Aktienkurs der Warner Music Group (WMG) steigt sprunghaft, da der Gesamtumsatz im zweiten Quartal um 7 % steigt

Die Aktien der Warner Music Group (NASDAQ:WMG) sind um fast 2 % gestiegen, nachdem die Gruppe eine starke Finanzleistung für das am 31. März 2024 endende zweite Geschäftsquartal gemeldet hatte, die ein robustes Wachstum in den Geschäftsbereichen Recorded Music und Music Publishing zeigte. Zum Redaktionsschluss am 9. Mai 2024 um 07:32 GMT-4 wurde die Aktie der Warner Music Group (WMG) bei 35,65 USD gehandelt, ein Plus von +0,56 (1,60 %) gegenüber dem vorherigen Börsenschluss.

Der Mischkonzern kann auf eine über zwei Jahrhunderte umfassende Geschichte zurückblicken und hat in einer sich ständig weiterentwickelnden Musikindustrielandschaft Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit bewiesen.

Solide Finanzentwicklung

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete WMG einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 7 %, was bei einer Analyse in konstanten Währungen einen konstanten Wachstumstrend widerspiegelt. Insbesondere stieg der Nettogewinn auf 96 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Sprung gegenüber den 37 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Trotz des Umsatzwachstums kam es jedoch zu einem leichten Rückgang des Betriebsergebnisses um 4 % auf 119 Millionen US-Dollar, was auf potenzielle Optimierungsbereiche hinweist.

Das bereinigte OIBDA, eine wichtige Kennzahl zur Anzeige der operativen Leistung, verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 9 % auf 312 Millionen US-Dollar und lag damit auch währungsbereinigt nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Diese Verbesserung unterstreicht die Fähigkeit von WMG, trotz der sich entwickelnden Marktdynamik Profitabilität und Effizienz aufrechtzuerhalten.

Aufgenommene Musik und Musikverlag

Die Recorded Music-Abteilung von WMG, zu der legendäre Labels wie Atlantic, Elektra, Parlophone und Warner Records gehören, meldete einen Umsatzanstieg von 4 %. Dieses Wachstum wurde vor allem durch digitale und Lizenzeinnahmen erzielt, die Rückgänge bei physischen Verkäufen und Künstlerdienstleistungen ausglichen.

Trotz Gegenwind, beispielsweise der Kündigung von Vertriebsverträgen und der schwierigen Vertragsverlängerungen mit digitalen Partnern, zeigte sich Recorded Music robust und präsentierte ein vielfältiges Angebot an Hits aus verschiedenen Genres.

Andererseits erzielte das Segment Music Publishing von WMG ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 19 %, das auf starke Leistungen in den Bereichen Digital, Performance und Synchronisation zurückzuführen ist. Der Anstieg der digitalen Einnahmen, gepaart mit strategischen Investitionen in den Verlagskatalog, unterstreicht die Fähigkeit der Abteilung, das wachsende digitale Ökosystem und die neuen Umsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Warner Music Group (WMG) Ausblick für das 3. Quartal

Mit Blick auf die Zukunft bleibt WMG seinem langfristigen Wachstumskurs treu und legt Wert auf die Entwicklung von Künstlern und Songwritern als Eckpfeiler seiner Strategie.

CEO Robert Kyncl betonte das Engagement des Unternehmens, Talente zu entdecken und zu fördern, nachhaltige Karrieren zu unterstützen und den intrinsischen Wert der Musik zu fördern. Darüber hinaus möchte WMG mit einem zukunftsorientierten Ansatz seinen Katalog erweitern und von aufstrebenden Markttrends profitieren, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben.

Bryan Castellani, CFO der Warner Music Group, betonte erneut, wie wichtig nachhaltiges Engagement und Wertschöpfung beim Musikkonsum seien. Er betonte, dass das Unternehmen sich darauf konzentriere, durch strategische Initiativen und operative Spitzenleistung Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Trotz Herausforderungen wie einem erhöhten Bargeldeinsatz im operativen Geschäft ist WMG weiterhin zuversichtlich, die Marktdynamik meistern und seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.

