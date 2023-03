La crypto-monnaie est une industrie qui a vu le jour il n’y a pas si longtemps. Bitcoin a lancé l’industrie telle que nous la connaissons lorsque Satoshi Nakamoto a lancé le bloc Genesis le 3 janvier 2009, alors que le monde était sous le choc de l’un des pires krachs financiers de mémoire récente.

Seulement trois ans plus tard, XRP a été lancé, un actif décentralisé conçu pour les paiements. Aujourd’hui, il reste l’une des crypto-monnaies les plus connues et les plus importantes au monde, occupant actuellement la sixième place du classement des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de près de 20 milliards $.

Et pourtant, beaucoup sont encore confus quant à savoir vraiment ce que XRP fait, ainsi qu’à la distinction de Ripple, la société derrière lui. Cette semaine sur le podcast Invezz, j’ai interviewé Brendan Berry, responsable des produits de paiement chez Ripple, pour comprendre ce qu’est exactement le XRP, ce qu’est Ripple, la distinction qui existe entre les deux, ainsi que ce qu’ils font.

Nous avons abordé un tas de sujets. L’un d’entre eux était les problèmes avec les banques conventionnelles – un sujet particulièrement pertinent compte tenu des événements surprenants qui ont eu lieu dans le secteur au cours des deux dernières semaines.

Mais nous nous sommes concentrés principalement sur les paiements. J’ai critiqué le processus derrière les virements bancaires, et j’ai fait part à Brendan de ma curiosité quant à ce qui ressemble à un manque total d’innovation de la part des banques à l’ère du numérique. Je lui ai posé des questions sur les frais et les délais et pourquoi cela prenait plusieurs jours pour réaliser un paiement transfrontalier.

Bien sûr, c’est une des raisons pour laquelle XRP existe. Nous avons parlé des tenants et des aboutissants de cela, ainsi que d’une sous-section dans le domaine des paiements : les envois de fonds. Lorsque j’ai visité El Salvador l’été dernier, j’étais fasciné par cette région – mais les données montrent que la reprise n’a pas encore eu lieu. Je voulais avoir le point de vue de Brendan à ce sujet et comment XRP peut contribuer dans ce domaine.

Nous avons également discuté de l’avenir de la crypto-monnaie, y compris de ce que Brendan pense être une rationalisation de l’expérience frontale de nombreuses transactions dans l’espace.

Un autre sujet que nous avons abordé était de savoir si la récente tourmente bancaire pousserait les gens à aller plus loin dans le monde de la crypto-monnaie, et ce que cela pourrait signifier pour l’industrie et le XRP.

Dans l’ensemble, ce fut une discussion de grande envergure centrée sur les paiements et sur le rôle que XRP pourrait avoir dans ce monde.

