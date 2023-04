Perspectives de prix pour Render (RNDR) : les pièces liées à l’IA se rallient au milieu d’un changement haussier pour AltSignals (ASI)

Jusqu’à présent, le prix d’AltSignals laisse entrevoir un intérêt majeur pour les pièces liées à l’IA, avec le lancement prochain par le projet de signaux de trading d’un algorithme alimenté par l’intelligence artificielle qui pilote la prévente de son jeton natif.

En effet, le prix du Bitcoin a dépassé la résistance pour se nicher au-dessus de 30 000 $ lundi, la première fois que la pièce avait brisé la résistance en 10 mois et cela fait bourdonner le marché de la cryptographie.

L’une des pièces qui se démarque aujourd’hui au milieu de l’évasion du BTC est Render Token (RNDR). Et ailleurs sur le marché de la crypto-monnaie, l’exubérance autour de l’avenir de l’IA fait tourner la prévente d’AltSignals à plein régime.

Ici, nous examinons la prévision de prix pour AltSignals alors que le prix de Render augmente au milieu de gains importants pour les pièces de monnaie liées à l’industrie de l’IA.

Prévision de prix pour AltSignals alors que Render a enregistré un bond de 20 %

Alors que la vision à court terme suggère que la crypto-monnaie n’est pas encore complètement sortie du marché baissier, l’année 2023 semble déjà avoir les crises de colère de 2022 dans le rétroviseur. Et cela se voit dans les gains massifs enregistrés depuis le début de l’année par toutes les principales pièces, y compris Bitcoin qui est en hausse de 96 % depuis le début de l’année.

Le prix du jeton Render est également en hausse, la valeur du jeton ayant augmenté de près de 20 % au cours des dernières 24 heures et de 60 % au cours du mois dernier. Selon les données de CoinGecko, le prix du jeton RNDR est actuellement à 82 % de son sommet historique de 8,78 $, atteint en novembre 2021. Cependant, la valeur du jeton a grimpé de 4 120 % depuis son creux de 0,036 $ enregistré en juillet 2020.

L’offre initiale de pièces de monnaie Render s’est terminée le 12 octobre 2017, RNDR étant vendu à 0,25 $ par jeton lors de la vente.

En ce qui concerne AltSignals, le prix de prévente actuel est de 0,015 $ et le jeton coûtera 0,02274 $ à la fin de la prévente. En prenant en compte le prix de prévente initial de 0,012 $, la valeur du jeton ASI aurait bondi de près de 90 %. Lorsque la plate-forme alimentée par l’IA du projet sera mise en ligne, une explosion des prix pourrait la pousser à des niveaux observés avec Render et d’autres projets liés à l’IA qui ont le vent en poupe.

Le nouveau modèle de tokénomique du projet, y compris la libération d’opportunités de récompenses à l’aide d’ASI, contribue également aux perspectives de prix haussières d’ASI.

Qu’est-ce que Render (RNDR) et que propose-t-il ?

Le RNDR de Render est un jeton utilitaire basé sur Ethereum que les développeurs à la recherche d’une puissance de calcul supplémentaire utilisent pour payer les fournisseurs qui le distribuent via le système peer-to-peer de Render Network.

Ceux qui disposent de la puissance GPU reçoivent les jetons RNDR tandis que les développeurs peuvent tirer parti du calcul supplémentaire pour créer et diffuser des animations, des environnements 3D et des objets.

Avec le boom de l’intelligence artificielle, le manque d’ordinateurs spécialisés avec lesquels les développeurs d’IA peuvent travailler a attiré l’attention sur Render. Alors que de plus en plus de projets cherchent à déployer leur propre logiciel alimenté par l’IA, l’exploitation du réseau de Render P2P basé sur la blockchain devient de plus en plus attrayante. C’est particulièrement intéressant pour Render, malgré la domination de géants de la technologie comme Microsoft, Google et Amazon Web Services (AWS).

Faisant référence à une pénurie de serveurs récemment signalée par les développeurs d’IA chez les fournisseurs ci-dessus, le fondateur et PDG de Render, Jules Urbach, a tweeté que « RNDR dispose d’une offre massive de puissance GPU haute densité pour alimenter l’IA ».

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un projet qui a gagné du terrain depuis 2017, avec une communauté croissante d’utilisateurs tirant parti de ses signaux de trading pour plusieurs transactions d’actifs. Il s’agit notamment des actions, des crypto-monnaies, des CFD, des contrats à terme Binance et des devises du Forex.

Le système AltAlgo de la plate-forme exploite actuellement la technologie des machines pour analyser les marchés, les traders recevant des alertes de signal sur les potentiels mouvements de prix. La technologie aide à passer au crible plusieurs stratégies et indicateurs de trading, en élaborant un scénario d’achat ou de vente optimal pour les traders.

Désormais, l’équipe d’AltSignals a intégré l’intelligence artificielle dans sa technologie via le bien nommé ActualizeAI.

Comment ActualizeAI va-t-il changer l’industrie du trading ?

La solution ActualizeAI, qui sera bientôt lancée avec un jeton ASI natif, intègre l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour offrir un modèle prédictif pour ses signaux. Comme vous vous en doutez, le résultat de cette intégration devrait être des niveaux de signaux très précis pour les traders.

AltSignals indique sur son site Web qu’ActualizeAI a tiré parti de l’IA pour prédire l’évolution des prix de divers actifs, avec des niveaux de précision très élevés. Les traders devant bénéficier des signaux sur les points d’entrée potentiels, il est probable que la demande communautaire pour le jeton ASI explose. Cela verra à son tour plus de gens chercher des opportunités leur permettant d’acheter des crypto-monnaies, alimentant une plus grande adoption de la classe d’actifs.

Les investisseurs peuvent en savoir plus sur le projet en visitant la page de prévente d’AltSignals.

Quel avantage a la détention de jetons ASI ?

ASI donnera aux traders accès à la fonction ActualizeAI, les détenteurs de jetons ayant accès à l’algorithme entièrement automatisé alimenté par l’IA 24h/24 et 7j/7. ASI disposera d’un approvisionnement fixe de 500 millions de jetons, dont 58 % devraient être disponibles lors de la prévente.

AltSignals, atteindra-t-il 1 $ d’ici 2025 ?

La prévente de jetons ASI d’AltSignals se terminera bientôt et une fois le réseau ActualizeAI lancé, le prix du jeton natif pourrait se redresser au milieu d’une demande accrue – en particulier alors que les traders cherchent à maximiser leurs gains en utilisant des signaux qui changent la donne.

Outre la demande globale attendue pour ASI lors de la mise en service d’ActualizeAI, une caractéristique clé de la tokénomique qui aidera les perspectives de prix à long terme pour les jetons est le mécanisme de gravure de jetons. En termes simples, la gravure de jetons permet le retrait permanent d’ASI de la circulation. Les événements ont un impact sur le prix selon les principes de l’offre et la demande.

Si la feuille de route d’AltSignals suit la trajectoire mise en évidence et que le marché de la crypto-monnaie atteint un nouveau cycle haussier, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du jeton ASI dépasse le niveau de 0,5 $ en 2024. À partir de là, un rallye à 1 $ sera probablement l’objectif moyen et cela pourrait inclure des gains potentiels de prix en 2025.

Vaut-il la peine d’acheter des jetons AltSignals aujourd’hui ?

Comme l’ont observé les experts du marché, les perspectives techniques ainsi que les perspectives des principaux fondamentaux suggèrent que Bitcoin dépasse les niveaux de prix actuels a le potentiel de catalyser un nouvel élan pour les altcoins les plus tendances.

Pour les investisseurs, un tel scénario de marché offre également la possibilité d’enrichir leur portefeuille via de nouveaux projets phares. L’un de ces projets aujourd’hui est AltSignals.

Au cours des cycles de marché précédents, de nouvelles tendances telles que le métavers et le jeu play-to-earn ont vu l’émergence de projets déterminants pour l’industrie tels que The Sandbox et Axie Infinity. Avec un récit fort en intelligence artificielle et un produit fonctionnel attirant déjà tous les types de traders, AltSignals semble prêt pour enregistrer une grande course, comme cela s’est produit en 2021 pour SAND et AXS.

Alors que la cassure de Bitcoin au-dessus de 30 000 $ pourrait annoncer l’entrée de nouveaux fonds dans le secteur de la cryptographie, un projet à surveiller pourrait être AltSignals.

Visitez le site Web AltSignals pour plus de détails si vous souhaitez acheter des jetons ASI.