Die Finanzmärkte, einschließlich der Kryptowährungen, sind in den letzten Wochen angesichts der anhaltenden Unsicherheit aus dem Weißen Haus ins Wanken geraten.

Die USA verhängen weiterhin Zölle gegen Dutzende von Ländern, und diese reagieren mit neuen Abgaben auf amerikanische Waren – wodurch eine Atmosphäre der Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des Welthandels entsteht.

Die Trump-Regierung bleibt jedoch nach wie vor dem Kryptomarkt verpflichtet.

Schließlich handelt es sich laut Michael Saylor, dem Vorstandsvorsitzenden von MicroStrategy, um eine 100 Billionen $-Chance für die USA.

Dies deutet darauf hin, dass sich die Preise für Kryptowährungen wieder erholen werden, sobald sich der makroökonomische Staub gelegt hat – und es werden nicht nur die bekannten Namen davon profitieren.

Aufstrebende revolutionäre Meme-Coins wie CartelFi könnten genauso stark profitieren.

Was Sie über CartelFi wissen sollten

Normalerweise können Sie mit Ihren Meme-Coin-Beständen zwei Dinge tun. Sie können entweder investiert bleiben und darauf warten, dass sie sich verhundertfachen, oder Sie verkaufen.

Aber stellen Sie sich vor, es gäbe eine dritte Alternative, die Ihre spekulativen Vermögenswerte effektiv in solche verwandelt, die Renditen erwirtschaften.

Genau das hat sich CartelFi zum Ziel gesetzt. Es ist ein Protokoll, das darauf abzielt, ungenutzte Meme-Coins in ertragsgenerierende, produktive Vermögenswerte umzuwandeln.

Die Investition in CartelFis native Meme-Coin gibt Ihnen auch ein Mitspracherecht bei der zukünftigen Entwicklung der DeFi-Plattform. Wenn Sie mehr über dieses „ultimative Staking-Kartell“ erfahren möchten, klicken Sie hier, um jetzt die Website zu besuchen.

Der Vorverkauf von CartelFi verzeichnet eine starke Nachfrage

Ein Einstieg in CartelFi könnte spannender sein als bei anderen Meme-Coins, da CartelFi bis zu 100 % der Gebühren zum Verbrennen von Token oder für Rückkäufe verwendet, um den Preis seines Meme-Coins nach oben zu treiben.

Anleger sollten beachten, dass CartelFi bereits für Aufsehen sorgt, da der laufende Vorverkauf innerhalb weniger Tage über eine Viertelmillion Dollar aufgebracht hat, was auf ein Potenzial für virales Wachstum in den kommenden Monaten hindeutet.

Nach dem Vorverkauf wird der native Meme-Coin an einer namhaften Kryptobörse notiert, was den Zugang zu einem Token oft verbessert und im Laufe der Zeit zu einem höheren Preis führt – und Sie könnten von diesem potenziellen Aufwärtspotenzial profitieren, wenn Sie heute eine frühe Position in CartelFi aufbauen.

Über diesen Link können Sie ganz einfach am CartelFi-Vorverkauf teilnehmen.

CartelFi ist keine kapitalintensive Investition

Während des Vorverkaufs steigt der Preis des CartelFi-Tokens am Ende jeder Phase. In der aktuellen Phase 2 von 30 liegt der Preis bei 0,0263 $. In etwa zwei Tagen, wenn diese Phase endet, wird der Preis auf 0,0276 $ steigen.

Wie ersichtlich, wird CartelFi derzeit nur für Cent gehandelt. Sie müssen also nicht Ihr ganzes Vermögen ausgeben, wenn Sie sich für den Aufbau einer größeren Position in dieser Meme-Coin entscheiden.

Selbst wenn Sie nur 10 $ erübrigen können, können Sie zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes mehr als 350 CartelFi-Token kaufen, was Ihnen möglicherweise erhebliche Vorteile verschaffen könnte, wenn das versprochene 100-fache Potenzial nach dem Vorverkauf realisiert wird.

Bevor Sie Ihre Investitionsentscheidung treffen, können Sie sich auf der Website von CartelFi eingehender informieren.