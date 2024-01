Everlodge (ELDG): Ein NFT-Immobilienmarktplatz für Bruchteilseigentum mit 100-fachem Potenzial

Was würden Sie mit 100 $ tun? Wahrscheinlich eine Menge, aber nicht, wenn es um Immobilieninvestitionen geht. Wenn Sie sich einen Teil des 280 Bio. $ großen Sektors aneignen wollen, müssen Sie einen beträchtlichen Betrag hinblättern. Angesichts des hohen Kapitalbedarfs sind Immobilien für die meisten Menschen unerreichbar geworden. Die gute Nachricht ist, dass Sie keine großen Summen mehr aufbringen müssen, um Immobilien zu besitzen. Mit nur 100 $ können Sie ein Stück des einstigen Luxusmarktes besitzen und mit Everlodge wachsen. Der Token bietet auch die Chance, eine Investition um das bis zu 100-fache zu steigern.

Verwirklichung von Bruchteilseigentum mit Everlodge

Copy link to section

Everlodge ist ein Blockchain-fähiger Immobilienmarktplatz, der Bruchteilseigentum an Immobilien ermöglicht. Die Plattform ermöglicht es Investoren, einen Teil von Ferienhäusern, Stadtvillen und Hotels bereits ab 100 $ zu besitzen. Lassen Sie uns ein hypothetisches Szenario verwenden.

Angenommen, eine Luxusvilla in New York hat einen Wert von 10 Mio. $. Aus der Immobilie wird ein NFT geschafft und in 100.000 Einheiten unterteilt. In diesem Beispiel wird jeder Anteil mit 100 $ bewertet. Mit Everlodge können Sie einen Teil der 10 Mio. $ teuren Luxusvilla für nur 100 $ besitzen.

Das Spannende an Everlodge ist, dass alle Transaktionen und Daten sicher verwaltet werden. So wird die Transparenz gewahrt, und es besteht kein Verlustrisiko, da ein Smart Contract die Daten sichert. Mehr noch. Wenn der Wert der Immobilie steigt, erhalten Sie einen Anteil an dem neuen Immobilienwert.

Was macht Everlodge so einzigartig?

Copy link to section

Die offensichtliche Möglichkeit, in Everlodge zu investieren, besteht darin, einen Anteil an der attraktiven Immobilienbranche zu erhalten. Sie können von jedem beliebigen Ort aus investieren und erhalten so Zugang zu einigen der attraktivsten Immobilienmärkte der Welt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Everlodge eröffnet auch andere Möglichkeiten im Immobiliensektor. Investoren können ihre Miteigentumsobjekte als Sicherheiten für Kredite nutzen. Dadurch wird eine enorme Liquidität aus einem globalen Pool von Investoren erschlossen, was Everlodge attraktiv macht. Kreditnehmer können über Blockchain eine schnelle, sichere und bequeme Finanzierung erhalten, während die Kreditgeber Zinsen verdienen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Es gibt passive Einkommensmöglichkeiten durch den Everlodge Rewards Club. Die Funktion ermöglicht es Investoren, kostenlose Übernachtungen in den auf der Plattform gelisteten Hotels und Immobilien zu verdienen. Wer seine Urlaube nicht nutzen möchte, kann sie gewinnbringend auf Everlodge oder anderen Buchungsseiten auflisten.

Möchten Sie eine Rolle beim Wachstum des Everlodge-Ökosystems spielen? Die Plattform bietet die Möglichkeit, den nativen Token gegen ein festes monatliches Zinseinkommen einzusetzen. Die Nutzer haben außerdem Anspruch auf einen Zinsbonus für die Bereitstellung von Liquidität auf dem Immobilien-Launchpad.

Ist Everlodge eine 100-fache Investition?

Copy link to section

Der Immobiliensektor ist zwar alt, wird aber von Tag zu Tag besser. Es wird erwartet, dass der Sektor bis 2030 um 5,2 % wachsen wird. Die Chance für Everlodge liegt darin, das Wachstumspotenzial auszuschöpfen und die Funktionsweise des Marktes zu revolutionieren. Es wird erwartet, dass Everlodge durch seine Blockchain-Perspektive viel gewinnen wird. Folglich wird vorhergesagt, dass sein nativer Token um das 100-fache ansteigen könnte. Aber wieso?

$ELDG wird der Utility-Token im Everlodge-Ökosystem sein. Der Token ist die Zahlungswährung und das Medium für den Austausch von Werten durch Staking, Kredite und Belohnungen. Je mehr Investoren sich dem Ökosystem anschließen, desto größer wird die Nachfrage nach $ELDG und desto mehr Wert wird freigesetzt.

Ein 100-facher Gewinn für $ELDG ist zwar spekulativ, aber durchaus erreichbar. Die Token edler Projekte sind gestiegen und haben die Schätzungen übertroffen, was die Vorhersagen realistisch macht.

Sollten Sie Everlodge im Vorverkauf kaufen?

Copy link to section

Everlodge wird im Rahmen eines Vorverkaufs angeboten, bei dem der Preis des Tokens in jeder Phase ansteigt. Der Wert des Tokens liegt derzeit bei 0,029 $, ausgehend von dem anfänglichen Angebot von 0,01 $. Der Kauf im Vorverkauf ist vorteilhaft, da man Token zu einem attraktiven Preis erwirbt. Eine Investition in der Frühphase ist vorteilhaft für Anleger, die sich einen Wert sichern wollen, bevor der Token steigt.