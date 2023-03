Mike Novogratz dit qu'une révolution décentralisée est en cours – qu'est-ce que cela signifie pour AltSignals ?

Le prix du Bitcoin (BTC/USD) a dépassé 27 000 $ vendredi, atteignant un sommet de 9 mois alors que la crypto-monnaie a rebondi après les turbulences de cette semaine dans le secteur bancaire américain. Au milieu d’un rallye qui a amené BTC à 27 000 $ et à près de 1 750 $ pour ETH, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a tweeté que le temps de la crypto-monnaie était arrivé et que « la révolution décentralisée est en cours ».

This is our time!! Let’s go team $BTC!! Let’s go $ETH!!



The decentralized revolution is happening. — Mike Novogratz (@novogratz) March 17, 2023

La cassure de BTC survient alors que la Réserve fédérale américaine a ajouté 0,3 billion $ à son bilan la semaine dernière. En bref, la Fed a utilisé plus de 300 milliards $ dans ce qui est considéré comme un mouvement « d’assouplissement quantitatif », avec des emprunts bancaires en hausse après l’effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank et la peur concernant la First Republic Bank.

Que signifie le dernier rallye des crypto-monnaies pour AltSignals (ASI) ?

Bitcoin pourrait être au début d’un nouveau cycle haussier, qui, au milieu de la résurgence globale de la crypto-monnaie, pourrait se combiner avec le puissant récit de l’intelligence artificielle (IA) pour pousser des projets de crypto-monnaie comme AltSignals à un nouveau niveau. Déjà, les projets de cryptographie liés à l’IA prennent de l’ampleur alors que l’essor de l’intelligence artificielle continue de captiver l’industrie technologique.

Selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière du sous-secteur de la crypto-IA a bondi à 1,95 milliard $, en hausse de 9 % au cours des dernières 24 heures. Avec des gains globaux attendus à tous les niveaux lors d’un marché haussier de la crypto-monnaie, les prévisions indiquent que le prix d’AltSignals augmentera. Cela pourrait être particulièrement explosif après la prévente du jeton ASI natif.

AltSignals : Microsoft et Google montrent que l’IA est l’avenir

Il ne fait aucun doute que les nouvelles les plus en vogue concernant l’intelligence artificielle (IA) aujourd’hui concernent GPT-4, le dernier modèle de la technologie logicielle de grand modèle de langage d’OpenAI qui a fait ses débuts en 2022 avec ChatGPT.

Parmi les géants de l’écosystème qui exploitent l’espace plus large de l’IA générative figurent Google et Microsoft. Alors que Microsoft a investi plus de 10 milliards $ dans OpenAI de GPT-4, Google a investi 300 millions $ dans Anthropic.

Plus tôt cette semaine, Google a annoncé qu’il permettait aux entreprises de tester ses fonctionnalités d’IA générative de type ChatGPT – et Microsoft a suivi rapidement avec l’intégration de la technologie de langage d’IA générative de type GPT-4 à sa suite Microsoft 365 et à Bing.

Les fonctionnalités alimentées par l’IA seront disponibles via Copilot, un outil qui, selon la société, révolutionnera la façon dont les utilisateurs de Microsoft exploitent Word, Excel, Outlook, PowerPoint et Teams. Copilot est actuellement testé par une vingtaine de clients, dont plusieurs partenaires Microsoft du classement Fortune 500.

Qu’est-ce qu’AltSignals et ActualizeAI ?

AltSignals est un fournisseur de signaux de trading qui utilise le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique pour identifier des modèles dans les données de marché et fournir des signaux de trading à ses utilisateurs. La plateforme propose trois modèles d’abonnement : AltAlgo, Forex ou Binance Futures. Les utilisateurs qui s’abonnent peuvent utiliser les signaux pour effectuer des transactions très précises.

Le buzz autour d’AltSignals aujourd’hui fait suite au prochain et très attendu outil de trading alimenté par l’IA de la plateforme, appelé ActualizeAI.

Une vente publique d’un nouveau jeton baptisé ASI et qui alimentera ActualizeAI a récemment été mise en ligne, la prévente suscitant un intérêt massif pour voir plus de 100 000 $ amassés en moins de 24 heures. La prévente a jusqu’à présent permis de récolter 480 000 $ alors que l’intérêt pour les crypto-monnaies liées à l’IA augmente.

Alors que GPT-4 et les futures itérations de la technologie révolutionnaire d’IA continuent de prendre forme, il est probable qu’ActualizeAI pourrait devenir l’algorithme de trading le plus puissant du marché. S’appuyer sur un modèle commercial déjà performant et intégrer les capacités les plus puissantes d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique, de modélisation prédictive et de traitement du langage naturel (NLP) est ce qui fait d’AltSignals une si bonne affaire aujourd’hui.

AltSignals indique également qu’ActualizeAI bénéficiera de l’apprentissage par renforcement, un ensemble de fonctionnalités permettant au système de comprendre le rapport risque-récompense sur les marchés au comptant, à terme et des options.

Devriez-vous acheter des jetons ASI aujourd’hui ? Voici pourquoi cela pourrait être un bon investissement

Le récit de l’IA montre que c’est un secteur puissant aujourd’hui, avec des géants de la technologie comme Google et Microsoft qui mènent la marche dans le secteur de l’innovation. Comme indiqué, GPT-4 illustre tout ce qui est possible dans l’écosystème.

La position d’AltSignals comme l’un des principaux fournisseurs de signaux et sa volonté de prendre part à l’avenir de l’IA alimentent en effet la phase de prévente de son jeton ASI. Actuellement, on peut acheter des jetons ASI à bas prix, 0,012 $. Mais la valeur des jetons augmente et atteindra plus de 0,022 $ à la fin de la prévente. En ce qui concerne les prévisions de prix, ce jeton pourrait alors voir son prix exploser avec la mise en ligne d’ActualizeAI dans quelques mois.

Etant donné que les détenteurs d’ASI sont censés avoir plus qu’un accès à vie à des signaux cryptographiques de haute qualité sur ActualizeAI, obtenir les jetons à bas prix ne peut pas être une mauvaise idée du tout.

De plus, les détenteurs de jetons ASI pourront tester dans la version bêta de nouveaux outils sur ActualizeAI et gagner des jetons ASI pour leurs contributions à l’écosystème.

ASI est également conçu pour être déflationniste, ce qui signifie que l’offre de jetons diminuera avec le temps via un mécanisme appelé « brûlage de jetons ». Retirer définitivement un nombre donné de jetons de la circulation a pour effet potentiel de catalyser la demande et donc d’augmenter la valeur des jetons.

