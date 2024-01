Am 23. Januar schloss der IBM-Aktienkurs bei 173,94 $ – der höchste Schlusskurs in der über 100-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Die Aktie der International Business Machines Corp (IBM:NYSE) erreichte auch ein Allzeithoch (ATH) von 182,34 $, bevor sie vor Börsenschluss nach unten korrigierte.

Aber wieso?

Das Ergebnis ist wichtig

Gestern gab IBM triumphale Finanzergebnisse für 2023 bekannt: Der Bruttogewinn stieg im 4. Quartal um 6 % und der Umsatz um 4 % – beides deutlich über den Markterwartungen.

Auch die Dividende war deutlich höher als erwartet und lag für das 4. Quartal bei 3,87 $, während die Märkte 3,78 $ erwarteten.

Der Aktienkurs reagierte entsprechend. Da die IBM-Ergebnisse gegen Ende des Handelstages veröffentlicht wurden, schnellte der Aktienkurs des Unternehmens im nachbörslichen Handel nach oben und stieg um fast 5 % auf 182,34 $, bevor er bei 173,94 $ schloss.

Die KI zahlt sich aus

Aber das ist noch nicht alles, was den Kursanstieg der IBM-Aktie ausmacht. Tatsächlich arbeitet das Technologieunternehmen schon seit einiger Zeit hart daran, sich im Bereich der KI zu positionieren – insbesondere, um die Leistung der KI-Technologie in die Büros und in die Führungsetagen zu bringen.

Im Mai 2023 kündigte IBM Consulting ein Kompetenzzentrum für generative KI an, in dem mehr als 1.000 KI-Experten darauf vorbereitet sind, die geschäftliche Transformation der Kunden mit KI auf Unternehmensebene umzusetzen.

Seitdem hat IBM hart daran gearbeitet, sich als Vordenker zu positionieren – von Best Practices zur Integration von KI-Arbeitsprozessen in der Belegschaft bis hin zu intelligenten Gebäuden, die von KI und IoT (Internet of Things) angetrieben werden. Tatsächlich hat das Unternehmen mehr als 100 Blogs – davon allein neun seit Anfang 2024 – zum Thema KI verfasst.

Auch die berühmte jährliche IBM Think-Konferenz des Unternehmens steht unter dem Motto “Join us at the forefront of AI for business” (Mit uns an der Spitze der KI für Unternehmen).

Auf der persönlicheren Seite des KI-Spektrums kündigte das Unternehmen Anfang 2024 außerdem an, dass das neue watsonx Large Speech Model (LSM) von IBM, das in Kürze auf den Markt kommen soll, “generative KI auf das Telefon bringen” wird.

Und angesichts der Tatsache, dass Anleger und Investmentfonds in diesem Jahr weiterhin von KI besessen sind, ist klar, dass das, was IBM tut, funktioniert.