Meme-Coins wie Mog Coin (MOG), Dogwifhat (WIF) und JasmyCoin (JASMY) waren am Donnerstag die Top-Verlierer, während die Sorgen um die Kryptoindustrie andauern. Der MOG-Token brach um über 14 % ein, während WIF und Jasmy um 10 % fielen. Andere beliebte Token wie Book of Meme (BOME) und Bonk gehörten ebenfalls zu den größten Verlierern.

Der Token-Verkauf von Poodlana floriert

Poodlana ignorierte die anhaltende Unruhe in der Kryptoindustrie und sammelte weiterhin beträchtliche Geldbeträge ein. Die Entwickler haben in weniger als drei Wochen mehr als 4 Millionen $ aufgebracht, was es zu einem der erfolgreichsten Token-Verkäufe des Jahres macht.

Benutzer können ihre Token mit verschiedenen Kryptowährungen und sogar dem US-Dollar kaufen. Einige der beliebtesten Coins, die zum Kauf des Tokens verwendet werden, sind Ether, Tether (USDT) und USD Coin (USDC).

Poodlana will der nächste große Star in der Kryptobranche werden. Es hofft, dass es den Erfolg anderer Meme-Coins wie Shiba Inu, Floki, Pepe und Dogwifhat wiederholen und zu einem großen Namen werden kann.

Der Name Poodlana setzt sich aus zwei Dingen zusammen: Pudel und Solana. Pudel ist eine sehr beliebte Hunderasse in Japan. Lana stammt von Solana, einer Blockchain, die bei Entwicklern von Meme-Coins sehr beliebt geworden ist.

Neben der Popularität von Pudel hoffen die Entwickler, dass es durch die Konzentration auf den Luxusmarkt an Dynamik gewinnt. In seiner Vermarktung hat sich Poodlana als “Hermes der Kryptoindustrie” bezeichnet.

Der Token-Verkauf von Poodlana hat zwei einzigartige Aspekte. Erstens steigt sein Preis ständig und lag am Donnerstag bei 0,0335 $. Am Ende des Verkaufs wird der Preis bei 0,060 $ liegen, was bedeutet, dass Erstkäufer durch den Kauf weiterer Token profitieren werden.

Ein weiterer einzigartiger Aspekt ist, dass der Handel mit POODL-Token bereits 60 Minuten nach Ende des Vorverkaufs beginnt. Das bedeutet, dass die Käufer nicht lange warten müssen, bis sie ihre Token verkaufen können. Sie können den POODL-Token hier kaufen.

Warum stürzen Meme-Coins ab?

Es gibt zwei Hauptgründe, warum Meme-Coins wie Mog Coin, WIF, Bonk und Jasmy Coins fallen. Erstens ist der Rückgang hauptsächlich auf die Preisentwicklung von Bitcoin zurückzuführen. Nachdem Bitcoin am Montag über 70.000 $ kletterte, ist es auf unter 64.000 $ gefallen. In den meisten Fällen neigen diese Token dazu, volatiler als Bitcoin zu sein. Sie steigen stark an, wenn Bitcoin steigt und umgekehrt.

Zweitens ist der Rückgang auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Krise zwischen Israel, dem Libanon und dem Iran in den kommenden Monaten verschärfen wird.

Schließlich kommt es zum Absturz, weil die Anleger inmitten der Nachrichten der Federal Reserve verkaufen. Die Fed hat das getan, was die meisten Analysten erwartet hatten. Sie beschloss, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen und ließ die Tür für eine Zinssenkung im September offen. Dies war zwar gut für risikoreiche Anlagen, wurde aber von den Marktteilnehmern bereits eingepreist.