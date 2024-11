Alle Augen richten sich diese Woche auf Bitcoin, nachdem ein Analyst von Bernstein sagte, dass die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt in den kommenden Tagen die 70.000 $-Marke überschreiten wird.

„Bitcoin versucht, die Widerstandsmarke von 70.000 $ zu durchbrechen, und wie andere risikofreudige Märkte interpretiert es die steigenden Chancen auf Trump als positiv für Kryptowährungen“, teilte Gautam Chhugani seinen Kunden heute in einer Forschungsnotiz mit.

Darüber hinaus hat sich auch Kamala Harris positiv zur Kryptolandschaft geäußert.

Daher sind die Anleger zunehmend davon überzeugt, dass die US-Wahlen 2024 ein Katalysator für Bitcoin sein werden, unabhängig davon, wer im November ins Amt kommt.

Dies ist von Bedeutung, da BTC tendenziell die Richtung für den gesamten Kryptomarkt vorgibt.

Sollte der Kurs also wie von vielen angenommen im nächsten Jahr tatsächlich steigen und die 100.000 $-Marke überschreiten, werden wahrscheinlich auch andere Kryptowährungen, darunter Vantard, steigen.

Lassen Sie uns tiefer in Vantard eintauchen und sehen, was die Investition in die native Kryptowährung $VTARD zu einer spannenden Gelegenheit macht.

Mit Vantard können Sie von einem Meme-Coin-Superzyklus profitieren

Vantard ist der weltweit erste Meme-Coin-Indexfonds. Eine Position in $VTARD bietet daher eine breitere Präsenz in einer Reihe von Solana-basierten Meme-Coins, die im Jahr 2024 außergewöhnlich gut abgeschnitten haben.

Vantard gleicht sein Portfolio außerdem regelmäßig neu aus, um sicherzustellen, dass Sie keine der Meme-Coins mit 1000-fachem Potenzial verpassen.

Einfach ausgedrückt: Durch eine Investition in $VTARD sind Sie im Wesentlichen in der Lage, vom „Meme-Coin-Superzyklus“ zu profitieren, der nach Ansicht vieler Experten in den kommenden Monaten eintreten wird.

ETFs und institutionelles Kapital haben dazu beigetragen, dass Bitcoin im Jahr 2024 ein neues Allzeithoch von über 73.000 $ erreicht hat. Wir haben also bereits aus erster Hand miterlebt, dass solche Fonds das Potenzial haben, die nächste Wachstumswelle bei jeder beliebigen Kryptowährung auszulösen.

Deshalb ist es umso spannender, in Vantard zu investieren, das im Oktober den weltweit ersten Meme-Coin-Indexfonds aufgelegt hat.

Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über Vantard und sein natives $VTARD-Token erfahren möchten.

$VTARD könnte von den Zinssenkungen der Fed profitieren

Bernstein ist für Bitcoin auch deshalb optimistisch, weil die Nachfrage nach seinen börsengehandelten Fonds zurückgekehrt ist.

Die ETFs verzeichneten letzte Woche Neukäufe im Wert von 2 Milliarden $, fügte Analyst Gautam Chhugani heute hinzu.

Darüber hinaus hat die US-Notenbank bereits mit Zinssenkungen begonnen und plant, ihren Leitzins im November weiter zu senken.

Dies könnte als Katalysator für Projekte wie Vantard dienen, da niedrigere Zinssätze typischerweise Geld in spekulativere Anlagen wie $VTARD treiben.

Da die US-Notenbank die Zinsen weiter senkt, könnte zumindest ein Teil des Kapitals, das aus Anleihen und Sparkonten abfließt, in die Meme-Coins fließen.

Aber Sie müssen sich nicht die Mühe machen, die Coins mit dem größten Aufwärtspotenzial selbst auszuwählen. Vantard übernimmt mit seinem ersten Meme-Coin-Indexfonds die Arbeit für Sie. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich eine frühe Position in der nativen Coin $VTARD zu sichern.

Möchten Sie mehr über Vantard und seinen Krypto-Token erfahren? Besuchen Sie die Website unter diesem Link.