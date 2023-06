USD/RUB: Rupla vauhdissa Venäjän keskeytettyä kapinan

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/RUB on valokeilassa, kun markkinat avautuvat maanantaina, kun sijoittajat pohtivat Venäjän tapahtumia. Pari päättyi viime viikolla 83,64:ään, mikä oli lähellä korkeinta tasoaan sitten viime vuoden huhtikuun. Rupla on ollut yksi heikoimmin tuottavista kehittyvien markkinoiden valuutoista, koska se on laskenut yli 63 % vuoden 2022 korkeimmasta pisteestä.

Venäjän poliittinen kriisi

USD/RUB forex-paria liikuttaa kaksi tärkeää uutista. Ensinnäkin raakaöljyn hinta on ollut vahvassa laskusuunnassa viime kuukausina. Brent, kansainvälinen vertailuindeksi, putosi 74 dollariin, kun taas West Texas Intermediate on pudonnut alle 70 dollariin. Venäjän uralit käyvät alle 60 dollarin. Positiivista on se, että maakaasun hinta on noussut 13 % viimeisen 30 päivän aikana.

Venäjä myy suurimman osan valuutoistaan raakaöljyn ja muiden energiatuotteiden myynnistä. Siksi Venäjän ruplalla on taipumus romahtaa energian ja muiden hyödykkeiden perääntyessä.

Tärkein katalysaattori on Venäjän poliittinen tilanne viikonlopun aikana. Tämä kriisi tapahtui sen jälkeen, kun Wagner Group otti sotilastukikohdan Etelä-Venäjällä ja uhkasi muuttaa Moskovaan. Se päättyi, kun Valko-Venäjä neuvotteli sopimuksen kriisin estämiseksi.

On epäselvää, miten Venäjän rupla reagoi tapahtumiin. Analyytikot varoittavat, että kriisi voi silti olla Venäjän haavoittuvainen, koska Wagner on ollut yksi Ukrainan sodan parhaista esiintyjistä. Sellaisenaan sen poistuminen voi aiheuttaa lisää haasteita Venäjän armeijalle. Näkemykseni on, että Venäjän rupla pysyy paineen alaisena jonkin aikaa.

Tällä viikolla on luvassa muita tärkeitä venäläisiä uutisia. Tilastokeskus julkaisee viimeisimmät vähittäismyynti- ja työttömyysluvut keskiviikkona. Näiden lukujen odotetaan osoittavan, että työttömyysaste nousi 3,5 prosenttiin, kun taas vähittäismyynti nousi 7,8 prosenttiin.

USD/RUB ennuste

USD:n ja RUB:n välinen hinta on ollut nousevassa trendissä viime päivinä. Se ylitti 23,6 % Fibonacci Retracement -tason. Se on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvat keskiarvot ja vihreällä näkyvän nousevan trendiviivan.

Siksi, kuten aiemmin ennustin, pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastuspisteen 90:een. Siirtyminen alle 80:n mitätöi nousevan näkemyksen.