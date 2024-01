El precio de Skale Network (SKL) se recuperó esta semana a medida que la demanda del token y otras criptomonedas siguió aumentando. El token SKL saltó a un máximo de $0,0930 dólares el lunes, aproximadamente un 375% por encima del punto más bajo de octubre.

La actividad de Skale Network va bien

Copy link to section

Skale Network es uno de los actores de más rápido crecimiento en la industria blockchain. Es una máquina virtual Ethereum (EVM) de gas cero que ayuda a los desarrolladores a acelerar sus dApps. También ahorra dinero a los usuarios en tarifas de gas.

Skale Network ha sido utilizado por todo tipo de desarrolladores en industrias como las finanzas descentralizadas (DeFi), los juegos y la infraestructura. Algunos de los desarrolladores más destacados del ecosistema son Capital DEX, ReHold y NFT Labs.

Los datos más recientes muestran que la red siguió creciendo en diciembre. Según su página de estadísticas, el número de usuarios activos aumentó a más de 3,5 millones en diciembre desde los 2,3 millones del mes anterior.

Otros datos muestran que el número de transacciones en los últimos 30 días superó los 30,9 millones. Eso fue un aumento con respecto a los 30 millones del mes anterior. Lo más importante es que Skale continuó ahorrando a sus clientes mucho dinero en tarifas de gas. El total de tarifas de gas ahorradas aumentó a más de $529 millones de dólares 623+3666666666666666666666666666666666666durante el mes.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Estadísticas de Skale Network

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El token de Skale Network también subió a medida que otras criptomonedas recuperaron fuerza. Bitcoin superó los $45.000 dólares por primera vez en más de dos años, mientras que la capitalización de mercado total de todas las monedas saltó a más de $1,8 billones de dólares. Otros tokens que obtuvieron buenos resultados el lunes fueron Lisk, Raydium, Sei y Avalaunch.

Previsión de precio Skale Network

Copy link to section

Gráfico SKL de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de SKL se recuperó el martes mientras sus estadísticas seguían aumentando. Subió a un máximo de $0,9230 dólares, que fue su punto más alto desde mayo de 2022.

Este rebote se produjo después de que la moneda volviera a probar el nivel de soporte crucial de $0,069 dólares, su oscilación más alta en noviembre del año pasado. En la mayoría de los casos, una pausa y volver a realizar la prueba es uno de los patrones de continuación más populares.

El precio de Skale Network también subió por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. Del mismo modo, el índice de fuerza relativa (RSI) y los indicadores MACD continuaron aumentando.

Por lo tanto, las perspectivas para Skale son alcistas a medida que comienza el efecto enero. Se trata de una situación en la que los activos tienden a tener un buen comportamiento en enero, cuando los inversores vuelven al trabajo.