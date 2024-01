Terraform Labs beantragt Insolvenz, neuer Meme-Coin steigt im Vorverkauf

Terraform Labs, einst eine Größe in der Kryptowelt, hat offiziell Insolvenz nach Chapter 11 beantragt und damit die digitale Asset-Landschaft erschüttert. Gleichzeitig rückt das Memeinator-Projekt in den Mittelpunkt und gewinnt mit dem Vorverkauf seines MMTR-Tokens an Schwung.

Dieses Nebeneinander von finanziellen Herausforderungen und neuen aufstrebenden Token markiert einen kritischen Moment in der Kryptowelt.

Terraform Labs beantragt Insolvenz nach Kapitel 11

Copy link to section

Terraform Labs, das Unternehmen, das hinter dem inzwischen eingestellten TerraUSD (UST) steht, hat in den Vereinigten Staaten von Amerika offiziell Insolvenz nach Chapter 11 beantragt. In dem Antrag hat das Unternehmen geschätzte Verbindlichkeiten und Assets in Höhe von 100 bis 500 Mio. $ angegeben.

Der Antrag, der vor dem United States Bankruptcy Court for the District of Delaware gestellt wurde, ist der Höhepunkt der turbulenten Reise, die das einst so bedeutende Terra-Ökosystem seit dem Zusammenbruch seines Stablecoins TerraUSD (UST) hinter sich hat.

Terraforms Labs: Aktiva und Passiva

Copy link to section

Die Gerichtsdokumente legen die finanzielle Belastung von Terraform Labs offen und verweisen auf eine beträchtliche Anzahl von Passiva und Aktiva.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Der CEO des Unternehmens, Chris Amani, räumte die Herausforderungen ein, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, und äußerte sein Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Terra-Community. Amani bemerkte: “Wir haben schon früher große Herausforderungen gemeistert, und das Ökosystem hat entgegen aller Wahrscheinlichkeit überlebt und ist nach dem Depeg sogar auf neue Weise gewachsen.”

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dieser beispiellose Schritt folgt auf eine turbulente Zeit für Terraform Labs, die von laufenden Rechtsstreitigkeiten, dem Zusammenbruch von Terra Money im Jahr 2022 und der Verhaftung und Verurteilung des Mitbegründers Do Kwon in Montenegro 2023 geprägt war.

Do Kwons Prozess und SEC-Beteiligung

Copy link to section

Do Kwon, auch bekannt als Kwon Do-hyung, muss sich vor Gericht wegen Betrugs verantworten. Der Prozess wurde auf den 25. März 2024 verschoben, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen Aufschub gewährt hatte. Die Anklage geht auf den Zusammenbruch von Terra Money zurück, wobei im Februar 2023 zunächst Zivilklagen gegen Terraform Labs und Kwon eingereicht wurden.

Die SEC behauptet einen “Multimilliarden-Dollar-Kryptowährungsbetrug” im Zusammenhang mit UST- und Terra (LUNA)-Token. Kwons Verhaftung in Montenegro und die anschließenden Auslieferungsanträge sowohl aus den USA als auch aus Südkorea haben das Gerichtsverfahren noch komplexer gemacht, wobei Gerüchte über mögliche Strafen in beiden Ländern kursieren.

Neben Südkorea und den USA wurden Terraform Labs und Do Kwon gegen Ende 2023 auch mit einer Sammelklage in Singapur konfrontiert.

Neuer Meme-Coin, Memeinator (MMTR), rückt ins Rampenlicht

Copy link to section

Während Terraform Labs durch sein Chapter 11-Verfahren navigiert, schlägt ein neuer Meme-Coin Wellen, während er im Zuge seines laufenden Token-Vorverkaufs ansteigt. Memeinator (MMTR), der sich anschickt, mit PEPE, Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) um den Spitzenplatz der Meme-Coins zu kämpfen, zieht Krypto-Investoren in Scharen an. Der kürzlich gestartete Vorverkauf, der sich jetzt in Phase 13 befindet, hat 3.847.780 $ aufgebracht.

Im krassen Gegensatz zu den Herausforderungen von Terraform Labs positioniert sich Memeinator als der ultimative Meme-Coin, der KI-Technologie und innovative Marketingstrategien nutzt.

Der Vorverkauf von Memeinator MMTR-Token gewinnt an Dynamik und verspricht, den Meme-Handel zu dominieren und durch Produkte wie den Memescanner und das Memeinator Game einen echten Nutzen zu bieten. Investoren, die sich diesem bahnbrechenden Projekt anschließen möchten, können MMTR-Token auf der offiziellen Website des Projekts erwerben.

Schlussfolgerung

Copy link to section

Während sich das Gerichtsverfahren entfaltet, bleibt das Schicksal von Terraform Labs ungewiss und lässt die Terra-Community in Erwartung.

In der Zwischenzeit sorgt der Vorverkauf des MMTR-Tokens von Memeinator für eine neue Welle der Aufregung und zeigt die Widerstandsfähigkeit und Innovation in der Kryptowelt. Investoren und Enthusiasten gleichermaßen beobachten mit großem Interesse, wie sich diese gegensätzlichen Geschichten auf der digitalen Bühne abspielen.