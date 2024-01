BTC ist in aller Munde, seit die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) endlich ihre Genehmigung für den Spot Bitcoin ETF bekannt gegeben hat.

Im Jahr 2024 könnten 100 Mrd. $ in Kryptowährungen fließen

Copy link to section

Bitcoin erregt in diesen Tagen vor allem deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil die börsengehandelten Fonds großen Vermögensverwaltern den Zugang zur weltweit wichtigsten Kryptowährung ermöglichen.

Die Vermögensverwaltung ist derzeit eine 30 Bio. $-Industrie, die im Jahr 2024 bis zu 100 Mrd. $ in die Bitcoin-ETFs fließen könnte, so die Analysten von Standard Chartered. Auch Anthony Pompliano von Pomp Investments sagte kürzlich:

Bitcoin wird für die jüngere Generation allmählich zu einem Benchmark-Asset. Die meisten Anleger können die Benchmarks nicht schlagen. Daher ist die Aufnahme einer neuen Benchmark in ihre Vermögensallokation die einzige Möglichkeit, um mitzuhalten.

Der ETF-getriebene Kapitalfluss in Bitcoin ist besonders wichtig, weil er wahrscheinlich zu einem bedeutenden Anstieg des Preises führen wird.

Und wenn Bitcoin sich erholt, neigt der Rest des Kryptomarktes, einschließlich der kürzlich gestarteten Projekte wie Meme Moguls, dazu, in seine Fußstapfen zu treten.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls bietet mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen

Copy link to section

Meme Moguls ist eine aufstrebende Plattform, die ihren Nutzern mehr als eine Möglichkeit bietet, sich eine zusätzliche Einkommensquelle zu schaffen.

Erstens gibt es ein aufregendes Play-to-Earn-Ökosystem, das es Ihnen ermöglicht, gegen andere Moguls anzutreten und sich für eine Reihe von Belohnungen zu qualifizieren, solange Sie sie schlagen können.

Zweitens funktioniert Meme Moguls fast wie eine Börse, an der Nutzer mit Memen handeln können. Vorausgesetzt, Sie sind ein geschickter Händler, können Sie wählen, was Sie gut können, um Geld aus dieser Plattform zu machen.

Dann gibt es natürlich noch das Staking, wenn Sie eine passive Einkommensquelle suchen.

Und zu guter Letzt hat Meme Moguls eine eigene Meme-Coin namens $MGLS. Sie können in diesen investieren und von der erwarteten Preissteigerung in den kommenden Monaten profitieren. Um mehr über Meme Moguls und den $MGLS-Token zu erfahren, besuchen Sie die Projekt-Website unter diesem Link.

Der Besitz von $MGLS ermöglicht Ihnen den Zugang zu exklusiven Funktionen

Copy link to section

Beachten Sie, dass der Besitz von $MGLS Ihnen auch die Türen zu einer Handvoll exklusiver Funktionen öffnet. Dazu gehören die Beteiligung an NFTs und einige Angebote im Zusammenhang mit dem Metaverse.

Außerdem können Sie mitbestimmen, in welche Richtung sich Meme Moguls entwickelt, da es sich um eine dezentralisierte Plattform handelt.

Meme Moguls hat in seinem laufenden Vorverkauf innerhalb weniger Wochen fast 1,7 Mio. $ aufgebracht. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Investorengemeinschaft $MGLS nachfragt, was normalerweise ein gutes Zeichen für die Zukunftsaussichten einer Kryptowährung ist.

Die native Meme Moguls-Coin liegt derzeit bei einem Preis von 0,0027 $ und es sind nur noch 85 Millionen Coins bis zum nächsten Preisanstieg übrig. Auf der Website von Meme Moguls können Sie sich über einfache Möglichkeiten informieren, wie Sie noch heute in die Meme-Coin $MGLS investieren können.

Was könnte sonst noch ein Rückenwind für Meme Moguls ($MGLS) sein?

Copy link to section

Meme Moguls und seine native Meme-Coin sind umso attraktiver für eine Investition, wenn man den Wachstumskurs der Meme-Coins in den letzten Jahren betrachtet.

Meme-Coins waren vor der Pandemie so gut wie nichts wert, hatten sich aber bis Ende 2022 bereits zu einem 20 Mrd. $-Markt entwickelt. Wenn sich der Wachstumstrend fortsetzt, könnte eine Position in $MGLS recht lukrative Renditen bieten.

Und schließlich könnte der native Coin von Meme Moguls auch von anderen Kryptowährungen profitieren, denn im Kern handelt es sich um eine Kryptowährung.

Sobald die US-Notenbank die Zinsen senkt und damit die Nachfrage nach risikobehafteten Vermögenswerten wie Kryptowährungen im Jahr 2024 ankurbelt, könnte auch der $MGLS-Token einen Anstieg der Kapitalzuflüsse verzeichnen.

Denken Sie daran, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank bereits bis zu drei Zinssenkungen in diesem Jahr angekündigt hat, wie Invezz hier berichtete. Klicken Sie hier, um mehr über Meme Moguls und den $MGLS-Token zu erfahren.