Bitcoin, les crypto-monnaies et le Nasdaq attendent la décision sur les taux d’intérêt alors que les turbulences bancaires promettent une volatilité supplémentaire

Tout comme le pape est catholique, Bitcoin est volatil.

Aujourd’hui, ça l’est peut-être encore plus. La BCE doit annoncer sa dernière décision sur les taux d’intérêt à 9 h 15, heure de l’Est, dans ce qui s’annonce comme l’un des plus cruciaux de l’année.

50 points de base est actuellement ce qui est attendu, avec une probabilité de 60 %, bien que loin d’être garantie. Certains analystes prévoyent 25 points de base, sur lesquels le marché a mis une probabilité de 40 % en examinant les cotes implicites des contrats à terme.

Bitcoin, va-t-il monter ? Et qu’en est-il du marché boursier?

Comme cela a été le cas au cours de la dernière année, les réunions sur les taux d’intérêt et les révélations sur l’inflation ont été les deux principaux moteurs du marché.

Cela est vrai à la fois pour Bitcoin et pour le marché boursier, en particulier pour le Nasdaq Composite (IXIC), plus volatil et plus technologique. Le duo a évolué presque au même rythme, comme le montre bien le graphique ci-dessous.

Les investisseurs espèrent que la BCE augmentera de seulement 25 points de base, ou au moins adoucira le discours sur leurs prévisions de hausses de taux pour le futur.

Avec les chances matérielles d’une hausse de 25 points de base et de 50 points de base, il y aura probablement une volatilité substantielle, pour Bitcoin et le Nasdaq en particulier. Le premier a connu une déchirure absolue récemment, tandis que le Nasdaq n’a pas tout à fait suivi le rythme cette année, mais il est toujours en hausse de 10 % depuis le début de l’année.

Que signifie la tourmente bancaire ?

Cette fois, c’est différent en raison des turbulences bancaires qui ont englouti le marché au cours de la dernière semaine.

Ce qui a commencé aux États-Unis avec l’effondrement de Silicon Valley Bank s’est propagé cette semaine à l’Europe. Le Credit Suisse (SWX:CSGN) s’est fait marteler hier, la Banque nationale suisse annonçant qu’elle prêterait jusqu’à 54 milliards de dollars à la banque en difficulté pour renforcer ses liquidités.

Cette annonce a vu le cours de son action rebondir de plus de 22 % ce matin, après une vilaine chute de 24 % mercredi.

Et c’est là que réside aujourd’hui la situation difficile de la BCE. Alors que l’inflation est encore élevée sur le continent – et bien au-delà de l’objectif de 2 % – il y aura toujours des pressions pour augmenter. Mais des discussions politiques plus sévères cet après-midi pourraient déclencher une nouvelle vague de ventes, et avec l’inquiétude de cette semaine concernant la stabilité de l’écosystème dans son ensemble, cela donne à réfléchir.

C’est pourquoi, pour la première fois depuis longtemps, la réunion des taux d’aujourd’hui est véritablement intrigante. Auparavant, les annonces étaient essentiellement verrouillées. Ce fut également le cas cette fois-ci, jusqu’à la semaine dernière au moins, lorsque les cotes sur le marché ont augmenté de 50 points de base à 100 % en examinant les prix des contrats à terme.

Mais avec la tourmente bancaire et une économie grinçante luttant contre la menace toujours redoutable de l’inflation, c’est une ligne difficile à suivre. Nous découvrirons la dernière approche de la BCE aujourd’hui à 9 h 15, heure de l’Est.