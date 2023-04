Le prix de la pièce Jasmy a reculé alors même que le volume des échanges du jeton a bondi pendant le week-end. Le jeton a atteint un sommet de 0,0058 $ pendant le week-end, puis est tombé à 0,0055 $ actuel. Il a bondi d’environ 30 % par rapport au niveau le plus bas de mars de cette année.

Le volume de Jasmy augmente

Jasmy est un projet de crypto-monnaie de premier plan dans l’espace Internet des objets (IoT). Il est populairement connu sous le nom de Bitcoin du Japon car il a été créé par les plus grands dirigeants du pays. Les fondateurs étaient des cadres supérieurs de Sony, l’une des plus grandes sociétés de divertissement au monde.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix de Jasmy s’est bien comporté ces derniers jours. Premièrement, les données montrent que le volume de Jasmy qui est échangé sur les bourses clés a fortement augmenté ces derniers jours. Les données compilées par Santiment montrent que le volume a suivi une tendance à la hausse ces derniers jours.

Il a bondi à un sommet de 148,57 millions lundi, le plus haut niveau depuis des mois. Dans la plupart des périodes, les crypto-monnaies ont tendance à bien se comporter lorsqu’il y a un volume haussier élevé. Comme indiqué ci-dessous, la dernière fois que le prix a bondi, c’est lorsque le volume a culminé à 122,75 millions en mars.

Tableau des volumes et des prix de Jasmy

Deuxièmement, il est probable que les développeurs feront une annonce dans les prochains jours. Hara, le directeur financier (CFO) de la société s’est rendu à Hong Kong, où il s’entretiendra avec des décideurs politiques et d’autres acteurs du secteur. La semaine dernière, les développeurs ont annoncé qu’ils organiseraient un largage pour célébrer sa présence dans la ville.

https://twitter.com/JasmyGrant/status/1644936068654047232

De plus, Jasmy a bondi après que les développeurs ont dévoilé la première cohorte de développeurs qui recevront ses subventions. Ces projets incluent JV Protocol, Clik, Pedao et For Metas. JV Protocol a reçu plus de 651 000 votes positifs tandis que Clik a reçu 202 000 votes positifs.

Prévision de prix Jasmy

Graphique Jasmy par TradingView

Le graphique 4H montre que le prix de la pièce Jasmy a suivi une tendance haussière lente au cours des derniers jours. Il a augmenté et a retesté l’importante résistance à 0,0058 $. C’était un niveau important puisqu’il s’agissait de la face supérieure du motif de la tasse et de la poignée. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier. Jasmy est également au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes.

Par conséquent, le jeton continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs de Jasmy ciblent la prochaine résistance clé à 0,0065 $, soit environ 15 % au-dessus du niveau actuel.