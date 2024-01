Der USD/IDR-Wechselkurs kletterte auf den höchsten Stand seit dem 14. Dezember, als der US-Dollar-Index (DXY) sprunghaft anstieg und die indonesische Zentralbank eine lockere Zinsentscheidung getroffen hatte. Das Paar stieg auf ein Hoch von 15.633, viel höher als das Dezember-Tief von 15.358.

Bank of Indonesia und der DXY-Anstieg

Copy link to section

Das USD/IDR-Paar setzte seine Erholung fort, nachdem die Bank of Indonesia ihre erste Zinsentscheidung getroffen hatte. Darin beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert bei 6 % zu belassen, wo sie in den vergangenen Monaten lagen.

Die Bank geht davon aus, die Zinsen noch eine Weile auf dem aktuellen Niveau zu belassen, da ihr Kampf gegen die Inflation andauert. Analysten der ING Bank glauben, dass die BoI ab der zweiten Jahreshälfte die Zinsen senken wird, um die Wirtschaft anzukurbeln. In der Erklärung heißt es weiter:

Da der IDR immer noch unter Druck steht und die Inflation leicht über dem Mittelwert des Inflationsziels der Zentralbank liegt, gehen wir davon aus, dass die Bank of Indonesia die Zinsen in der ersten Jahreshälfte bei 6 % belassen wird, aber wahrscheinlich zu einer akkommodierenden Politik übergehen wird, sobald die Fed mit der Senkung der Leitzinsen beginnt.

In ihrer Erklärung sagte die Bank, sie erwarte, dass die indonesische Wirtschaft in diesem Jahr zwischen 4,7 % und 5,5 % wachsen werde. Sie erwartet auch, dass die Inflation zwischen 1,5 % und 3,5 % liegen wird, also innerhalb ihres Zielbereichs.

Nach der Bank of Indonesia richtet sich der Blick nun auf die Federal Reserve, die Ende des Monats ihre erste Sitzung abhalten wird. Die meisten Ökonomen erwarten, dass die Bank auf dieser Sitzung die Zinsen unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % belassen wird.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Der wichtigste Katalysator für den Greenback wird der Dot Plot und die Haltung der Beamten sein. Angesichts der starken Beschäftigungs- und Inflationszahlen wird die Fed bei dieser Sitzung wahrscheinlich eine restriktive Haltung einnehmen. Dies erklärt, warum die Renditen 10- und 30-jähriger Staatsanleihen in letzter Zeit auf über 4 % angestiegen sind.

Es erklärt auch, warum der US-Dollar-Index in den letzten Tagen über 103 $ gestiegen ist und warum amerikanische Aktien eingebrochen sind.

USD/IDR Technische Analyse

Copy link to section

USD/IDR-Chart via TradingView

Das USD/IDR-Paar hat sich ebenfalls erholt, da sich die Anleger auf die bevorstehenden indonesischen Wahlen im Februar konzentrieren. In den meisten Fällen tendieren die Währungen der Schwellenländer dazu, vor einer wichtigen Wahl zurückzugehen.

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich das USD/IDR-Paar in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend befand. Diese Erholung erfolgte, nachdem das Paar bei 15,358 ein Double-Bottom-Muster bildete. In den meisten Fällen ist dieses Muster ein Zeichen für eine Trendwende.

Das Paar nähert sich nun der Halslinie dieses Musters bei 15.673. Ein Durchbruch über dieses Niveau deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, während die Käufer das Vorjahreshoch von 15.960 anstreben. Das Alternativszenario besteht darin, dass das Paar dieses Niveau nicht durchbrechen kann und dann den Abwärtstrend bis 15.400 fortsetzt.