeFi) sein.

Aber die erheblichen Token-Burns von PancakeSwap fielen oft mit bemerkenswerten Preisbewegungen für den nativen Token zusammen. Burn-Mechanismen in der gesamten Kryptolandschaft sind Teil der Tokenomics, die laut Marktexperten zu einer langfristigen Wertsteigerung eines Tokens führen könnten.

Wie die jüngste Abstimmung gezeigt hat, unterstützt die PancakeSwap-Community diese regelmäßigen CAKE-Burns. Sie stehen auch hinter anderen Initiativen, die darauf abzielen, das Projekt gegenüber konkurrierenden Plattformen hervorzuheben. Daher könnte dieser jüngste Schritt angesichts der optimistischen Erwartungen des breiteren Marktes die Stimmung beleben.

Derzeit liegt der CAKE-Preis bei 2,95 $ und ist damit in den letzten 24 Stunden um etwa 1,2 % gestiegen. Allerdings ist er in den letzten zwei Wochen gesunken, nachdem er Ende Dezember Höchststände von 3,94 $ erreichte. Dieser Aufwärtstrend fiel mit der Token-Burn und der Reduzierung des Angebots zusammen.

Sollte sich die Stimmung nach den allgemeinen Marktrückgängen der letzten Tage verbessern, könnte CAKE versuchen, die Kontrolle in der Nähe des jüngsten Höchststandes zurückzugewinnen. Auf der anderen Seite könnten die Käufer versuchen, den Bereich zwischen 2 $ und 2,50 $ zu verteidigen.