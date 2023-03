Malgré un vent contraire majeur dans le monde des crypto-monnaies, la dernière étape de la prévente de Metacade suscite un énorme intérêt, avec 1 million $ de jetons achetés au cours des dernières 24 heures. En effet, la prévente de Metacade pourrait être à quelques heures de la clôture, la dernière étape étant plus susceptible de se terminer bien avant la date de clôture prévue pour la prévente.

En effet, le jeton MCADE de Metacade a continué d’attirer l’attention des investisseurs, avec près d’un million de dollars de jetons MCADE achetés au cours des dernières 24 heures. Ce grand mouvement autour de Metacade intervient alors même que la communauté crypto rallie le soutien de Coinbase (NASDAQ : COIN) suite à la révélation que l’échange avait reçu un avis Wells de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Les investisseurs affluent vers Metacade au milieu des nouvelles concernant Coinbase et de la hausse des taux de 0,25 % de la Fed

Coinbase a révélé mercredi soir avoir reçu un avis Wells de la SEC, divulguant effectivement une action coercitive de l’agence de réglementation américaine.

La réaction de la communauté crypto aux nouvelles est largement en faveur de l’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis. La SEC a approuvé l’introduction en bourse de Coinbase en 2021, ce qui signifie que le régulateur était satisfait des activités de la bourse, y compris du programme Coinbase Earn.

Comme l’a souligné Caitlin Long, fondatrice et PDG du fournisseur de solutions de paiement et de conservation d’actifs numériques Custodia Bank, la plupart des acteurs du secteur sont consternés par l’action de la SEC. Pour beaucoup de gens, cela ne correspond pas à la réalité et ne fait que confirmer la trajectoire continue de « réglementation par l’application » du chien de garde.

Coinbase dit qu’il est prêt à se battre contre la SEC devant les tribunaux si c’est la voie choisie par le régulateur, une décision qui, selon la plupart des acteurs de l’industrie de la crypto-monnaie, ouvrira probablement la voie à plus de clarté pour les investisseurs et les projets.

Hier également, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux d’intérêt de 0,25 %, poussant le taux des fonds fédéraux à la hausse pour une neuvième hausse consécutive. Mais alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné le raisonnement derrière la hausse – la nécessité de continuer à lutter contre l’inflation élevée au milieu du récent chaos bancaire – la réaction du marché a vu les actions et les crypto-monnaies perdre leurs gains récents au milieu d’une nouvelle agitation.

L’incertitude réglementaire et les craintes d’une surchauffe économique et d’une récession restent donc des préoccupations majeures pour les investisseurs de tous bords. Cependant, alors même que ces obstacles altèrent le sentiment du marché, l’optimisme suscité par les récits spécifiques à l’industrie tels que l’intelligence artificielle et la GameFi a vu l’intérêt pour Metacade et d’autres grands projets continuer à augmenter.

Qu’est-ce que Metacade et pourquoi suscite-t-il autant d’intérêt ?

Metacade est un projet de blockchain conçu pour être la première arcade communautaire au monde. Contrairement à la plupart des autres projets de GameFi, Metacade est a été créé pour être une plateforme de Web3 et réunira le meilleur du jeu Play-to-earn (P2E) aux utilisateurs. La plateforme n’est donc pas un jeu P2E, mais un écosystème de jeu alimenté par le jeton MCADE natif.

Le projet prévoit également de se lancer en tant qu’organisation autonome décentralisée (DAO) d’ici le deuxième trimestre de 2024.

Sur Metacade, la communauté aura accès à de multiples sources de revenus, notamment pour participer à des tests de projets et à des récompenses de gouvernance. La plateforme propose également Metcash – un mécanisme de jalonnement de jetons ; et Metagrants – un projet visant à ajouter de nouveaux éléments à l’expérience GameFi pour les utilisateurs via le financement de nouveaux projets utilisant la réserve de trésorerie de la communauté Metacade.

Si vous êtes un propriétaire de jetons MCADE, vous gagnerez des récompenses pour avoir soutenu l’initiative, pris part au pool d’investissement et encouragé une croissance supplémentaire.

La prévente de Metacade se termine bientôt, avec MCADE se vendant à 0,02 $

Le jeton MCADE a été dans sa phase de prévente au cours des dernières semaines, offrant aux investisseurs et aux passionnés de blockchain une chance d’être les premiers à adopter la pièce avant sa cotation sur plusieurs bourses. MCADE est actuellement évalué à 0,02 $, mais pourrait rapidement monter en flèche lors du lancement de Metacade dans les prochains jours.

Alors que la prévente devait se terminer le 30 mars 2023, elle était terminée à près de 80 % à 6 h HE le jeudi 23 mars alors que la dernière étape va toucher à sa fin.

La page de la prévente de Metacade a montré que le projet avait levé environ 11,9 millions $ lors de la prévente, mardi 21 mars. Mercredi soir, le 22 mars 2023, le tracker de la prévente de jetons MCADE a montré un total de 12,8 millions $, les investisseurs ayant acheté pour près d’un million de dollars de jetons MCADE en 24 heures.

Comme souligné ci-dessus, la prévente de jetons MCADE est presque terminée. Sur l’offre totale de 2 milliards de jetons MCADE, 70 % ont été mis à disposition pour la phase de prévente. 2,5 % ont été réservés au pool de compétition Metacade, 5 % à la fourniture de liquidités DEX et 10 % à diverses initiatives de développement dans le cadre de Metamap. Vous pouvez rejoindre la prévente ici avant que la prévente ne touche à sa fin.