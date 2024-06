GameStop-Aktie eröffnete am Montag 45 % höher: hier ist der Grund

GameStop Corp (NYSE: GME) eröffnete am Montag mit einem Plus von etwa 40 %, nachdem „Roaring Kitty“ zum ersten Mal seit 2021 einen Beitrag zu „X“ verfasst hatte.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Warum ist Roaring Kitty für $GME wichtig?

Copy link to section

Das ist bedeutsam, da Keith Gill, der auf X unter „Roaring Kitty“ und auf Reddit unter „DeepF******Value“ auftritt, derjenige ist, der den Short Squeeze von 2021 inspiriert hat.

Er ist daher sozusagen der Pionier des Meme-Aktienwahns.

Gill sah sich sogar einer Sammelklage gegenüber, in der behauptet wurde, er habe so getan, als sei er ein Neuling im Handel, obwohl er ein lizenzierter Profi sei. Der ehemalige Vermarkter von Massachusetts Mutual Life Insurance sagte auch vor dem Kongress aus.

GameStop hat nun in weniger als einem Monat etwa 150 % zugelegt – was jedoch nichts im Vergleich zur Short-Squeeze-Rallye im Jahr 2021 ist.

Lohnt es sich, GameStop-Aktien im Mai zu kaufen?

Copy link to section

$GME steigt in den letzten Wochen, obwohl es Ende März ein enttäuschendes Quartal meldete.

Der Einzelhändler für Videospielartikel musste im vierten Finanzquartal einen Umsatzeinbruch von 20 % hinnehmen und auch der Gewinn pro Aktie lag mit 21 Cent deutlich unter den Schätzungen der Wall Street.

Beachten Sie, dass der massive Anstieg der GameStop-Aktie in diesem Jahr nicht per se durch Fundamentaldaten gestützt wird. Tatsächlich rät Michael Pachter, Analyst bei Wedbush Securities, zur Vorsicht, da die Aktien des Unternehmens mit Sitz in Grapevine, Texas, in den kommenden Monaten auf 5,00 USD abstürzen könnten ( weiterlesen ).

Das in New York börsennotierte Unternehmen zahlt derzeit auch keine Dividende. Auch diese Seite der Geschichte ist also nicht besonders aufregend.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mehr