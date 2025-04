CartelFi-Vorverkauf erreicht 850.000 $: Sollten Sie jetzt kaufen?

Bitcoin zeigte am Montag Anzeichen von Stabilität, da sich die allgemeine Marktstimmung aufgrund der von den USA gewährten Zollbefreiungen für bestimmte Handelspartner leicht verbesserte.

Obwohl dies eine gewisse Erleichterung brachte und unmittelbare Sorgen linderte, hielten die anhaltenden Spannungen mit China die Anleger vorsichtig.

In den letzten Wochen wurde der Kryptomarkt von Volatilität erschüttert, die größtenteils auf die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China zurückzuführen ist.

Die Entscheidung des Weißen Hauses, elektronische Importe aus China von Gegenzöllen auszunehmen, trug dazu bei, die unmittelbaren Befürchtungen zu zerstreuen.

Mit der Stabilisierung des Gesamtmarktes wenden sich Anleger, die nach asymmetrischen Chancen suchen – Frühphasen-Assets mit dem Potenzial für überdurchschnittliche Renditen – zunehmend CartelFi zu, das neue Yield Farming-Protokoll mit Kartell-Thema.

Das Projekt hat innerhalb weniger Tage nach dem Start des Vorverkaufs bereits über 850.000 $ eingenommen, was ein erhebliches frühes Interesse verdeutlicht.

Warum CartelFi für Aufsehen sorgt

CartelFi positioniert sich als disruptive Kraft an der Schnittstelle von Meme-Kultur und dezentraler Finanzierung (DeFi) und löst damit einen langjährigen Widerspruch im Krypto-Bereich: die Wahl zwischen dem risikoreichen, aber potenziell ertragreichen Bereich der Meme-Coins und der Stabilität ertragsgenerierender DeFi-Protokolle.

Durch das Angebot spezialisierter Liquiditätspools, die speziell für Meme-Coins entwickelt wurden, verwandelt CartelFi typischerweise ungenutzte spekulative Vermögenswerte in produktives Kapital.

Dieses Modell ermöglicht es Anlegern, von den erheblichen Gewinnchancen von Meme-Coins zu profitieren und gleichzeitig Renditen zu erzielen, die traditionell mit stabileren DeFi-Assets verbunden sind.

Eines der Hauptmerkmale des CartelFi-Protokolls ist sein automatischer Rückkauf- und Burn-Mechanismus, der mit bis zu 100 % der erhobenen Gebühren finanziert wird.

Dies erzeugt einen deflationären Druck, der den Tokenwert stützen und langfristiges Wachstumspotenzial schaffen soll.

Mit Milliarden von Dollar an Meme-Token, die ungenutzt in Wallets liegen, will CartelFi dieses brachliegende Kapital freisetzen.

Sein innovativer Ansatz zielt darauf ab zu beweisen, dass Meme-Coins mehr als spekulative Wetten sein können.

Was CartelFi anbietet

Yield Farming für Meme-Coins blieb bis zum Aufkommen von CartelFi ein schwer fassbares Konzept – begehrt, aber nie vollständig realisiert.

In der aktuellen DeFi-Landschaft beinhaltet die Erzielung von Rendite typischerweise den Verkauf volatiler Vermögenswerte wie PEPE oder DOGE und die Umschichtung in stabilere, „verantwortungsvollere“ Vermögenswerte wie Stablecoins, ETH oder Blue-Chip-Token.

Diese Vermögenswerte werden in Liquiditätspools mit bescheidenen Renditen angelegt, die oft nicht höher als 5–10 % APY sind.

Dieser Ansatz stellt jedoch ein erhebliches Problem für Inhaber von Meme-Coins dar.

Sie sind oft gezwungen, ihre Token zu ungünstigen Zeitpunkten zu verkaufen, wodurch sie entweder Verluste realisieren oder vor einer möglichen Rallye aussteigen.

Dies führt zu einer Ineffizienz auf dem Markt, wobei zig Milliarden Dollar an Meme-Coins in Wallets ungenutzt herumliegen, während die Inhaber auf den nächsten großen Preisanstieg warten.

CartelFi zielt darauf ab, dieses brachliegende Kapital freizusetzen, indem es maßgeschneiderte Liquiditätspools anbietet, die speziell für Meme-Assets entwickelt wurden.

Diese Pools bieten hohe APYs – bis zu 300 % auf beliebte Token wie PEPE – und ermöglichen es Meme-Inhabern, Rendite zu erzielen, ohne auf potenzielle Gewinne durch Preissteigerungen zu verzichten.

Der Vorverkauf, auf den alle achten

Der CartelFi-Vorverkauf hat bereits über 850.000 $ von frühen Unterstützern eingeworben.

Der Vorverkauf ist in 30 Phasen strukturiert, wobei in jeder Phase eine Preiserhöhung von 5 % erfolgt – so werden frühe Teilnehmer belohnt und ein eingebauter Anreiz zur Teilnahme geschaffen.

Derzeit bei 0,0305 $ gehandelt, soll der Token in der nächsten Phase auf 0,032 $ steigen, wobei Investoren der ersten Runden erhebliche Gewinne erzielen werden, sobald CARTFI an die öffentlichen Märkte gelangt.

CartelFis Angebot – die Umwandlung ruhenden Meme-Coin-Kapitals in renditegenerierende Vermögenswerte – bietet einen differenzierten Ansatz.

Der Vorverkauf ist eine seltene Gelegenheit, in das einzusteigen, was das CartelFi-Team als „erstes DeFi-Projekt, das Memes in Geldmaschinen verwandelt“ bezeichnet.

Interessierte Investoren können sich direkt auf der CartelFi-Website über weitere Details informieren.