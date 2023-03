53 % des jetons de la prévente d’AltSignal ont été vendus alors que les investisseurs recherchent une opportunité d’investissement liée à l’IA

Vous cherchez à investir dans un nouveau projet de crypto-monnaies ? La prévente de jetons d’AltSignals est épuisée à 53 %. L’intérêt pour le principal projet de signaux de trading augmente à l’approche du lancement de son nouvel algorithme basé sur l’intelligence artificielle (IA).

Et avec des experts prédisant que le marché de la crypto-monnaie est au bord d’un nouveau cycle haussier, la prévente d’AltSignal semble être l’une de ces opportunités d’investissement « à ne pas manquer ».

La prévente d’AltSignals, que vous pouvez rejoindre ici, offre une telle opportunité.

Pourquoi AltSignals peut-il potentiellement être la meilleure opportunité d’investissement liée à l’IA ?

L’année 2023 a été largement positive pour les crypto-monnaies en termes de performances du marché, les traders bénéficiant de multiples opportunités alors que les prix ont atteint de nouveaux sommets depuis le début de l’année. Les traders utilisant les meilleurs algorithmes de trading comme AltSignals ont également bénéficié de prévisions de marché très précises pendant les reculs attendus.

Désormais, les prévisions haussières pour le marché de la crypto-monnaie sont là, les experts soulignant la résilience de l’industrie au milieu d’une nouvelle vague de répression réglementaire comme indicateur d’une éventuelle explosion des prix dans les prochains mois. Le cycle historique du marché suggère également que dans un ou deux ans, nous pourrions voir Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques atteindre de nouveaux sommets historiques.

Compte tenu de ces perspectives, les investisseurs désireux de gagner le prochain joyau d’investissement voudront peut-être se pencher sur des projets appartenant au secteur de l’IA. Alors que les grands noms de la technologie cherchent à exploiter le meilleur de l’IA pour le plus grand bien, AltSignals est un projet qui se démarque dans l’industrie du trading.

Qu’est-ce qu’AltSignals et que propose-t-il ?

AltSignals est l’un des principaux fournisseurs de signaux de trading, avec une énorme communauté qui compte plus de 50 000 investisseurs. Le projet s’adresse à tous types d’investisseurs, offrant les meilleurs signaux de trading pour les marchés des crypto-monnaies, du Forex, des actions et des CFD via une technologie de pointe.

Les traders ont accordé une note élevée à AltSignals, la précision croissante de la plate-forme devant être renforcée par l’introduction de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de la capacité de traitement du langage naturel.

Comment fonctionne la solution d’IA d’AltSignals ?

Le fonctionnement d’ActualizeAI et ce qu’il promet d’offrir peuvent être déduits du produit actuel d’AltSignals. Comme indiqué, AltSignals a intégré l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel dans son produit déjà fonctionnel.

ActualizeAI va révolutionner cela, avec son algorithme de trading. La formation de modèles augmentera la précision, comme cela est actuellement possible avec la solution AltSignals Algo, la solution d’IA donnant aux traders l’avantage lorsqu’il s’agit de récupérer les données et les modèles du marché.

Les détails sur le site Web AltSignals montrent que l’indicateur AltAlgo s’est échangé avec un taux de réussite de 83 % pour Bitcoin lors de son ouverture et un taux de réussite de 70 % pour Ethereum. Avec un taux de réussite de 64 % sur l’ensemble de ses signaux, une augmentation à des sommets de 90 % ou plus est attendue lors du lancement d’ActualizeAI au second semestre de 2023. À mesure que de plus en plus de traders effectuent des décisions éclairées, la modélisation prédictive offrira aux utilisateurs l’accès à un système entièrement automatisé, avec une possibilité de négocier 24/7.

L’écosystème ActualizeAI est alimenté par le jeton ASI. Les traders auront besoin du jeton pour déverrouiller la solution d’IA. Holding ASI débloquera également des remises et un accès bêta aux futures fonctionnalités, tandis que les détenteurs de jetons auront également la possibilité de gagner des récompenses lorsqu’ils contribueront au développement du projet.

L’opportunité de gagner de l’ASI sera également disponible via le backtesting, avec une chance d’accumuler d’autres jetons présentés chaque semaine. Les investisseurs peuvent détenir les ASI ou les vendre pour des bénéfices rapides.

Est-ce le bon moment pour investir dans AltSignals ?

Vous ne pouvez jamais dire avec certitude quel est le moment idéal pour investir. Cependant, un investisseur peut saisir les opportunités qui se présentent – en examinant le rapport risque/récompense lorsqu’il alloue une partie de son argent à cet investissement.

Comme indiqué ci-dessus, les experts du marché sont largement optimistes sur la crypto-monnaie et les actifs connexes, en particulier pour la fin de l’année. La plupart des analystes pensent qu’un nouveau cycle haussier aura lieu en 2024-2025. Au milieu de cela se trouve le récit de l’IA, l’un des sujets les plus tendances du moment.

Une perspective sommaire pour AltSignals dans ce cas serait donc que la prévente de jetons ASI offre une formidable opportunité. Il convient de noter que les investisseurs peuvent acheter des jetons ASI à des prix qui ne se reverront probablement plus. Les jetons ASI se vendent à 0,012 $, mais la prévente se terminera avec un prix de 0,02274 $ pour le jeton ASI.

Cela signifie qu’un investisseur qui rejoint la prévente au stade actuel devrait voir un retour sur investissement de 89 %.

Le prix du jeton ASI, va-t-il atteindre 1 $ en 2024 ?

Le retour sur investissement une fois que le nouvel algorithme ActualizeAI sera mis en ligne et que les jetons ASI commenceront à être négociés sur les marchés secondaires pourrait être de 5x, 10x voire même plus. Les investisseurs sauront que chaque investissement comporte des risques et que les rendements pourraient ne pas être aussi importants que prévu. Cependant, il est également possible qu’une chance comme celle-ci où ASI est disponible aux prix actuels ne soit plus jamais disponible.

Acheter à bas prix semble être une offre intéressante, en particulier pour un projet avec une grande communauté autour de lui et un produit qui change la donne en perspective. Si vous voulez être l’un des premiers participants à ce projet passionnant, rejoignez la prévente ASI ici.