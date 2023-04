Les commerçants de Bitcoin s'attendent à un "grand mouvement" après une consolidation d'environ 28 000 $

Les traders de Bitcoin (BTC/USD) sont impatients que la crypto-monnaie fasse son prochain pas après s’être consolidée autour du niveau de 28 000 $ depuis début mars. Le prix du BTC/USD a bondi au-dessus de 28 000 $ au plus fort de la crise bancaire américaine qui a vu plusieurs banques crypto-amicales s’effondrer.

Depuis que la crypto-monnaie est bloquée dans une fourchette de négociation en baisse constante autour du niveau de 28 000 $, les acteurs du marché envisagent un mouvement potentiellement explosif dans les prochains jours.

La fourchette de négociation BTC se rétrécit

Le prix du bitcoin a bondi au-dessus de 28 000 dollars le 19 mars et a depuis tenté de se maintenir au-dessus de ce niveau grâce à une oscillation qui l’a vu atteindre 28 967 dollars et descendre à 26 760 dollars.

Cependant, la fourchette a diminué depuis le début du mois d’avril, donnant aux traders l’espoir qu’il pourrait y avoir un mouvement explosif et, espérons-le, un mouvement haussier.

Cours du Bitcoin au cours du dernier mois. Source : CoinMarketCap

Les analystes ont indiqué 25 000 $ et 30 000 $ comme objectifs à court terme de chaque côté du mouvement des prix. Cependant, une liquidité croissante du carnet d’ordres de part et d’autre du prix au comptant du BTC semble offrir au marché peu de marge de manœuvre.

La ressource de surveillance Material Indicators a capturé le phénomène de liquidité Bitcoin sur le carnet de commandes de Binance et a adopté un ton de mise en garde indiquant :

Material Indicators a lancé un avertissement spécifique axé sur le récent pari BTC de l’ancien cadre de Coinbase, Balaji Srinivasan, selon lequel le bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars au cours des trois prochains mois. Ils ont également ajouté que la liquidité reflète le sentiment après avoir précédemment souligné que ces mouvements de liquidité indiquent « atténuer » la volatilité des prix.

Au début du week-end, Michaël van de Poppe, fondateur et PDG de la société commerciale Eight, a partagé un post sur Twitter déclarant que :

Évasion imminente de bitcoins

Le commerçant et analyste populaire Daan Crypto Trades a également partagé un message sur Twitter soulignant qu’une évasion de Bitcoin est garantie. Daan Crypto Trades a déclaré :

Normalement, une consolidation du marché surchargée est suivie d’une cassure et pour le cas de Bitcoin, une cassure vers 30 000 $ serait possible suite aux derniers mouvements de prix et à la macroéconomie la plus importante, bien qu’une éventuelle cassure baissière vers 25 000 $ ne soit pas non plus supposée.