Bitcoin-Händler setzen über 3 Milliarden US-Dollar auf den BTC-Bullenlauf. Was wissen die Bitfinex-Wale?

Bitcoin-Wale an der Kryptowährungsbörse Bitfinex haben ihre Bitcoin-Position im Mai kontinuierlich aufgestockt. Die großen Wallet-Investoren auf Bitfinex sagten den Bitcoin-Absturz im April voraus und begannen im Mai damit, BTC anzuhäufen, indem sie „den Dip kauften“.

Bitfinex-Wale setzen über 3 Milliarden Dollar auf Bitcoin-Rallye

Bitcoin hat nach dem Halbierungsereignis große Rückgänge von bis zu 40 % in früheren Zyklen erlebt. BTC erholte sich schnell von seiner jüngsten Korrektur und erreichte am Montag, dem 6. Mai, ein Comeback über 65.500 USD.

Bitcoin-Wale an der Krypto-Börse Bitfinex haben den Zeitpunkt der Korrektur von Bitcoin abpassen können. Die großen Wallet-Investoren reduzierten ihre BTC-Bestände von 76.000 vor dem Allzeithoch im März auf 42.000 und nahmen während des Allzeithochs von Bitcoin Gewinne mit.

Daten des Geheimdienst-Trackers Datamish zeigen, dass Wale im April etwa 6.165 Long-Positionen (bullische Wetten) in Bitcoin hinzufügten. Am Montag, den 6. Mai, belaufen sich die gesamten Bitcoin-Long-Positionen auf 48.978 BTC, was einem Wert von über 3 Milliarden Dollar entspricht.

Bitfinex Long-Positionen

Wale verstärken weiterhin ihre Positionen und häufen im Mai Bitcoin-Longs an. Normalerweise gilt die Aktivität der Wale bei Bitfinex als zuverlässiger Indikator für den Bitcoin-Preistrend. Long-Positionen tendieren dazu, ihren Tiefpunkt zu erreichen, wenn der BTC-Preis einen lokalen Höchststand erreicht, und das Gegenteil ist der Fall.

Der jüngste Marktrückgang ist durch eine kontinuierliche Akkumulation durch Großanleger gekennzeichnet. Der Fear and Greed Index, ein Instrument zur Messung der allgemeinen Stimmung unter den Marktteilnehmern, zeigt, dass unter den Händlern „Gier“ herrscht. Normalerweise steigert „Gier“ den Wert eines Vermögenswerts. Bitcoin dürfte im Mai weitere Gewinne verzeichnen, da die Marktteilnehmer gierig handeln.

Bernstein: Bitcoin-Preis soll in diesem Zyklus 150.000 $ erreichen

Nach der jüngsten Erholung von Bitcoin sagen Analysten von Bernstein Research, dass BTC „noch lange nicht am Ende“ sei. Analysten haben ihre Vorhersage für Bitcoin bekräftigt und erklärt, dass BTC im laufenden Zyklus bis Ende 2025 150.000 USD erreichen wird.

Der Finanzierungssatz von Bitcoin ist laut Coinglass-Daten wieder im positiven Bereich, was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert wahrscheinlich aus dem negativen Bereich herausgekommen ist. Normalerweise sind negative Finanzierungssätze mit pessimistischen Ergebnissen für einen Vermögenswert verbunden.

Gewichteter Finanzierungssatz für Bitcoin Open Interest

Der Nettozufluss von Bitcoin-Spot-ETFs ist ein weiterer wichtiger Katalysator, der den Preis des Vermögenswerts beeinflussen könnte. Daten vom 6. Mai zeigen, dass 3.710 BTC im Wert von 236 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs geflossen sind, was die These einer Erholung des Kryptomarktes stützt.

Bitcoin-ETF-Flüsse

Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt der Bitcoin-Preis bei Binance 63.362 $.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.