Stellar, Polkadot oder Rebel Satoshi für die Top-Gewinne 2024?

Während die Hausse auf den Markt zurückkehrt, suchen die Anleger nach den besten Kryptowährungen, die sie kaufen können, um 2024 deutliche Gewinne zu erzielen. Während Stellar (XLM) und Polkadot (DOT) die bereits etablierten besten Altcoins sind, hat sich Rebel Satoshi ($RBLZ) als neuer Anwärter herauskristallisiert. Lassen Sie uns in die Tiefe gehen und verstehen, warum Experten $RBLZ über bekannte Altcoins wie XLM und DOT bevorzugen.

Stellar sinkt trotz Markteuphorie und Ökosystemwachstum weiter

Obwohl der Markt im Januar 2024 immense Stärke gezeigt hat, hat sich der Stellar-Preis schlecht entwickelt. Von einem Höchststand von 0,133 $ am 2. Januar ist der Altcoin deutlich um 10,5 % gesunken und notierte am 14. Januar bei 0,119 $. Das Wachstum rund um das Stellar-Ökosystem hat es auch nicht geschafft, den Altcoin höher zu treiben.

Stellar | Blockchain as a Means to Broaden Digital Financial Inclusion https://t.co/wrlG3Sh4Sr — Digital Assets Daily (@AssetsDaily) January 6, 2024

Beispielsweise veröffentlichte das Projekt am 6. Januar einen optimistischen Bericht mit dem Titel „Blockchain as a Means to Broaden Digital Financial Inclusion“ (Blockchain als Mittel zur Erweiterung der digitalen finanziellen Eingliederung). Am 11. Januar stellte Stellar vor, wie sein Stellar Aid Assist-Programm Menschen unterstützt. Abgesehen von diesen Entwicklungen hat die Genehmigung des Spot-BTC-ETFs den XLM-Preis nicht in die Höhe getrieben.

Experten gehen daher davon aus, dass der XLM-Token weiter fallen wird. Sie erwarten, dass der Preis in den kommenden Sitzungen unter 0,11 $ fallen wird.

Polkadot büßt Gewinne ein und tritt wieder im Abwärtstrend ein

Der DOT-Preis begann das Jahr 2024 mit Optimismus und stieg am 2. Januar auf einen Höchststand von 8,74 $. Als der Markt jedoch korrigierte, erlebte auch der Token einen Rückgang. Bis zum 8. Januar sank der Polkadot um 23,6 % und notierte bei 6,67 $. Als der Spot-BTC-ETF am 10. Januar genehmigt wurde, stieg auch der DOT-Preis wieder an.

Der Polkadot stieg bis zum 11. Januar um 28 % auf 8,54 $, bevor er wieder sank. Der digitale Coin ist um 12,7 % gesunken und notiert nun bei 7,45 $. Diese turbulente Preisentwicklung für DOT ist trotz des Wachstums im Polkadot-Ökosystem eingetreten. Zum Beispiel kündigte StellaSwap am 12. Januar das DOT Ignite, ein Liquiditätsprogramm, im Moonbeam Network an.

🎉 DOT Ignite is coming to @MoonbeamNetwork! 🔥



Starting next week, we're launching a liquidity program with @AcalaNetwork & @BifrostFinance to ignite excitement for @Polkadot's top LSDs! ✨



Here's a chance to put your $DOT in action & help secure the network 👇🧵#DOTIgnite pic.twitter.com/g2Pj22KJ0p — StellaSwap ☄️- Top DEX on Polkadot (@StellaSwap) January 12, 2024

Experten prognostizieren jedoch, dass die Polkadot-Preise in den kommenden Monaten weiter unter 7 $ fallen werden.

Rebel Satoshi steigt im laufenden Vorverkauf um 120 %

Rebel Satoshi ist ein Meme-Coin-Projekt, das von Satoshi Nakamoto und Guy Fawkes inspiriert wurde. Ziel ist es, den Markt zu revolutionieren und die Marktzentralisierung in Frage zu stellen. Der Aufstand von Rebel Satoshi wird von seiner Community der Recusant-Mitglieder angezettelt.

Rebel Satoshi baut ein Ökosystem auf, das einen Rebels Artefact Vault, einen Staking-Pool und ein Play-to-Earn-Spiel umfassen soll. Der Schlüssel zum Ökosystem ist der ERC-20 Standard $RBLZ Token. Rebel Satoshi strebt eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. $ für den $RBLZ-Token an.

Der Vorverkauf von $RBLZ ist mit einem Preis von 0,022 $ pro Token in Monarchs Round 4 eingetreten. In der Zwischenzeit ist der Preis um 120 % vom Beginn des Vorverkaufs bis zum aktuellen Wert gestiegen. Bis zum Ende des Vorverkaufs wird $RBLZ um 150 % auf 0,025 $ pro Token steigen. Das Projekt wird den Token im Februar auf den wichtigsten DEXs zum Handel anbieten.

Daher halten Experten den $RBLZ-Token für die beste Kryptowährung, in die man für hohe Gewinne im Jahr 2024 investieren kann.

Für die neuesten Updates und weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite von Rebel Satoshi oder kontaktieren Sie Rebel Red über Telegram.