Preisprognose für Avalanche, Hedera & Pullix, während sich der Altcoin-Markt erholt

Der Altcoin-Markt bereitet sich auf eine solide Erholung vor, da Bitcoin (BTC) aufgrund des nachlassenden ETF-Hypes sinkt. Die meisten Token verzeichneten in den letzten sieben Tagen deutliche Anstiege, und Avalanche (AVAX), Pullix (PLX) und Hedera (HBAR) scheinen das Zeug dazu zu haben, in den kommenden Wochen Gewinne zu verzeichnen.

Positive Initiativen halten AVAX über Wasser

Das Avalanche-Team möchte die Erfahrung der Entwickler verbessern, indem es mit DoraHacks und PartcleNtwrk zusammenarbeitet, um eine SocialFi-Anwendung zu entwickeln. Die Plattform wird einen virtuellen Hackathon für Entwickler einführen, um bei der Entwicklung hochwertiger Verbraucher-Apps im AVAX-Ökosystem gegeneinander anzutreten.

Ever wanted to launch your own SocialFi app where creators and users are rewarded for engagement? What about a wireless network where users can also contribute their bandwidth?



Avalanche, @ParticleNtwrk and @DoraHacks welcome builders from around the world to join Avalanche… pic.twitter.com/xhDF1ZBZDh — Avalanche 🔺 (@avax) January 10, 2024

Der Altcoin blieb während dieser Veröffentlichung im Aufwärtstrend und legte am vergangenen Tag um 0,28 % auf 36,32 $ zu. Auch die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen stiegen an, und Analysten vertrauen darauf, dass das verbesserte Nutzerengagement von Avalanche den Altcoin im 1. Quartal 2024 auf 40 $ treiben wird.

Pullix – Kombination von Top-CEXs und DEXs

Pullix (PLX) ist eines der führenden dezentralen Finanzprojekte (DeFi), das den Kryptomarkt dominieren will, indem es zentrale und dezentrale Spitzenbörsen zu einer hybriden Handelsplattform kombiniert.

Pullix ermöglicht es Privatpersonen, verschiedene Assets wie Kryptowährungen, ETFs, Aktien, Rohstoffe und Devisen zu kaufen, zu handeln und zu verkaufen.

Der native PLX-Token wird innerhalb der Börse verschiedene Rollen übernehmen, und die Inhaber werden wahrscheinlich davon profitieren, wenn Pullix sich als dominierender Akteur auf dem DeFi-Markt etabliert.

PLX wird bei 0,08 $ pro Coin gehandelt, und einige Experten prognostizieren einen 100-fachen Anstieg des Altcoins nach seiner offiziellen Einführung.

Hedera könnte sich weiter nach oben bewegen

HBAR hat in letzter Zeit Anzeichen einer Erholung gezeigt. In den letzten 24 Stunden sprang der Preis um 1,15 % auf einen Stand von 0,07937 $ bei Redaktionsschluss. Auch die Marktkapitalisierung von Hedera blieb mit 2.673.600.035 $ in einem Aufwärtstrend.

Darüber hinaus deuten die technischen Signale auf ein bevorstehendes positives Momentum hin, mit einem extremen Gier-Level (76) und einem positiven Prozentsatz von 68. Somit kann HBAR in der kommenden Hausse über 0,1 $ klettern.

