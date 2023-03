Taïwan se prépare à de nouvelles réglementations sur la crypto-monnaie alors que la prévente de Metacade entre dans sa 7e étape

Le président de la Commission de surveillance financière de Taïwan, Huang Tien-mu, a confirmé que Taïwan obtiendrait bientôt une législation spéciale pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie dans le pays. Huang l’a confirmé aux législateurs lors d’une audition sur la stabilité bancaire mondiale au parlement. La révélation intervient alors que la prévente de la nouvelle plateforme de metavers basée sur la blockchain Metacade est entrée dans sa septième étape.

Taïwan a deux régulateurs financiers : la Banque centrale de la République de Chine et la Commission de surveillance financière (FSC), et Bloomberg a récemment rapporté que la FSC était sur le point d’être celle chargée de réglementer la crypto-monnaie dans le pays. Certains membres du parlement taïwanais avaient recommandé que le nouveau ministère des Affaires numériques (MODA) soit le principal régulateur de la crypto-monnaie. D’autres ont cependant déclaré que le nouveau ministère est relativement inexpérimenté par rapport au FSC.

La réglementation spéciale de Taïwan sur la crypto-monnaie place Taïwan dans la Société des Nations pour introduire une législation sur la crypto-monnaie afin de réglementer l’industrie qui reste largement non réglementée. La réglementation permet aux projets de crypto-monnaie existants et nouveaux comme Metacade de prospérer.

Qu’est-ce que Metacade et pourquoi est-il devenu si populaire ?

Metacade est une nouvelle plate-forme de métavers basée sur la blockchain qui vise à devenir la plus grande plate-forme de jeux d’arcade offrant les jeux P2E de crypto-gaming les plus excitants. Le projet est actuellement dans l’avant-dernière étape de la prévente de son jeton natif, MCADE.

Selon le livre blanc de Metacade, la prévente de Metacade devrait se conclure avant la fin du premier trimestre de 2023 et au rythme auquel les ventes se passent, ce n’est qu’une question de jours avant que la prévente ne se vende complètement. Selon les données du site Web de Metacade, il ne reste que 10 jours de prévente.

En fait, il ne reste plus que 3,11 % du total des jetons MCADE mis de côté pour la prévente, ce qui montre que la demande pour le jeton est supérieure à l’offre. Vous pouvez participer à la prévente ici.

Le jeton MCADE est construit sur Ethereum, ce qui en fait un jeton ERC-20, ce qui signifie que les investisseurs peuvent acheter le jeton via une blockchain sécurisée à faible coût.

Metacade peut représenter une bonne opportunité compte tenu de la nouvelle réglementation

Lorsque la Chine, qui abritait autrefois la majorité des activités liées à la crypto-monnaie, dont plus de 50 % des activités de minage de crypto-monnaies, a réprimé les crypto-monnaies, forçant les entreprises de crypto-monnaies à fermer, un bon nombre de projets liés aux crypto-monnaies ont été délocalisés à Taïwan.

Avec la Commission de surveillance financière (FSC) prenant en charge le mandat de réglementation de la crypto-monnaie à Taïwan, le pays pourrait bientôt devenir un hub de crypto-monnaie en Asie où plusieurs projets de métavers, notamment The Sandbox (Hong Kong), Zepeto (Corée du Sud), Axie Infinity (Singapour) , et Enjin (Singapour) sont domiciliés. Le pays est également susceptible d’attirer de nouveaux projets comme Metacade, dont la popularité parmi les investisseurs en crypto-monnaie et les développeurs et joueurs de GameFi a explosé.

Metacade va permettre aux développeurs d’obtenir des financements pour les projets de GameFi

En plus d’offrir aux investisseurs une opportunité d’investissement via son jeton MCADE, Metacade prévoit également de lancer prochainement le programme Metagrants qui devrait être lancé au troisième trimestre de 2023. Grâce au programme Metagrants, les développeurs de la communauté Metacade pourront obtenir un financement pour soutenir leurs projets.

Les développeurs soumettront des candidatures à un pool d’investisseurs de la communauté MCADE et les investisseurs voteront sur les projets à soutenir.

En général, Metacade devrait évoluer constamment à mesure que les développeurs inondent la plate-forme de jeux play-to-earn (P2E) exclusifs. La plateforme vise également à passer à une organisation décentralisée (DAO) à part entière d’ici le quatrième trimestre de 2024 pour permettre une approche entièrement dirigée par la communauté.

Pendant ce temps, la plate-forme de jeux d’arcade continue de gagner en popularité alors que sa prévente approche de sa phase finale, après quoi le jeton MCADE devrait être répertorié sur l’échange décentralisé Uniswap parmi d’autres échanges de crypto-monnaies.