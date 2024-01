Bitbot: Vorverkauf-Countdown von Telegram Trading Bot, der um 100x steigen soll

Ab Juli 2023 wurden die Anleger der Telegram-basierten Börse Unibot (UNIBOT) mit einem unerwarteten Geschenk bedacht. Mit zweistelligen Zuwächsen übertraf der Token eine 200-fache Bewertung, und UNIBOT überschritt den Preis von 200 $. Die Gewinne kamen nicht von ungefähr, da die Attraktivität von Telegram-basierten Bots zunahm. Obwohl UNIBOT heute bei der Hälfte seines Rekordhochs gehandelt wird, verdeutlichen die Gewinne die Beliebtheit von Nischen-Token. Jetzt interessieren sich die Anleger für einen weiteren Telegram Trading Bot, der mehr Funktionen und Potenzial bietet. Der Bitbot-Vorverkauf beginnt am 17. Januar 2024 und hat ein Potenzial von mehr als 100x. Wir haben dieses Projekt genauer unter die Lupe genommen, um herauszufinden, warum es bereits vor dem Start für Furore sorgt.

Über Bitbot?

Copy link to section

Bitbot ist ein selbstverwaltender Trading-Bot, der auf der Messaging-Plattform Telegram läuft. Er ermöglicht den Nutzern den Handel mit Kryptowährungen über ihre Cold Wallets. Eine wichtige Frage, die sich die Anleger vielleicht stellen, ist: Warum Bitbot?

Wir alle erinnern uns an den dramatischen Handelsrausch bei GameStop- und AMC Entertainment-Aktien im Jahr 2021. Kleinanleger schlossen sich zusammen, um die Großen in beiden vom Einzelhandel inspirierten Meme-Aktienhandelsereignissen zu übertrumpfen. Die Ereignisse zeigten die Macht der Kleinanleger im Handel und ihr unablässiges Streben nach Ressourcen und Unterstützung.

Bitbot will Kleinanlegern die Ressourcen und die Plattform an die Hand geben, um ihren Handel zu steuern. Der Bot ermöglicht nicht nur die sichere Verwahrung von Assets, sondern bietet Anlegern auch eine Technologie auf institutionellem Niveau. Auf diese Weise können kleinere Anleger kalkulierte Marktrisiken eingehen und zu wichtigen Akteuren werden. Der Bot verfügt außerdem über eine äußerst intuitive Benutzeroberfläche, die die Navigation und Teilnahme erleichtert.

Aber es wurden harte Lektionen gelernt, und Telegram-Bots waren nicht unumstritten. Unibot wurde Opfer eines Hacks, bei dem etwa 560.000 $ verloren gingen, was zu einem 40%igen Absturz des Tokens im letzten Jahr führte. Banana Gun, ein weiterer Telegram-Bot-Token, verlor im September innerhalb von drei Stunden mehr als 99 %. Dies geschah nach einem mutmaßlichen Rug Pull, der Schockwellen über den Markt schickte. Eine unvermeidliche Frage ist: Könnte Bitbot das gleiche Unglück widerfahren?

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Es ist interessant, wie Bitbot die Fallstricke seiner Vorgänger vermieden hat. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, die das Vermögen und die privaten Schlüssel der Nutzer aufbewahren, setzt Bitbot auf eine ultraflexible Verwaltung der Wallets. Die Wallet wird durch die MPC Custodial API verstärkt, die den privaten Schlüssel durch individuelle Schlüsselanteile ersetzt. Da keine einzelne Partei auf den gesamten Schlüssel zugreifen kann, überwindet Bitbot die Sicherheitsschwachstellen seiner Konkurrenten.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitbot ist stolz auf seine zusätzlichen Sicherheitsfunktionen. Dazu gehört Knightsafe, ein dezentraler und quelloffener Selbstverwahrungsdienst für digitale Assets. Weitere Funktionen sind der Anti-MEV-Bot für die Blockchain-Überwachung und Anti-Rug-Funktionen, um die Sicherheit der Anleger zu gewährleisten. Das Potenzial von Bitbot, zum Liebling der Anleger zu werden und hohe Renditen zu erwirtschaften, ist also groß.

Könnte Bitbot 2024 um das 100-fache steigen?

Copy link to section

Es ist das perfekte Timing für den Start von Bitbot, der zu einer Zeit erfolgt, in der sich der Markt für eine Hausse vorbereitet. Bitcoin ist vor kurzem auf fast 50.000 $ gestiegen, zeitgleich mit der Genehmigung des ersten Spot-ETFs. Auch die Halbierung von Bitcoin, die für April 2024 erwartet wird, ist ein weiterer bevorstehender Auslöser für eine Hausse.

Bitcoin gilt als Barometer für den Rest des Sektors und löst andere Token-Käufe und Aufwärtsbewegungen aus. Der Beginn eines Bullenmarktes könnte den Wert von Bitbot einfach freisetzen.

Außerdem werden, wie bereits erwähnt, Nischen-Token immer beliebter. Selbst im Bärenmarkt überstieg das Handelsvolumen der Bots Unibot, Banana und Maestro 5 Mrd. $. Die Volumina unterstreichen, dass die Handelsautomatisierung das nächste große Ding ist, wobei Bitbot eine Schlüsselrolle spielt.

Trotz zweifellos vorhandener Sicherheitsmängel hat der Handel mit Bot-Token wie Unibot über 200-fache Gewinne erzielt. Mit seinem überlegenen Sicherheitsmodell hat Bitbot ein ähnliches und höheres Potenzial. Daher ist eine Prognose von 100x recht konservativ, wenn man die historischen Preistrends betrachtet.

Angesichts des Bullenmarktes und des attraktiven Preises von 0,01 $ ist Bitbot ein Token, den man im Auge behalten sollte. In Zukunft soll BITBOT an den besten Börsen notiert werden und eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ erreichen. Interessierte Anleger können die Website des Projekts besuchen, um den Token zu kaufen, sobald der Vorverkauf beginnt.