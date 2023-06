USD/RUB: Juoni paksunee haavoittuvan Venäjän ruplan suhteen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Venäjän rupla leijuu lähellä alinta tasoaan sitten huhtikuun 2022 Venäjän taloustaistelujen jatkuessa ja Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) elpyessä. USD/RUB- valuuttakurssi oli 80,6, eli ~58 % vuoden 2022 alimman tason yläpuolella.

Raakaöljyn ja maakaasun romahtaminen

Venäjän rupla on joutunut paineen alla, kun huoli energian ja muiden hyödykkeiden hinnoista jatkuu. Maakaasun hinta on alimmalla tasolla sitten vuoden 2021, kun taas raakaöljyn hinta on pudonnut noin 70 dollariin tynnyriltä. Ja kuten kirjoitin tässä artikkelissa torstaina jotkut analyytikot uskovat öljyn hinnan laskevan pian 60 dollariin.

Energian hintakehitys on tärkeä Venäjän taloudelle sen valtavien resurssien vuoksi. Esimerkiksi Venäjä on kolmanneksi suurin raakaöljyn tuottaja Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian jälkeen. Se on myös maailman suurin maakaasun tuottaja. Siksi maa ansaitsee enemmän rahaa näiden hintojen noustessa.

Myös muut Venäjän tunnetut hyödykkeet ovat vaikeuksissa, kun Kiinan talouden elpyminen muuttuu huijaukseksi. Esimerkiksi sähköajoneuvoteollisuudessa käytettyjen metallien, kuten kuparin, litiumin ja alumiinin, hinnat ovat romahtaneet. Maataloushyödykkeet, kuten vehnä ja maissi, ovat myös romahtaneet, kuten kirjoitin tänne .

Kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä, koska Venäjä saa suurimman osan tuloistaan raaka-aineiden valmistuksesta. Tilannetta ovat pahentaneet länsimaiden Venäjää vastaan asettamat laajat pakotteet.

Samaan aikaan Venäjälle on tullut Intian rupia, jota se ei voi käyttää. Tiedot osoittavat, että sillä on hallussaan yli 140 miljardin dollarin arvoista rupiaa, ja luku kasvaa kuukausittain. Tämä tapahtui, kun Intian tuonnin määrä Venäjältä kasvoi.

USD/RUB tekninen analyysi

USD/RUB-kaavio TradingView’n mukaan

Päivittäinen kaavio osoittaa, että USD:n ja RUB:n välinen kurssi on ollut nousevassa trendissä muutaman viime kuukauden aikana. Se leijuu nyt hieman 23,6 %:n Fibonacci Retracement -tason yläpuolella. Lisäksi paria tukevat 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA).

Se on muodostanut vihreällä näkyvän nousevan kanavan ja on nyt keskipisteessä. Siksi lisää nousua vahvistetaan, jos hinta liikkuu avainvastuspisteen yläpuolelle 82,93:ssa. Siirtyminen tämän hinnan yläpuolelle näkee sen hyppäävän seuraavalle psykologiselle tasolle 90.

