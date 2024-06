Krypto-Börse OKX wird in Australien reguliert

Die Kryptowährungsbörse OKX überträgt im Rahmen ihrer Expansion im asiatisch-pazifischen Raum ihre auf Australien ausgerichteten Dienste an ein lokal reguliertes Unternehmen.

Jamie Kennedy, General Manager von OKX Australien, betonte, wie wichtig es sei, die Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen, darunter „einen reibungslosen Zugang zu Bankverbindungen sowie AUD-Paaren für die gängigsten Kryptowährungen“.

Compliance ist der Schlüssel

Australische Benutzer haben über OKX Zugriff auf 170 Krypto-Handelspaare. Die Börse behauptete, dass in Australien ein „großer Appetit“ auf Krypto besteht, und bezeichnete das Land seit März letzten Jahres als „wichtigen Wachstumsmarkt“.

Seit dem 20. März wurden die auf Australien ausgerichteten Dienstleistungen von OKX von einem auf den Seychellen ansässigen Unternehmen auf zwei Onshore-Unternehmen verlagert: OKX Australia Pty Ltd, das sich um den Austausch von Kryptowährungen und Fiat-Diensten kümmert, und OKX Australia Financial Pty Ltd, das Derivate und Margin-Produkte verwaltet.

Nach australischem Recht müssen lokale Benutzer eine Eignungsbeurteilung bestehen und die Definition eines Großhandelskunden gemäß dem Corporations Act 2001 erfüllen.

Um diese Vorschriften einzuhalten, hat OKX sein Copy Trading, seine renditebringenden Produkte und den Handel mit bestimmten Token eingestellt. Darüber hinaus können Benutzer seit dem 20. März nur noch nicht unterstützte Token abheben.

Globale Expansion führt zum Ausstieg Indiens

Diese Expansion nach Australien folgt auf den Rückzug von OKX aus Indien. Im April forderte OKX seine Kunden in Indien auf, ihre Positionen aufzulösen, da es seine Dienstleistungen im Land aufgrund lokaler Vorschriften einstellte. Im März 2023 wurden Anbieter digitaler Vermögenswertdienste in Indien in den Rahmen zur Geldwäschebekämpfung aufgenommen.

Börsen müssen sich bei der Financial Intelligence Unit India (FIU IND) registrieren und Vorschriften einhalten, um tätig sein zu können. Bis Ende 2023 hatte OKX den Registrierungsprozess im Gegensatz zu 28 anderen Unternehmen noch nicht abgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund ist OKX zu einer beliebten Plattform für Bitcoin Runes-Benutzer geworden. Derzeit macht die Börse 51,08 % des täglichen Handelsvolumens von Bitcoin Runes aus.

Laut Daten der Ordinals-Analyseplattform GeniiData ist die Handelsaktivität für Runen auf anderen Plattformen wie UniSat und MagicEden seit April zurückgegangen. Diese Plattformen halten nun zusammen einen Marktanteil von 48,83 %. Fast die gesamte Handelsaktivität für Bitcoin-Runen wird über diese drei Unternehmen und ihre Plattformen abgewickelt.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.

