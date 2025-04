CartelFi-Vorverkauf überschreitet 940.000 $, da ETH-Miner auf das ertragsstarke Meme-Coin-Protokoll umsteigen

Ethereums Merge 2022 hat zwar das traditionelle Mining beendet, aber ein neues Kapitel im dezentralen Finanzwesen aufgeschlagen. Während die Mining-Rigs verstauben, suchen ehemalige ETH-Miner nach neuen Quellen für passives Einkommen – und viele wenden sich CartelFi zu.

Das aufstrebende DeFi-Protokoll behauptet, inaktive Meme-Coins durch Yield Farming in produktive Vermögenswerte umzuwandeln.

Der Vorverkauf von CartelFi hat bis jetzt bereits über 940.000 $ aufgebracht und erregt mit seinen ertragsstarken Staking-Pools Aufmerksamkeit, die angeblich Renditen von bis zu 10.000 % bieten.

Diese Zahl hat es in den letzten Monaten zu einer der am schnellsten wachsenden spekulativen Plattformen gemacht.

Meme-Coin-Kapital findet ein neues Zuhause bei CartelFi

Laut Daten von CartelFi liegen über 50 Milliarden $ an Meme-Coins ungenutzt in den Wallets der Nutzer.

Das Kernangebot von CartelFi besteht darin, dieses Kapital über einseitige Staking-Pools in renditegenerierende Instrumente umzuwandeln.

Dieser Ansatz ermöglicht die volle Partizipation an den Preisbewegungen des zugrundeliegenden Meme-Coins und gleichzeitig den Erhalt von Staking-Belohnungen.

Die Staking-Pools sind so strukturiert, dass sie auf alle Einzahlungen Gebühren erheben.

Diese Gebühren werden anschließend verwendet, um den nativen Token von CartelFi, CARTFI, zurückzukaufen und zu verbrennen – ein deflationärer Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, die zirkulierende Menge im Laufe der Zeit zu reduzieren.

Die Tokenomics der Plattform sind um einen sogenannten „deflationären Schwungradeffekt“ herum strukturiert, bei dem jede Nutzeraktion zur Reduzierung des Gesamtangebots von CARTFI beiträgt.

Mit einem Rahmenwerk, in dem Meme-Coins Renditen generieren und gleichzeitig Aufwärtspotenzial erhalten bleibt, versucht CartelFi, sich als nächste Evolutionsstufe des dezentralisierten Yield Farming zu positionieren.

Dieses Wertversprechen gewinnt auch bei ETH-Minern und Privatanwendern an Attraktivität, die im Post-Merge-Umfeld höhere Renditen anstreben.

ETH-Miner suchen höhere Rendite nach dem Merge

Seit dem Übergang von Ethereum auf ein Proof-of-Stake-Modell sind Tausende von Minern ohne Einkommensquelle aus ehemals profitabler Hardware geblieben.

Viele haben sich alternativen Chains zugewandt oder ihre Ausrüstung verkauft, während andere nun neue DeFi-Anwendungen erforschen.

Das rasante Vorverkaufsmomentum von CartelFi deutet darauf hin, dass es eine der vielversprechendsten dieser Alternativen sein könnte. Allein in den ersten 24 Stunden sicherte sich die Plattform 500.000 $ an Finanzmitteln.

Der Vorverkauf ist in 30 Phasen unterteilt, wobei jede Phase eine Preiserhöhung von 5 % beinhaltet, was bei potenziellen Käufern ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugt hat.

Derzeit verzeichnen Anleger, die in den Verkauf einsteigen, Gewinne von rund 238 % – vorausgesetzt, die zukünftigen Notierungspreise entsprechen den aktuellen Prognosen.

Was CartelFi für ehemalige Miner besonders attraktiv macht, ist sein Narrativ von Kapitaleffizienz. Anstatt Geld in volatilen Coins zu binden oder es ungenutzt liegen zu lassen, ermöglicht das Protokoll, dass die Gelder kontinuierlich arbeiten und durch sein Gebührenverbrennungsmodell zur plattformweiten Wertschöpfung beitragen.

Das Vorverkaufsmodell fördert frühe Kapitalzuflüsse

Mit 30 Stufen im Vorverkauf incentiviert CartelFi Käufer der frühen Phase durch steigende Tokenpreise in jeder neuen Runde. Diese Dynamik hat das erzeugt, was Analysten als eingebauten FOMO (Fear of Missing Out) bezeichnen, bei dem frühe Anwender sofortige Buchgewinne erzielen und so die soziale Dynamik weiter befeuern.

Das Projekt hat sich bereits zu einem heißen Thema auf Crypto-Twitter und verschiedenen Telegram-Gruppen entwickelt, wobei Nutzer Screenshots ihrer Renditen und Staking-Dashboards teilen.

Die Kombination aus Yield Farming, verbrennungsbasierter Deflation und spekulativen Aufwärtspotenzialen hat ein neues Hybridmodell geschaffen. Im Gegensatz zu traditionellen Yield Farms, die sich auf Stablecoins oder Blue-Chip-Token konzentrieren, zielt CartelFi speziell auf Meme-Coins ab, die typischerweise von Mainstream-DeFi-Protokollen ausgeschlossen sind.

Dies hat eine neue Marktnische eröffnet – eine, die das virale Potenzial von Meme-Assets mit den strukturellen Anreizen der dezentralen Finanzierung verbindet.

Es hat auch zu Spekulationen geführt, dass CartelFi den Weg für ähnliche Protokolle ebnen könnte, die andere brachliegende Krypto-Subsektoren monetarisieren.

Die Zukunft von CartelFi hängt von der Nachfrage nach dem Start ab

Obwohl die Vorverkaufszahlen von CartelFi stark sind, hängt ein Großteil des langfristigen Erfolgs von der anhaltenden Nutzerbindung und der Nachfrage nach der Notierung ab.

Wenn die Rückkauf- und Verbrennungsmechanismen des Tokens wie vorgesehen funktionieren, könnte CARTFI zu einem leistungsstarken deflationären Vermögenswert werden.

Seine Preisentwicklung wird jedoch wahrscheinlich weiterhin empfindlich auf die allgemeine Marktstimmung und die unvorhersehbare Natur der Meme-Token-Zyklen reagieren.

Dennoch unterscheidet sich die Plattform durch ihren Fokus auf Nutzen, Rendite und Token-Vernichtung von herkömmlichen Meme-Coins.

Durch die Umwandlung spekulativer Vermögenswerte in kapitaleffiziente Instrumente hat CartelFi ein Produkt geschaffen, das sowohl Privatanleger als auch institutionelle Teilnehmer anspricht – insbesondere diejenigen, die zuvor im Ethereum-Mining aktiv waren.