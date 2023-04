Perspectives de l'or et de l'argent alors que 23 États décident de récupérer les métaux précieux comme cours légal

En tant que monnaie de réserve internationale pendant la majeure partie d’un siècle, la confiance mondiale dans le dollar américain a été pratiquement illimitée.

À tout moment, dans presque tous les pays, son rôle de monnaie refuge ultime et de norme de valeur économique universellement acceptée a été incontestable.

Comment le dollar est devenu celui qui les gouverne tous

Au tournant du XXe siècle, alors que le dollar prenait tout son sens, il bénéficiait d’une concurrence monétaire limitée.

La livre sterling de l’Empire britannique avait suivi son cours et pendant la Grande Guerre, les principales puissances européennes se rasèrent mutuellement les atouts économiques.

Les États-Unis, en revanche, avaient beaucoup à faire.

Il a assumé le rôle de plaque tournante mondiale des exportations avec une infrastructure de fabrication à la pointe de la technologie; les afflux massifs d’ or physique qu’il a reçus ont conféré une révérence mondiale à la Réserve fédérale ; l’Internal Revenue Service (IRS) nouvellement fédéralisé a eu accès à un puits profond de contribuables maintenant une forte demande en dollars; et la profondeur inégalée de ses marchés obligataires a catapulté le billet vert vers de nouveaux sommets.

Au cours des dernières décennies, un élément beaucoup plus sombre est également venu au premier plan.

David Graeber, anthropologue et auteur renommé, a écrit dans son ‘Debt – The first 5,000 years’,

Changements mondiaux

Malgré les nombreux atouts du dollar, aucune monnaie fiduciaire n’a jamais vraiment résisté à l’épreuve du temps.

Sans exception, les monnaies fiduciaires de réserve sont venues, conquises, puis ont été déplacées.

Inévitablement, la commodité politique l’emporte sur la gestion économique, ce qui entraîne le déclin du statut de monnaie de réserve.

Le plus souvent, une émission excessive conduit à une dévaluation accélérée et gonfle la valeur économique.

Les mécanismes disciplinaires qui maintenaient la force du dollar ont été ignorés lorsqu’il a été séparé de l’argent et de l’or en 1964 et 1971, respectivement.

Pourtant, depuis plus de 50 ans, un billet vert totalement flottant domine les marchés mondiaux.

Cependant, cela peut maintenant changer.

Au cours de la décennie qui a suivi la GFC, les taux d’intérêt ont atteint leur plus bas niveau et l’impression monétaire a atteint des niveaux époustouflants.

Cette situation a été exacerbée pendant la pandémie mondiale.

L’activité économique s’est arrêtée, tandis que la relance monétaire apparemment illimitée était associée à des politiques budgétaires ciblées et à des protections de la masse salariale, qui ont alimenté des sommets d’inflation en quatre décennies.

Pour aggraver les choses, la militarisation du dollar par SWIFT et l’imposition de tonnes de sanctions ont forcé plusieurs de ses plus gros consommateurs à rechercher désespérément d’autres voies d’échange.

Au niveau mondial, la dédollarisation a certainement pris un élan important.

Les pays à la tête de ces efforts représentent une part croissante du PIB mondial, détiennent d’importantes réserves de matières premières, sont unis dans leur désir de contourner le dollar et de se protéger des chocs politiques de la Fed.

Le commerce sino-brésilien s’est éloigné du dollar ; L’Arabie saoudite a proposé d’échanger du pétrole dans des devises alternatives ; et les achats accélérés de lingots par la banque centrale ouvrent la voie à un rôle moins important pour le billet vert.

De plus, le sommet des BRICS en août devrait donner naissance à un mécanisme de paiement non monétaire et non SWIFT qui, s’il réussit, pourrait jouer un rôle clé dans le paysage monétaire du XXIe siècle.

Chacun de ces pays est préoccupé par la perspective de sanctions contre lui-même ou contre des partenaires clés, l’inflation galopante et la profonde érosion des obligations américaines.

L’importance des métaux précieux

L’or et l’argent sont eux-mêmes de l’argent depuis des milliers d’années et sont les formes d’argent les plus durables.

Ils ne souffrent pas non plus du risque de contrepartie, ce qui garantit que leur valeur est relativement immunisée contre les risques des marchés financiers mondiaux.

Afin de se libérer de la dépendance au dollar, les banques centrales ont continué d’acheter de l’or physique ou de rapatrier le métal jaune des coffres étrangers à un rythme record.

Mike Maloney, investisseur en métaux précieux et auteur renommé, a déclaré dans son excellente série, Hidden Secrets of Money,

En étant une couverture contre l’inflation, les métaux précieux protègent contre les excès tels que les dépenses effrénées des autorités étatiques et les déficits démesurés.

Les ennuis à la maison

Alors que l’influence du dollar semble diminuer à l’étranger, plusieurs projets de loi ont également été introduits dans près de la moitié des États américains pour se prémunir contre l’implosion potentielle du billet vert.

Dans une conversation avec l’investisseur physique en métaux précieux, Ronald Branstetter sur sa chaîne Youtube Ron’s Basement, Pat Holland de la Missouri Freedom Initiative, une organisation de base, a noté que les gouvernements des États avaient trois préoccupations principales à cet égard.

Premièrement, l’inflation continue de ravager les budgets des ménages et menace l’accès aux produits essentiels tels que le carburant et la nourriture.

Deuxièmement, en juillet de cette année, le gouvernement américain devrait déployer sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Compte tenu de la nature programmable de cet instrument, Robert E. Wright, chercheur principal à l’American Institute for Economic Research, met en garde contre une centralisation excessive du contrôle sur les décisions d’achat des citoyens ordinaires.

Wright ajoute que les CBDC peuvent ne pas être considérées comme de l’argent en vertu de la Constitution.

Troisièmement, les obligations saignant au cours des deux dernières années, un nombre croissant d’États ont trouvé leurs fonds de pension dans une situation désespérée.

Bien que les rendements obligataires aient baissé après la crise de la SVB, au moment de la rédaction du présent rapport, les rendements à 10 ans ont augmenté de 64,81 points de base au cours des 12 derniers mois et d’environ 2,7 % depuis avril 2020.

Dans cet environnement, les États sont contraints de liquider des montants toujours plus importants de leurs avoirs pour couvrir leurs obligations, tandis que les passifs continuent d’augmenter à un rythme alarmant.

En conséquence, les fonds de pension subissent des pertes importantes en capital, une baisse des revenus sur la vente d’obligations, des risques de crédit accrus et des chances accrues d’intervention réglementaire.

En 2022, selon Equable, une organisation dédiée à la sécurité des retraites, seuls 7 États et Washington DC avaient un ratio de financement de 1,0 ou plus pour leurs régimes de retraite publics.

Source : Équable (2022)

De surcroît, la fragilité soudaine des banques et le risque d’escalade systémique poussent les États à se prémunir de plus en plus contre leur exposition au dollar.

Plus inquiétant encore, avec le ralentissement mondial de la demande de dollars et si les BRICS+ réussissent dans leur entreprise, l’excédent de devises qui circule à l’étranger est susceptible de retourner aux États-Unis.

Les lecteurs intéressés peuvent accéder aux articles sur les liens mis en évidence discutant des points de vue d’analystes bien connus tels que Peter Schiff et Andy Schectman qui s’attendent à ce que l’afflux d’un tel volume de devises puisse déclencher une résurgence de l’inflation.

Que font les États pour se protéger ?

Avec l’augmentation alarmante du risque de la dette libellée en dollars et le retour potentiel d’une inflation beaucoup plus élevée, les États individuels prennent maintenant des mesures pour se protéger contre un avenir caractérisé par un dollar en baisse.

La vérité est que les monnaies fiduciaires dépendent de la crédibilité de l’émetteur et que leur robustesse est fonction du lieu et du temps.

Une fois que cette inévitabilité de la crédibilité commence à décliner, la monnaie perd de son éclat.

Contrairement aux monnaies fiduciaires, la valeur de l’or et de l’argent ne s’est jamais éteinte et, en période de turbulences, comme lors des transitions monétaires, ils ont tendance à préserver leur valeur beaucoup plus efficacement que les autres instruments financiers.

Aujourd’hui, les organisations de base et les politiciens en exercice s’appuient sur le projet standard de 2010 de l’expert constitutionnel, le professeur William Greene, pour lancer un mouvement visant à récupérer le droit de reconnaître l’or et l’argent physiques comme monnaie légale.

Écrivant pour la Sound Money Defence League, Stefan Gleason, président de Money Metals Exchange, a divisé les efforts législatifs des États en trois catégories clés.

La première étape vers l’intégration de la reconnaissance en tant que cours légal consiste à éliminer la taxe de vente sur les métaux précieux, ce qui est désormais le cas dans 42 États.

Ceci est crucial car cela élimine les coûts de transaction inutiles et les frictions inutiles qui peuvent entraver la liberté d’échange.

De plus, l’impôt sur les ventes ou les gains en capital implique que l’or ou l’argent est une marchandise et non de l’argent.

Deuxièmement, les États cherchent à établir des dépositaires ou des réserves de métaux précieux pour agir comme une couverture contre l’inflation galopante et pour stimuler les fonds de pension.

Troisièmement, des projets de loi nouvellement déposés plaident pour la suppression de l’impôt sur le revenu lors de la vente d’or ou d’argent.

La légitimité de tels efforts découlerait de l’article 10 de la Constitution des États-Unis qui note,

Cela peut sembler une idée radicale, mais comme mentionné précédemment, les dollars étaient adossés à l’argent et à l’or jusqu’à il n’y a pas si longtemps, et les États se concentrent simplement sur le rétablissement de cette reconnaissance.

Dans un mouvement généralisé, des organisations locales de base et des législateurs d’État ont présenté des projets de loi pour lancer ce processus dans au moins 23 États, les législateurs d’au moins 10 États présentant leur version du projet de loi rien qu’en 2023, notamment le Montana, le Missouri, le Kansas, l’Oregon, Kentucky et Wisconsin.

Une étude de cas du SB-100 du Missouri

Holland est l’une des figures de proue qui défendent le SB-100, ou le projet de loi du Missouri, qui a été présenté par le sénateur William Eigel (R) pour donner aux citoyens le droit d’utiliser l’or et l’argent comme monnaie légale.

À son avis, la principale préoccupation des législateurs des États est la pression exercée sur les pensions publiques qui sont menacées par des passifs non financés.

Le projet de loi est actuellement confié à la session exécutive du Comité spécial de la Chambre sur la responsabilité gouvernementale et sera discuté le 12 avril.

Fait intéressant, le Missouri abrite deux banques régionales de la Réserve fédérale, à savoir St. Louis et Kansas City.

Les principaux piliers du projet de loi sont énumérés ci-dessous.

À la lumière de l’érosion du dollar, des politiques controversées de la Fed et d’une inflation plus élevée pour plus longtemps, Holland a fait remarquer,

Pour maximiser les chances d’adoption, le projet de loi évite de défier le dollar ou de commenter le domaine de la Réserve fédérale.

Le projet de loi permet également une flexibilité maximale de la part du Trésor.

Par exemple, les autorités auraient le choix entre une grande variété de modèles lors de la mise en place d’infrastructures et de mécanismes pour mettre en œuvre le projet de loi (s’il est adopté), y compris l’utilisation de pièces standard d’or et d’argent, le déploiement généralisé de compteurs numériques pour évaluer le poids, l’acceptation de Goldbacks de plus en plus populaires, ou en partenariat avec des banques de lingots privées et des tiers qui peuvent offrir des comptes libellés en or et en argent.

En cas de succès, le projet de loi offrirait éventuellement une voie pour des transactions monétaires saines afin de préserver le pouvoir d’achat des particuliers et des entreprises en cas de graves déséquilibres budgétaires, d’impression excessive de monnaie au niveau fédéral ou de dépenses effrénées des autorités de l’État.

Fondamentalement, l’acceptation des métaux précieux par le gouvernement de l’État, associée aux progrès technologiques tels que les cartes de crédit et de débit adossées à l’or, pourrait intégrer l’échange de propriété de métaux comme base des transactions.

États ayant des processus législatifs actifs

Les États américains se méfient de la possibilité de la perte du statut de monnaie de réserve du dollar et de l’effet que cela pourrait avoir sur les systèmes de retraite.

La déroute des trésoreries, les instruments sans risque qui constituent le fondement du système économique mondial et la perspective d’une inflation plus élevée ont alimenté l’urgence dans toutes les législatures.

Dans une rare démonstration d’unité, plusieurs législateurs ont indépendamment déposé de tels projets de loi pour au moins lancer le processus de reconnaissance des métaux précieux comme monnaie légale.

Dans certains cas, ceux-ci n’ont rencontré pratiquement aucune opposition, comme dans le Tennessee où la Chambre a voté 98-0 en faveur.

Au 3 avril 2023, les États suivants avaient des projets de loi en attente qui sont sur le point de reconnaître l’or et l’argent comme monnaie légale.

Montana Missouri Kansas Oregon Kentucky Wisconsin Tennessee Iowa Mississippi Virginie-Occidentale Minnesota Vermont Alaska Caroline du Sud Idaho Arkansas Maine New Jersey Arizona Texas Source : Sous-sol de Ron ; Centre du dixième amendement

Selon le Tenth Amendment Center, l’Utah Legal Tender Act (2011) et le Wyoming Legal Tender Act (2018) reconnaissent déjà l’or et l’argent comme monnaie légale.

Les législateurs du Wyoming ont tenté de modifier et de renforcer la loi existante, mais cela a échoué à la Chambre en mars 2023.

L’Oklahoma a également éliminé la taxe sur les ventes de métaux précieux en 2014, la catégorisant comme ayant cours légal.

En 2023, l’État a décidé de mandater la création d’un dépôt d’or soutenu par l’État dans les bureaux du Trésor via SB816, présenté par le sénateur Nathan Dahm (R).

Une nouvelle source de demande

Pour les investisseurs en or, les dispositions qui imposeraient des avoirs minimaux en métaux précieux dans le Trésor public pourraient considérablement stimuler la demande de métaux physiques.

Par exemple, Ron’s Basement estime que le Missouri à lui seul devrait acheter pour 9 millions de dollars de lingots pour répondre aux critères de 1 % énoncés dans le projet de loi.

Avec des efforts pour établir des dépôts de métaux précieux soutenus par l’État dans tout le pays, cela pourrait donner un nouvel élan au marché haussier de l’or et de l’argent.

Pour les États, cela pourrait également générer des revenus en fournissant des services de coffre-fort protégés par l’État et des comptes attribués moyennant des frais, en particulier aux personnes fortunées.

Cependant, comme toujours, le diable est dans les détails.

Si ces projets de loi devaient devenir loi et générer une véritable demande, ils devraient être adoptés en mettant l’accent sur les avoirs physiques et en limitant la dilution en or papier.

Les lecteurs intéressés peuvent trouver plus d’informations sur la dynamique entre l’or physique, l’argent physique et leurs variantes papier dans les liens mis en évidence.

Deuxièmement, il n’est pas clair si la quantité d’or prescrite serait facilement disponible, et de graves pénuries pourraient finir par forcer les métaux précieux à revenir au statut d’investissement, plutôt qu’à devenir des outils d’achat comme le prévoient ces projets de loi.

Une chose est sûre. Le dollar commence à voir des défis à la fois à l’étranger et à la maison.