Optimism (OP)-Inhaber genießen Gewinne trotz rückläufiger Preisbewegungen – Details

Der Kryptomarkt begann diese Woche mit dem falschen Fuß, als die Marktkapitalisierung aller digitalen Coins von 1,6 Bio. $ um 5 % auf 1,5 Bio. $ sank. Optimism (OP) schloss sich diesem Abwärtstrend an und beendete die Vorwoche mit einem Preissturz von fast 20 % auf einen Wert von 2,83 $ bei Redaktionsschluss.

Trotz des Abwärtstrends der Preise zeigen Daten, dass mehr als 85 % der OP-Inhaber zu aktuellen Preisen Gewinne erzielen.

Optimism-Inhaber genießen Rendite trotz Preisrückgang

Die neuesten IntoTheBlock-Daten zeigen, dass 87 % der Optimism-Anleger trotz des OP-Preiseinbruchs in der letzten Woche Gewinne verzeichnen. Dies ist eine beeindruckende Kennzahl für das Projekt, da sie die Widerstandsfähigkeit treuer Investoren zeigt, die durch die Volatilität des Marktes navigieren können.

Darüber hinaus bestätigt die Widerstandsfähigkeit der langfristigen Investoren ihr Vertrauen in das zukünftige Wachstum des Projekts.

Die Optimism-Blockchain verzeichnete im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum. Das Bedrock-Upgrade wurde am 6. Juni 2023 implementiert. Der Hardfork gehörte zu den detaillierten Vorschlägen für die Einführung einer Superchain mit mehreren Blockchain-Plattformen, die eine einzige Software teilen, um die Interoperabilität und Sicherheit zu verbessern.

Der Bedrock-Hardfork zielte darauf ab, Gebühren und Einzahlungszeiten zu reduzieren und gleichzeitig erstklassige Sicherheit zu gewährleisten. Optimism sah einen deutlichen Anstieg der Transaktionen und des Volumens nach dem Upgrade.

Wiederbelebung des Optimism-Netzwerks

Die Daten zeigen, dass die Layer-2-Skalierungslösung in den letzten Wochen viele große Transaktionen durchgeführt hat. ITB-Daten zeigen, dass die Zahl am 12. Januar auf 421 stieg und damit den höchsten Stand seit einem Jahr erreichte. Außerdem überstieg die Anzahl der Wallets mit OP die 1 Millionen Marke. Die Zahl der neuen Adressen, die dem Netzwerk beitraten, lag in den letzten drei Monaten bei über 1.340. Die verstärkte Nutzeraktivität wirkt sich positiv auf den digitalen Token aus.

Darüber hinaus gehörte Optimism laut GitHub-Commits zu den Top-10-Projekten, was die erhöhte Entwickleraktivität unterstreicht.

Die kontinuierliche Blockchain-Entwicklung im vergangenen Jahr hat Optimism trotz großer Marktherausforderungen am Leben gehalten und zu beeindruckenden Renditen für OP-Inhaber geführt.