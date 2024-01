Pullix-Prognose: Cathie Wood bezeichnet Bitcoin als “sehr große Idee”

Der Bitcoin-ETF ist “eine der wichtigsten Investitionen unseres Lebens”, sagt Cathie Wood – die Gründerin und Geschäftsführerin von Ark Invest.

Wood erklärt den jüngsten Rückgang von Bitcoin

Die weltgrößte Kryptowährung befindet sich im Abwärtstrend, seit die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt hat.

Die einflussreiche Investorin führt die jüngste Preisentwicklung jedoch zum Teil auf das “Sell the News”-Narrativ zurück. Sie ist überzeugt, dass sich die börsengehandelten Fonds letztendlich als ein wesentlicher Vorteil für BTC erweisen werden. In der CNBC-Sendung “Closing Bell: Overtime“, sagte Wood kürzlich:

Es ist ein globales, regelbasiertes Geldsystem. Es ist die größte aller Krypto-Ideen, die es gibt. Das ist die finanzielle Super-Autobahn. Wir sind von den Aussichten begeistert.

Wood rechnet damit, dass der Preis eines Bitcoins bis zum Ende dieses Jahrzehnts die Marke von 1 Mio. $ überschreiten wird, da institutionelle Gelder aufgrund der kürzlich zugelassenen börsengehandelten Fonds weiterhin in den Kryptobereich fließen.

Es ist denkbar, dass die damit verbundene Bitcoin-Rallye auch anderen Kryptowährungen zu einem Anstieg verhilft – einschließlich der aufstrebenden Projekte wie Pullix.

Pullix hat sich folgende Ziele gesetzt

Pullix ist eine kürzlich gestartete hybride Börse, die sich vor allem an diejenigen wendet, die von der Liquiditätsproblematik einer DeFi-Börse frustriert sind.

Die Lösung, so das Team, liegt darin, den Nutzern die Vorteile einer zentralisierten und einer dezentralisierten Börse auf einer einzigen Plattform zu bieten – und genau das ist Pullix.

Aber die Plattform hat noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel können diejenigen, die sich für Pullix entscheiden, Belohnungen für den Handel auf der hybriden Börse verdienen. Diese Trade-to-Earn-Initiative macht es für die Nutzer viel spannender.

Und wenn Sie das PLX-Token besitzen, wird das Projekt sogar einen Teil seiner Einnahmen mit Ihnen teilen, die Sie im Wesentlichen als Mittel für ein festes passives Einkommen betrachten können. Klicken Sie hier, um mehr über Pullix zu erfahren.

Was macht PLX zu einer potenziell guten Investition?

Wie bereits erwähnt, ist ein nativer PLX-Token der Motor von Pullix und allem, wofür es steht.

Ein Engagement in diese hybride Börse ist also eine Investition in sich selbst – und sein nativer Token könnte eine Preissteigerung auf dem Rücken der breiteren Krypto-Rückenwinde, einschließlich der Bitcoin-ETFs, freisetzen.

Es ist erwähnenswert, dass Pullix innerhalb weniger Wochen mehr als 4,3 Mio. $ aufgebracht hat. Das deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach dem nativen PLX-Token stark war, was normalerweise ein Zeichen für eine gute Investition mit Potenzial für lukrative Renditen ist.

Was PLX noch attraktiver macht, ist sein aktueller Preis von nur 0,08 $. Sie müssen also nicht die Bank sprengen, um eine frühe Position in diesem Token einzunehmen, der sich derzeit im Vorverkauf befindet. Der Preis des Pullix-Tokens wird voraussichtlich am Freitag ansteigen. Sie können die Website besuchen, um mehr über den PLX-Token zu erfahren.

Wovon könnte der Pullix (PLX) Token noch profitieren?

Laut Statista wird der Markt für Kryptowährungen bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,62 % auf 71,7 Mrd. $ wachsen.

Das oben erwähnte Wachstum könnte auch dem Pullix-Token zugutekommen, insbesondere angesichts der starken Nachfrage, die er in den letzten Wochen angezogen hat. Die hybride Börse gewinnt in der Investment-Community auch deshalb an Zugkraft, weil sie sich in hohem Maße auf die Sicherheit konzentriert, die für einen Krypto-Händler so ziemlich eine Voraussetzung ist.

Andere Krypto-bezogene Rückenwinde, von denen der native PLX-Token profitieren könnte, umfassen den erwarteten Schwenk der Federal Reserve zu einer Zinssenkung im Jahr 2024.

Der Verbraucherpreisindex oder VPI in den Vereinigten Staaten stieg im Dezember um 0,3 % gegenüber einem erwarteten Anstieg von 0,2 %. Dennoch sind viele nach wie vor davon überzeugt, dass die Zentralbank die Zinssätze in diesem Jahr mehrfach senken wird.

Haben Sie Interesse an einer Investition in Pullix? Klicken Sie hier, um die Website zu besuchen und eine frühe Position im PLX-Token einzunehmen.