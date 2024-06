Amerikanische Aktien verzeichneten diese Woche eine hervorragende Performance, als die Berichtssaison des ersten Quartals zu Ende ging. Der Dow-Jones-Index ist drei Wochen in Folge gestiegen und nähert sich seinem Allzeithoch von 40.000 USD.

Auch die Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 nähern sich ihren Allzeithochs. Das liegt daran, dass die Gewinnsaison sehr erfolgreich war. Daten von FactSet zeigen, dass die Unternehmen bisher ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 5,4 % verzeichneten, den höchsten Stand seit dem zweiten Quartal 2022.

Die Aktienkurse stiegen auch, nachdem es weitere Anzeichen dafür gab, dass die Federal Reserve nach einer Reihe schwacher Wirtschaftszahlen im weiteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen beginnen wird. Das Verbrauchervertrauen ist gesunken, der Arbeitsmarkt schwächelt, und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor ist eingebrochen.

Die kommende Woche wird für den Finanzmarkt von großer Bedeutung sein, da weitere große Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Das wichtigste Unternehmen am Montag ist Tencent, das nach Marktkapitalisierung größte chinesische Unternehmen.

Einzelhandelsunternehmen wie The Home Depot, Alibaba und Miniso werden ihre Ergebnisse am Dienstag veröffentlichen, gefolgt von Walmart und JD.com am Donnerstag. Diese Unternehmen werden mehr Aufschluss über den Zustand des Einzelhandelssektors in den beiden größten Ländern der Welt geben.

Die Ergebnisse werden zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem der SPDR S&P Retail ETF (XRT) von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um 6,50 % zurückgegangen ist.

Das andere wichtige Unternehmen, das man nächste Woche im Auge behalten sollte, ist Applied Materials (AMAT), ein Unternehmen, das Produkte herstellt, die in der Halbleiterindustrie weit verbreitet sind. Es profitiert erheblich vom anhaltenden Trend zur künstlichen Intelligenz.

Die anderen Top-Unternehmen, die man im Auge behalten sollte, sind Monday.com (MNDY), Baidu, Take-Two Interactive, Under Armour und Solventum. Ich werde mich mehr auf Monday.com konzentrieren, da die Aktie nach dem letzten Gewinnbericht um über 23 % eingebrochen ist.

In Japan werden einige der wichtigsten Bankengruppen wie Mitsubishi UFJ, Sumitomo und Mizuho Financial am Mittwoch ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Neben diesen Unternehmen werden US-Aktien auf die neuesten Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) reagieren, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Diese Zahlen werden wichtig sein, da sie Einfluss darauf haben werden, wann die Fed die Zinsen senken wird.

