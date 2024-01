Stellantis NV (BIT: STLAM) kündigte am Dienstag Pläne an, die Führungsrolle bei Nutzfahrzeugen anzustreben. Seine Aktien sind immer noch im roten Bereich zu schreiben.

Folgende Äußerungen von CEO Tavares heute

Der alteingesessene Automobilhersteller wird nach Möglichkeiten in Asien Ausschau halten und seine „Pro One“-Initiative in Nordamerika weiter ausbauen, um seine Präsenz bei Nutzfahrzeugen zu vergrößern.

Wir brauchen ein paar Jahre, bis zum Ende des Geschäftsplans 2030 haben wir das Potenzial, Marktführer zu werden.

Carlos Tavares – der Vorstandsvorsitzende von Stellantis – machte diese Bemerkung auf einer Pressekonferenz in Atessa, Italien. Die neue Produktreihe wird in fünfzehn Werken auf fünf Kontinenten hergestellt werden, fügte er hinzu.

An der Wall Street wird „STLAM“ derzeit im Konsens mit „Kaufen“ bewertet, was einem Rückgang von fast 10 % gegenüber dem Höchststand von Mitte Dezember entspricht.

Stellantis ist führend bei LCV in Europa

Stellantis stellte im Oktober seine Nutzfahrzeugstrategie oder den Plan Dare Forward 2030 vor.

Der Automobilriese ist mit einem Marktanteil von über 30 % führend im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge in Europa. Im Jahr 2023 verkaufte er weltweit 1,8 Millionen Nutzfahrzeuge – ein Plus von 12 % im Vergleich zum Vorjahr.

Stellantis will bis 2030 mindestens die Hälfte seines Jahresumsatzes mit dem Verkauf von Nutzfahrzeugen erwirtschaften, wie sein CEO Carlos Tavares am Dienstag auf einer Pressekonferenz bestätigte.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem das europäische Unternehmen einen Vertrag über 250.000 Fahrzeuge mit Sixt unterzeichnet hat, wie Invezz hier berichtete. Stellantis wird seine Quartalsergebnisse voraussichtlich in der dritten Februarwoche vorlegen.