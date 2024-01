In den letzten zwei Wochen herrschte auf dem Kryptowährungsmarkt ein Meer aus Rot, da die Begeisterung für Bitcoin- ETFs nachließ. Der Bitcoin-Preis ist von 49.000 $ auf unter 40.000 $ abgestürzt. Ebenso haben sich Altcoins wie Solana, IOTA und Avalanche (AVAX) alle zurückgezogen. Infolgedessen wurden viele Long-Positionen liquidiert, während die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins auf 1,56 Mrd. $ sank.

Bitcoin vs. IOTA vs. Solana vs. Avalanche

Warum fallen Kryptowährungen?

Bitcoin und andere Kryptowährungen stürzen aufgrund einer Situation ab, die als „Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Fakten” bekannt ist. Dies ist eine häufige Situation, die bei allen Vermögenswerten auftritt, einschließlich Aktien, Rohstoffen und Devisen.

Die Idee dahinter ist, dass Anleger einen Vermögenswert auf der Grundlage von Gerüchten kaufen und ihn dann verkaufen, wenn es passiert. In diesem Fall wusste jeder, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) diese ETFs genehmigen würde, insbesondere nach dem Verlust der Grayscale-Klage.

Die Chancen auf eine Genehmigung stiegen auch, als sich Unternehmen wie Blackrock, Invesco und Franklin Templeton beteiligten. Dabei handelt es sich um riesige Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, die über ein Vermögen von über 13 Bio. $ verfügen.

Infolgedessen stieg Bitcoin von weniger als 20.000 $ im Jahr 2022 auf über 45.000 $, bevor der Spot-Bitcoin-ETF genehmigt wurde. Daher hat die Dynamik inzwischen nachgelassen, da sich die Anleger auf Zu- und Abflüsse in der Branche konzentrieren.

Aktuelle Daten zeigen, dass die Zuflüsse stärker als erwartet waren. Die Anleger investierten in der ersten Woche in ETFs über 6,5 Mrd. $. Einige Analysten hatten für diesen Zeitraum Zuflüsse in Höhe von etwa 2 Mrd. $ prognostiziert.

Bitcoin ist auch aufgrund des Verkaufsdrucks von FTX Estate gefallen, das diese Woche 1 Mrd. $ verkauft hat.

Was sollten Krypto-Inhaber tun?

Jetzt machen sich Bitcoin-, Solana-, IOTA- und AVAX-Investoren Sorgen, was sie tun sollen, nachdem ihre Preise gesunken sind. Analysten sind diesbezüglich unterschiedlicher Meinung. Einige empfehlen, alle Krypto-Assets zu verkaufen und auf andere Vermögenswerte wie Aktien umzusteigen, die auf Rekordhöhen gestiegen sind.

All the spot #BitcoinETFs are now in bear markets, defined as a drop of 20% or more from the peak. The biggest loser is $FBTC, down 32%. I think the Vaneck #Bitcoin Trust should change its symbol from $HODL to GTFO. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 22, 2024

Einige Analysten hingegen glauben, dass Bitcoin und andere Altcoins aus mehreren Gründen wieder auf die Beine kommen werden. Erstens gibt es mehrere Katalysatoren, die sich in den kommenden Monaten auf Bitcoin auswirken könnten. Beispielsweise wird erwartet, dass die Fed in diesem Jahr mit der Senkung der Zinssätze beginnt, während die Halbierung von Bitcoin im April erfolgen wird. Historisch gesehen tendiert BTC dazu, sich vor und nach der Halbierung gut zu entwickeln.

Zweitens sind die Fundamentaldaten von Bitcoin immer noch stark, da die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich in den kommenden Jahren fortsetzen, da institutionelle Anleger einen Teil ihres Trockenkapitals in Bitcoin investieren.

Drittens entspricht der aktuelle Bitcoin-Ausverkauf den Erwartungen der meisten Analysten und Investoren, da das Konzept „Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Fakten” allgemein bekannt ist. Darüber hinaus neigt Bitcoin dazu, sich stark zurückzugehen, wenn er sich einem wichtigen Widerstandsniveau wie 50.000 $ nähert. Daher neige ich zur letzteren Seite, wo ich glaube, dass Bitcoin und andere Altcoins in den kommenden Monaten wieder auf die Beine kommen werden. Darüber hinaus haben die Anleger eine risikofreudige Stimmung am Markt angenommen, was sich in der Wertentwicklung von Aktien und Anleihen zeigt. Altcoins wie Solana, AVAX und IOTA haben eine enge Korrelation mit Bitcoin.