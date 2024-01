Der DAX-Index stieg auf ein Rekordhoch und setzte damit seine Hausse fort, die im März 2020 begann, als er auf 8.888 € fiel. Inzwischen ist er um fast 90 % gestiegen und befindet sich auf seinem Allzeithoch von 16.800 €, obwohl sich die deutsche Wirtschaft weiterhin unterdurchschnittlich entwickelt.

Ergebnisse von SAP und Siemens Energy

Copy link to section

Der DAX-Index stieg am Mittwoch nach den ermutigenden Ergebnissen von SAP, dem größten deutschen Unternehmen. In einer Erklärung sagte das Unternehmen, dass sein Cloud-Umsatz im Jahr 2023 um 20 % gestiegen ist, was ein Zeichen dafür ist, dass die Ausgaben der Unternehmen in einem schwierigen Jahr weiter ansteigen. Der Cloud-Auftragsbestand beläuft sich auf 13,9 Mrd. €.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich sein Cloud-Geschäft auch in diesem Jahr gut entwickeln wird, unterstützt durch seine Stärke im Bereich KI. Insgesamt stieg der Gesamtumsatz des Unternehmens auf über 31,2 Mrd. €, wobei der Cloud-Umsatz 26,9 Mrd. € erreichte. Infolgedessen stieg die SAP-Aktie am Mittwoch um 10 %.

Diese Ergebnisse bedeuten, dass andere Cloud-Unternehmen wie Salesforce, Microsoft, Adobe und Amazon in der nächsten Woche wahrscheinlich starke Zahlen melden werden.

Der andere Top-Performer im DAX-Index war Siemens Energy, eines der am stärksten umkämpften Unternehmen in Deutschland. In einer Erklärung gab der Windkraftanlagenhersteller an, dass sein Auftragseingang um 23,9 % auf 15,38 Mrd. € gestiegen ist. Der Umsatz stieg um 12,6 %, während der Gewinn über 1,8 Mrd. € betrug. Diese Ergebnisse zeigen, dass es dem Unternehmen mäßig gut geht, nachdem es letztes Jahr von der deutschen Regierung gerettet wurde.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Mehrere andere Unternehmen im DAX-Index entwickeln sich gut. Der größte Gewinner ist Rheinmetall, ein Rüstungsunternehmen, das von den anhaltenden geopolitischen Problemen profitiert hat. Die Aktie ist in den letzten drei Jahren um mehr als 268 % gestiegen, in den letzten 12 Monaten um 48 % und allein in diesem Jahr um 14 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

MTU Aero Engines, ein weiteres Rüstungsunternehmen, ist in diesem Jahr um 11 % gestiegen und damit die viertbeste Aktie in Deutschland. Weitere Spitzenreiter sind Munich Re, Hannover und Airbus.

Nicht allen Unternehmen im DAX-Index geht es in diesem Jahr gut. Zalando ist in den letzten drei Jahren um 81 % gefallen, in den letzten 12 Monaten um 56 % und allein in diesem Jahr um 14,9 %. Andere Top-Nachzügler sind RWE, Adidas, BASF und Covestro.

Technische Analyse für den DAX-Index

Copy link to section

DAX-Chart via TradingView

In meiner letzten DAX-Prognose schrieb ich, dass der Index noch weitere Gewinne verzeichnen kann, da sich die Hausse beschleunigt. Diese Einschätzung war zutreffend, da der Index auf ein Rekordhoch gestiegen ist. Er hat den wichtigen Widerstand bei 16.510 €, den höchsten Punkt im Juli, überwunden.

Der Index ist auch über den 50- und 100-Wochen-EMA (Exponential Moving Averages) gestiegen, was ein positives Zeichen ist. Daher ist es wahrscheinlich, dass er weiter steigen wird, insbesondere nach den jüngsten Finanzergebnissen.