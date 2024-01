Esta mañana, Alemania anunció sus últimas cifras de inflación, incluido el IPC interanual para 2023 y mes a mes para noviembre de 2023.

Las cifras mostraban que la inflación había aumentado un 3,7 por ciento interanual en diciembre de 2023, y que el índice armonizado de precios al consumo de Alemania también había aumentado un 3,8 por ciento interanual y un 0,2 por ciento intermensual desde noviembre de 2023.

En línea con las expectativas

Los pronósticos para las cifras de inflación de hoy eran sombríos pero esperados, y el Statistisches Bundesamt de Alemania predijo una inflación interanual de alrededor del 3,7 por ciento antes de 2023, un aumento significativo desde el 3,2 por ciento en 2022.

Sin embargo, podría decirse que las cifras intermensuales de diciembre dan una idea más precisa de dónde se encuentra actualmente la inflación en el país más grande de Europa en términos de PIB. Pero estas cifras también aumentaron: un 0,1 por ciento para diciembre de 2023, en comparación con un -0,4 por ciento en noviembre.

El triste significado de las cifras del IPC de Alemania

Como la economía más grande y líder de Europa, Alemania siempre importa, pero podría decirse que es aún más importante en este momento.

Un aumento de la inflación suele significar un menor poder adquisitivo para los consumidores, cuyo gasto (o la falta del mismo) tiene un impacto directo en la economía.

Según la Comisión Europea, se espera que el desempleo aumente marginalmente hasta el 3,2 por ciento tanto en 2024 como en 2025. Y se espera que la inflación sea del 3,1 por ciento en 2024, bastante por debajo de las cifras de esta mañana.

Si Alemania no puede controlar su inflación este año, corre el riesgo de caer en una estanflación más adelante este año, y potencialmente arrastrar consigo al resto de Europa.

Sin mencionar que los recortes de tasas de interés que tanto anhelan todos los consumidores en Europa sólo quedarán más fuera de su alcance a medida que aumente la inflación. (Lea nuestra historia sobre un miembro del BCE que dijo: “No puedo imaginar que vayamos a hablar de recortes todavía” para obtener más contexto).