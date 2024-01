Letztes Jahr um diese Zeit wandte sich Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet, im Unternehmensblog an die Mitarbeiter und teilte ihnen mit, dass etwa 12.000 “Googler” ihren Arbeitsplatz verlieren würden.

Eine schwierige Entscheidung

In dem Beitrag mit dem Titel “Eine schwierige Entscheidung, um uns auf die Zukunft vorzubereiten”, sagte Pichai:

In den letzten zwei Jahren haben wir Phasen dramatischen Wachstums erlebt. Um diesem Wachstum gerecht zu werden und es voranzutreiben, haben wir Mitarbeiter für eine andere wirtschaftliche Realität eingestellt als die, mit der wir heute konfrontiert sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir dank der Stärke unserer Mission, des Werts unserer Produkte und Dienstleistungen und unserer frühen Investitionen in KI große Chancen vor uns haben. Um sie voll auszuschöpfen, müssen wir harte Entscheidungen treffen.

Weitere Personalkürzungen stehen bevor

Jetzt scheint es, als ob der Tech-Titan die Sache wieder aufgreift. Am 18. Januar berichtete TechCrunch, dass Google ein Memo an die Mitarbeiter verschickt hat, in dem gewarnt wird, dass weitere Stellenstreichungen wahrscheinlich bald anstehen.

Abgesehen davon hat Google/Alphabet in diesem Jahr bisher bereits mehr als 1.000 Arbeitnehmer entlassen.

Google spricht mit Invezz

Auf unsere Bitte um einen Kommentar antwortete ein Google-Sprecher gegenüber Invezz wie folgt:

Wir investieren verantwortungsbewusst in die wichtigsten Prioritäten unseres Unternehmens und die bedeutenden Chancen, die vor uns liegen. Um uns für diese Chancen bestmöglich zu positionieren, haben einige unserer Teams in der zweiten Jahreshälfte 2023 Veränderungen vorgenommen, um effizienter zu werden, besser zu arbeiten und ihre Ressourcen auf ihre wichtigsten Produktprioritäten auszurichten. Einige Teams setzen diese Art von organisatorischen Veränderungen fort, zu denen auch die Streichung einiger Rollen auf globaler Ebene gehört.