Dogecoin (DOGE) zeigt starke Anzeichen einer Erholung, mit einem Anstieg von 3 % in den letzten 24 Stunden und einem deutlichen Überschreiten des wichtigen Unterstützungsniveaus von 0,165 $.

Während die Spannung auf eine mögliche Dogecoin-Rallye steigt, gewinnt eine andere Gelegenheit stillschweigend an Zugkraft: CartelFi (CARTFI).

Mit seinem anlaufenden Vorverkauf entwickelt sich CartelFi zu einer vielversprechenden Option für Anleger, die nach der nächsten großen Krypto-Chance suchen, ohne bereits steigenden Vermögenswerten hinterherzujagen.

Der jüngste Aufschwung von Dogecoin folgt auf eine starke Korrektur von über 70 %, aber technische Signale deuten nun auf eine Trendwende hin.

Der Meme-Coin bildet ein enges fallendes Keilmuster – ein historisch bullisches Setup, das oft starken Aufwärtsbewegungen vorausgeht.

Zusätzlich zum Optimismus zeigt der tägliche Relative Strength Index (RSI) eine bullische Divergenz, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck möglicherweise endlich nachlässt.

Während Dogecoin-Enthusiasten auf einen Ausbruch über die Trendlinie des Keils warten, erregt ein neuer Konkurrent, CartelFi, die Aufmerksamkeit der gesamten Krypto-Community.

Der Erfolg des Vorverkaufs von CartelFi, das die Blockchain-Innovation für Fortschritte im Bereich dezentraler Finanzen (DeFi) nutzen soll, ist ein frühes Zeichen für starkes Anlegervertrauen.

Warum CartelFi eine kluge Investitionsentscheidung sein könnte

Im Gegensatz zu vielen Meme-Coins, die nur auf Hype setzen, bietet CartelFi eine reale Anwendung im DeFi-Bereich und positioniert sich damit als mehr als nur ein weiteres spekulatives Token.

Seine Plattform zielt darauf ab, Nutzern Zugang zu sicheren, skalierbaren und effizienten dezentralen Finanzprodukten zu ermöglichen.

Da der Vorverkauf oft eine entscheidende Phase ist, um unterbewertete Projekte zu identifizieren, deutet die wachsende Dynamik hinter CartelFi darauf hin, dass frühe Anwender langfristiges Potenzial sehen.

Kryptomärkte sind bekannt für ihre Zyklen von Innovation und Trendwechseln.

So wie sich frühe Investitionen in Projekte wie Solana und Polygon für geduldige Anleger als lohnend erwiesen haben, könnte ein früher Einstieg in einen vielversprechenden Vorverkauf wie CartelFi ein ähnliches Aufwärtspotenzial bieten – insbesondere in einer Zeit, in der sich die Aufmerksamkeit der Anleger über etablierte Giganten hinaus ausweitet.

Dogecoins bullisches Setup

Unterdessen lohnt es sich auch, die Entwicklung von Dogecoin genau zu beobachten.

Händler erwarten einen Ausbruch über den Widerstand des fallenden Keils.

Ein erfolgreicher Anstieg könnte DOGE in den kommenden Monaten auf einen Preis von 0,35 $ und sogar 0,50 $ bringen.

Die Anhäufung von Whales ist ein weiterer bullischer Indikator, der diese Ansicht stützt und darauf hindeutet, dass sich Großinvestoren auf eine bevorstehende Rallye positionieren.

Darüber hinaus bleibt die allgemeine Marktstimmung positiv, da sich Bitcoin über 83.000 $ stabilisiert und Altcoins mitzieht.

Dieses risikofreudige Umfeld könnte die perfekte Grundlage für das Gedeihen von Dogecoin und CartelFi sein.

Derzeit liegt der Vorverkaufspreis von CartelFi bei 0,029 $. In der nächsten Phase wird er auf 0,0305 $ steigen.

Das Projekt hat in den ersten Tagen des Vorverkaufs bereits 830.868 $ eingenommen.

Abschließende Gedanken

Während Dogecoin einen großen Ausbruch andeutet, bietet der Vorverkauf von CartelFi Anlegern eine neue Möglichkeit, in ein Projekt in der Frühphase mit starken Fundamentaldaten zu diversifizieren.

Während Dogecoin bei einem Ausbruch kurzfristige Gewinne bringen könnte, könnte CartelFi eine strategische langfristige Investition sein, da DeFi seine Präsenz auf dem Kryptomarkt weiter ausbaut.

Für Anleger, die Spannung mit intelligenter Positionierung verbinden möchten, könnte die Beobachtung sowohl der technischen Muster von Dogecoin als auch des schnellen Vorverkaufs von CartelFi der Schlüssel zum Erfassen der nächsten großen Welle im Kryptobereich sein.

Bevor Sie Ihre Investitionsentscheidung treffen, können Sie sich auf der Website von CartelFi eingehender informieren.