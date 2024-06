2 Jahre, keine Gewinne: Lohnt es sich, die Aktie von Lockheed Martin zu kaufen?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) war ein solider Akteur im Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor. Doch in den letzten zwei Jahren hat sich die Aktie kaum bewegt und schwankte um die 465 Dollar. Das wirft eine große Frage auf: Ist die Aktie immer noch ein gutes Kaufobjekt?

Mit einem Marktwert von über 110 Milliarden Dollar ist Lockheed Martin zweifellos ein Rüstungsriese. Das Unternehmen stellt alle möglichen wichtigen militärischen Produkte her, von hochmodernen Flugzeugen bis hin zu kritischen Raketensystemen. Außerdem hat das Unternehmen seinen Umsatz im Laufe der Jahre gesteigert, von 39,9 Milliarden Dollar im Jahr 2014 auf 67,6 Milliarden Dollar im Jahr 2023.

Im ersten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen besseren Umsatz als erwartet und erzielte 17,2 Milliarden Dollar, was die Prognosen um satte 1,2 Milliarden Dollar übertraf. Die Gewinnmargen gingen jedoch etwas zurück, hauptsächlich aufgrund von Kostenüberschreitungen in den Bereichen Luftfahrt sowie Raketen und Feuerkontrolle. Obwohl die Umsätze also gestiegen sind, erzielen sie nicht mehr so viel Gewinn wie zuvor.

Abgesehen von diesen Kostenüberschreitungen besteht immer noch das Risiko, dass Konjunkturabschwünge die Verteidigungsausgaben beeinträchtigen. Zudem verschärft sich der Wettbewerb in der Rüstungsindustrie, was Lockheed Martins Gewinnmargen auf lange Sicht weiter schmälern könnte.

Nachdem wir uns die jüngsten Fundamentaldaten des Unternehmens angesehen haben, wollen wir uns nun die Charts ansehen, um zu sehen, was sie über die Aktie von Lockheed Martin aussagen. Gibt es Trends oder Muster, die uns einen Hinweis darauf geben könnten, wohin die Entwicklung als nächstes geht?

Ausbruch aus dem Bereich

Wenn wir uns die langfristigen Charts von LMT ansehen, können wir erkennen, dass die Aktie seit mehr als zwei Jahren meist in einer Spanne zwischen 400 und 500 US-Dollar schwankt. Anleger, die in die Aktie investiert haben, hätten in Bezug auf die Preissteigerung wenig bis gar kein Geld verdient.

Wir erwähnen die Preissteigerung, weil LMT Dividenden zahlt, was derzeit einer jährlichen Dividendenrendite von 2,7 % entspricht. Sie hätten also einige Erträge in Form von Dividenden erzielt.

LMT-Chart von TradingView

Wenn Sie als Anleger LMT-Aktien kaufen möchten, raten wir Ihnen, abzuwarten, bis der Kurs die 500-USD-Marke deutlich überschreitet, d. h. zwei bis drei Tage lang über dieser Marke schließt.

Wenn Sie in den letzten zwei Jahren oder davor LMT-Aktien gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die Aktie auf dem aktuellen Niveau zu halten und zu verkaufen, wenn der Kurs unter 380 USD fällt.

Aufwärtstrend setzt sich kurzfristig fort

Auf den kurzfristigen Stunden- oder 2-Stunden-Charts sieht die Aktie von LMT deutlich besser aus. Seit ihrem Tiefststand von 413,93 USD am 15. Februar befindet sie sich in einem starken Aufwärtstrend. Über der 470-Dollar-Marke stößt sie jedoch auf Widerstand.

LMT-Chart von TradingView

Kurzfristige Händler, die die Aktie kaufen möchten, können dies tun, wenn der Kurs einen Tag lang über 470 USD schließt, und einen Stop-Loss bei 442 USD setzen. Das erste Gewinnziel liegt bei 498 USD. Wenn die Aktie jedoch über 500 USD steigt, können sie damit rechnen, dass sie in den nächsten Wochen 536,4 USD erreicht.

Händler, die pessimistisch auf die Aktie reagieren, müssen warten, bis sie entweder die im Chart dargestellte kurzfristige bullische Trendlinie durchbricht, oder die Aktie leerverkaufen, sobald sie über 485 USD steigt, und einen Stop-Loss bei 502 USD setzen. Wenn die Aktie zu fallen beginnt, liegen ihre unmittelbaren Unterstützungsniveaus bei 442 USD und 414 USD, was ihre Gewinnziele sein sollten.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.